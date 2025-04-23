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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/bati-basini-abd-londraya-ultimatom-sunmaya-gidiyor-1095599960.html
Batı basını: ABD Londra'ya ültimatom sunmaya gidiyor
Batı basını: ABD Londra'ya ültimatom sunmaya gidiyor
Sputnik Türkiye
ABD heyetinin, Ukrayna’ya Kırım’ın Rus toprağı olarak tanınmasını ve NATO üyeliğinden vazgeçilmesini içeren bir ültimatom sunmak üzere Londra’ya gittiği öne... 23.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-23T04:11+0300
2025-04-23T04:11+0300
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marco rubio
vladimir zelenskiy
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Independent gazetesinin haberine göre, ABD temsilcileri, Ukrayna ile müzakere yapmak için değil, Rusya lehine bir ültimatom sunmak amacıyla Londra’ya gidiyor.Haberde, “ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, müzakere için değil, Rusya’nın lehine bir ültimatom sunmak için müzakere ekibiyle birlikte Londra’ya gidiyor” ifadelerine yer verildi.Yayınlanan haberde, ABD heyetinin Zelenskiy’e Kırım’ı Rus toprağı olarak tanımasını ve Ukrayna’nın asla NATO’ya katılamayacağını kabul etmesini teklif edeceği belirtildi.Vladimir Zelenskiy, Kiev yönetimi ile ABD, Fransa ve Birleşik Krallık temsilcilerinin katılımıyla 23 Nisan’da Londra’da Ukrayna konulu görüşmeler yapılacağını açıklamıştı.Daha önce Wall Street Journal, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD’nin Kiev’den Ukrayna krizinin çözümü için tavizler vermesini beklediğini; bunlar arasında NATO’ya üyelikten vazgeçmenin de bulunduğunu ve Washington’un Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu tanımaya hazır olduğunu yazmıştı. Ayrıca ABD’nin, Zaporijya Nükleer Santrali’nin kontrolünün de ABD’ye devredilmesini teklif ettiği ileri sürülmüştü.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 18 Nisan’da yaptığı açıklamada, Avrupa ve Kiev temsilcileriyle yapılacak bir sonraki görüşmede Ukrayna krizinin çözümüne dair “daha net” yanıtlar alınmasını umduğunu belirtmişti. Görüşmenin kesin tarihi henüz belirlenmemiş olsa da önümüzdeki haftanın başında yapılmasının planlandığını ifade etmişti.New York Post gazetesi, Cumartesi günü ABD yönetimi yetkililerine dayanarak, Batılı ülkelerin önümüzdeki hafta Londra'da Ukrayna'da ateşkese dair sundukları önerinin parametrelerini görüşmeyi planladıklarını bildirmişti.Donetsk (DNR), Lugansk (LNR), Herson ve Zaporijya bölgelerinin referandum sonuçlarıDonetsk (DNR), Lugansk (LNR), Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya’ya katılması için yapılan referandumlar, 23–27 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleşti.Oyların yüzde 100’ünün sayılmasının ardından, DNR’de oy kullananların yüzde 99,23’ü, LNR’de yüzde 98,42’si, Herson’da yüzde 87,05’i ve Zaporijya’da yüzde 93,11’i Rusya’ya katılma yönünde oy vermiişti. Putin, 30 Eylül'de Kremlin'de yaptığı konuşmada bu referandumların sonuçlarını açıklamış ve yeni bölgelerin Rusya’ya katılmasını öngören anlaşmaları imzalamıştı.Kırım ise 2014 yılı Mart ayında Ukrayna’daki hükümet darbesinden sonra yapılan referandumun ardından Rusya’nın bir bölgesi haline gelmişti. Kırım’da seçmenlerin yüzde 96,77’si, Sivastopol’de ise yüzde 95,6’sı Rusya’ya katılma yönünde oy kullanmıştı.Kiev, yarımadayı hala geçici olarak işgal edilmiş kendi toprağı olarak görüyor ve Batı’nın pek çok ülkesi bu konuda Ukrayna’yı destekliyor.Öte yandan, Rusya yönetimi defalarca Kırım halkının uluslararası hukuk ve BM Şartı’na tamamen uygun biçimde, demokratik yollarla Rusya ile birleşme yönünde oy kullandığını ifade etmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım meselesinin kesin olarak kapandığını vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/bati-basini-londra-ve-paris-kievin-toprak-kaybettigi-senaryoya-acik-1095599775.html
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abd, marco rubio, vladimir zelenskiy, rusya, ukrayna, abd, nato
abd, marco rubio, vladimir zelenskiy, rusya, ukrayna, abd, nato

Batı basını: ABD Londra'ya ültimatom sunmaya gidiyor

04:11 23.04.2025
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ABD heyetinin, Ukrayna’ya Kırım’ın Rus toprağı olarak tanınmasını ve NATO üyeliğinden vazgeçilmesini içeren bir ültimatom sunmak üzere Londra’ya gittiği öne sürüldü.
Independent gazetesinin haberine göre, ABD temsilcileri, Ukrayna ile müzakere yapmak için değil, Rusya lehine bir ültimatom sunmak amacıyla Londra’ya gidiyor.
Haberde, “ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, müzakere için değil, Rusya’nın lehine bir ültimatom sunmak için müzakere ekibiyle birlikte Londra’ya gidiyor” ifadelerine yer verildi.
Yayınlanan haberde, ABD heyetinin Zelenskiy’e Kırım’ı Rus toprağı olarak tanımasını ve Ukrayna’nın asla NATO’ya katılamayacağını kabul etmesini teklif edeceği belirtildi.
Vladimir Zelenskiy, Kiev yönetimi ile ABD, Fransa ve Birleşik Krallık temsilcilerinin katılımıyla 23 Nisan’da Londra’da Ukrayna konulu görüşmeler yapılacağını açıklamıştı.
Daha önce Wall Street Journal, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD’nin Kiev’den Ukrayna krizinin çözümü için tavizler vermesini beklediğini; bunlar arasında NATO’ya üyelikten vazgeçmenin de bulunduğunu ve Washington’un Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu tanımaya hazır olduğunu yazmıştı. Ayrıca ABD’nin, Zaporijya Nükleer Santrali’nin kontrolünün de ABD’ye devredilmesini teklif ettiği ileri sürülmüştü.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 18 Nisan’da yaptığı açıklamada, Avrupa ve Kiev temsilcileriyle yapılacak bir sonraki görüşmede Ukrayna krizinin çözümüne dair “daha net” yanıtlar alınmasını umduğunu belirtmişti. Görüşmenin kesin tarihi henüz belirlenmemiş olsa da önümüzdeki haftanın başında yapılmasının planlandığını ifade etmişti.
New York Post gazetesi, Cumartesi günü ABD yönetimi yetkililerine dayanarak, Batılı ülkelerin önümüzdeki hafta Londra'da Ukrayna'da ateşkese dair sundukları önerinin parametrelerini görüşmeyi planladıklarını bildirmişti.

Donetsk (DNR), Lugansk (LNR), Herson ve Zaporijya bölgelerinin referandum sonuçları

Donetsk (DNR), Lugansk (LNR), Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya’ya katılması için yapılan referandumlar, 23–27 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleşti.
Oyların yüzde 100’ünün sayılmasının ardından, DNR’de oy kullananların yüzde 99,23’ü, LNR’de yüzde 98,42’si, Herson’da yüzde 87,05’i ve Zaporijya’da yüzde 93,11’i Rusya’ya katılma yönünde oy vermiişti. Putin, 30 Eylül'de Kremlin'de yaptığı konuşmada bu referandumların sonuçlarını açıklamış ve yeni bölgelerin Rusya’ya katılmasını öngören anlaşmaları imzalamıştı.
Kırım ise 2014 yılı Mart ayında Ukrayna’daki hükümet darbesinden sonra yapılan referandumun ardından Rusya’nın bir bölgesi haline gelmişti. Kırım’da seçmenlerin yüzde 96,77’si, Sivastopol’de ise yüzde 95,6’sı Rusya’ya katılma yönünde oy kullanmıştı.
Kiev, yarımadayı hala geçici olarak işgal edilmiş kendi toprağı olarak görüyor ve Batı’nın pek çok ülkesi bu konuda Ukrayna’yı destekliyor.
Öte yandan, Rusya yönetimi defalarca Kırım halkının uluslararası hukuk ve BM Şartı’na tamamen uygun biçimde, demokratik yollarla Rusya ile birleşme yönünde oy kullandığını ifade etmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım meselesinin kesin olarak kapandığını vurgulamıştı.
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UKRAYNA KRİZİ
Batı basını: Londra ve Paris Kiev'in toprak kaybettiği senaryoya açık
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