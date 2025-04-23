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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/istanbul-depreminden-hemen-once-telefonlara-uyari-bildirimi-geldigi-iddia-edildi-deprem-alarm-1095618769.html
İstanbul depreminden önce telefonlara uyarı bildirimi gitti: 'Deprem alarm uygulaması' gerçek mi? Nasıl aktifleştirilir?
İstanbul depreminden önce telefonlara uyarı bildirimi gitti: 'Deprem alarm uygulaması' gerçek mi? Nasıl aktifleştirilir?
Sputnik Türkiye
İstanbul’daki deprem öncesi bazı telefonlara uyarı bildirimi geldi. Peki depremi önceden haber veren bir sistem gerçekten var mı? Android deprem uyarı sistemi nasıl çalışıyor, Türkiye’de aktif mi?
2025-04-23T15:55+0300
2025-04-23T16:21+0300
deprem
deprem
android
afad
apple
i̇stanbul
uyarı
acil uyarı
erken uyarı sistemi
uygulama
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23 Nisan’da İstanbul’da meydana gelen 62. büyüklüğündeki deprem sonrası bazı kişilerin cep telefonlarına önceden uyarı bildirimi geldiği iddiası, “Depremi önceden haber veren sistem var mı?” sorusunu gündeme taşıdı. Peki, bu tür erken uyarı sistemleri gerçekten var mı ve nasıl çalışıyor? İşte bilimsel dayanaklarıyla gerçekler…Depremden önce bildirim: Gerçek mi, tesadüf mü?İstanbul’da 23 Nisan günü meydana gelen deprem sonrası bazı Android kullanıcıları, sarsıntıdan saniyeler önce telefonlarına uyarı bildirimi geldiğini belirtti. Bu durum sosyal medyada gündem olurken, gözler bilimsel altyapıya sahip deprem erken uyarı sistemlerine çevrildi.İddiaların kaynağında yer alan sistem, Android Deprem Uyarı Sistemi. Bu teknoloji, dünya çapındaki milyonlarca Android telefonun içinde yer alan ivmeölçer sensörlerini kullanarak, deprem dalgalarını algılayıp merkez üsse yakın olmayan bölgelere saniyeler önceden bildirim gönderebiliyor. Sistem, sarsıntının büyüklüğü ve lokasyonuna göre uyarı süresini değiştiriyor.Bilimsel temeli ne?Sistem, ilk sarsıntıyı oluşturan P dalgalarını algılayarak, yıkıcı olan S dalgaları gelmeden birkaç saniyelik bir farkla kullanıcıları uyarabiliyor. Bu süre bazen 5, bazen 30 saniye olabilir. Yani sistem, depremi önceden “bilmekten” ziyade, yaşanan sismik hareketi hızlıca analiz ederek uyarı gönderiyor.Türkiye'de bu sistem kullanılıyor mu?Evet. Android cihazlar bu özelliği küresel olarak destekliyor. Türkiye’de de Google Play Hizmetleri açık olan ve konum servisleri aktif cihazlarda sistem otomatik olarak çalışıyor. Öte yandan, AFAD tarafından geliştirilen daha geniş kapsamlı ulusal bir erken uyarı sistemi için de çalışmalar devam ediyor.Ios cihazlarında durum ne?Ios işletim sistemi ile çalışan cihazlarda ise "Hayati Uyarılar" özelliğiyle benzer bir sistem aktif edilebiliyor. Ancak Android’in kullandığı gibi yaygın ve cihaz tabanlı bir sismik ağ altyapısı henüz Apple ekosisteminde mevcut değil.İOS cihazlarda deprem uyarı sistemi, Apple'ın "Acil Durum" özelliği açık olan kullanıcılarına gönderiliyor. Ancak bu uyarı, her kullanıcıya gitmeyebiliyor.Androi̇d deprem uyarisi nasil akti̇f hale geti̇ri̇li̇r?Android deprem uyarı sistemini kullanabilmek için veri bağlantısı ve kablosuz ağ bağlantısının açık olması gerekiyor.Bu özelliği kullanabilmek için ilk olarak telefonun 'AYARLAR' menüsüne gidilir. Daha sonra ise Konum&gt;Gelişmiş&gt;Deprem Uyarıları adımları takip edilerek deprem uyarı sistemi aktif hale getirilir.Depremi önceden bilen sistem var mı?Kısaca: Hayır. Bugünün teknolojisiyle depremi saatler ya da günler önceden tahmin etmek mümkün değil. Mevcut sistemler sadece gerçek zamanlı algılama yapabiliyor. Bu da ancak saniyelerle ifade edilebilecek kadar kısa süreli bir erken uyarı imkânı sunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/istanbul-deprem-toplanma-alanlari-guncellendi-acil-toplanma-alanlari-nerede-nasil-sorgulanir-1095617986.html
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deprem uyarı sistemi, telefon deprem bildirimi, android deprem bildirimi, depremden önce uyarı geliyor mu, deprem erken uyarı türkiye, google deprem bildirimi, depremi önceden bilmek mümkün mü, android deprem uyarısı nasıl açılır, depremi önceden haber veren uygulama, deprem uyarısı telefona nasıl gelir, deprem bildirimi ayarları, iphone deprem bildirimi açma, deprem alarmı nedir, deprem uyarısı kaç saniye önce gelir, deprem erken uyarı sistemi nedir, depremi tahmin eden sistem var mı

İstanbul depreminden önce telefonlara uyarı bildirimi gitti: 'Deprem alarm uygulaması' gerçek mi? Nasıl aktifleştirilir?

15:55 23.04.2025 (güncellendi: 16:21 23.04.2025)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturDeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem öncesi bazı Android kullanıcılarına "Yakındaki deprem" uyarısı geldiği iddia ediliyor. Peki, Telefonlara böyle bir uyarının depremden önce gitmesi mümkün mü? Depremi önceden haber veren uygulamalar var mı? Bu uyarılar telefonda nasıl aktif edilir?
23 Nisan’da İstanbul’da meydana gelen 62. büyüklüğündeki deprem sonrası bazı kişilerin cep telefonlarına önceden uyarı bildirimi geldiği iddiası, “Depremi önceden haber veren sistem var mı?” sorusunu gündeme taşıdı. Peki, bu tür erken uyarı sistemleri gerçekten var mı ve nasıl çalışıyor? İşte bilimsel dayanaklarıyla gerçekler…

Depremden önce bildirim: Gerçek mi, tesadüf mü?

İstanbul’da 23 Nisan günü meydana gelen deprem sonrası bazı Android kullanıcıları, sarsıntıdan saniyeler önce telefonlarına uyarı bildirimi geldiğini belirtti. Bu durum sosyal medyada gündem olurken, gözler bilimsel altyapıya sahip deprem erken uyarı sistemlerine çevrildi.
İddiaların kaynağında yer alan sistem, Android Deprem Uyarı Sistemi. Bu teknoloji, dünya çapındaki milyonlarca Android telefonun içinde yer alan ivmeölçer sensörlerini kullanarak, deprem dalgalarını algılayıp merkez üsse yakın olmayan bölgelere saniyeler önceden bildirim gönderebiliyor. Sistem, sarsıntının büyüklüğü ve lokasyonuna göre uyarı süresini değiştiriyor.

Bilimsel temeli ne?

Sistem, ilk sarsıntıyı oluşturan P dalgalarını algılayarak, yıkıcı olan S dalgaları gelmeden birkaç saniyelik bir farkla kullanıcıları uyarabiliyor. Bu süre bazen 5, bazen 30 saniye olabilir. Yani sistem, depremi önceden “bilmekten” ziyade, yaşanan sismik hareketi hızlıca analiz ederek uyarı gönderiyor.

Türkiye'de bu sistem kullanılıyor mu?

Evet. Android cihazlar bu özelliği küresel olarak destekliyor. Türkiye’de de Google Play Hizmetleri açık olan ve konum servisleri aktif cihazlarda sistem otomatik olarak çalışıyor. Öte yandan, AFAD tarafından geliştirilen daha geniş kapsamlı ulusal bir erken uyarı sistemi için de çalışmalar devam ediyor.

Ios cihazlarında durum ne?

Ios işletim sistemi ile çalışan cihazlarda ise "Hayati Uyarılar" özelliğiyle benzer bir sistem aktif edilebiliyor. Ancak Android’in kullandığı gibi yaygın ve cihaz tabanlı bir sismik ağ altyapısı henüz Apple ekosisteminde mevcut değil.
İOS cihazlarda deprem uyarı sistemi, Apple'ın "Acil Durum" özelliği açık olan kullanıcılarına gönderiliyor. Ancak bu uyarı, her kullanıcıya gitmeyebiliyor.

Androi̇d deprem uyarisi nasil akti̇f hale geti̇ri̇li̇r?

Android deprem uyarı sistemini kullanabilmek için veri bağlantısı ve kablosuz ağ bağlantısının açık olması gerekiyor.

Bu özelliği kullanabilmek için ilk olarak telefonun 'AYARLAR' menüsüne gidilir. Daha sonra ise Konum>Gelişmiş>Deprem Uyarıları adımları takip edilerek deprem uyarı sistemi aktif hale getirilir.

Depremi önceden bilen sistem var mı?

Kısaca: Hayır. Bugünün teknolojisiyle depremi saatler ya da günler önceden tahmin etmek mümkün değil. Mevcut sistemler sadece gerçek zamanlı algılama yapabiliyor. Bu da ancak saniyelerle ifade edilebilecek kadar kısa süreli bir erken uyarı imkânı sunuyor.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2025
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İstanbul deprem toplanma alanları güncellendi: Acil toplanma alanları nerede, nasıl sorgulanır?
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