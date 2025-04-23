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İki bölgede kuvvetli yağış bekleniyor: 23 Nisan'da hava nasıl olacak?
İki bölgede kuvvetli yağış bekleniyor: 23 Nisan'da hava nasıl olacak?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda günlük tahminlerini açıkladı. Buna göre hava sıcaklığı, kuzey ve iç kesimlerde 2... 23.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-23T07:28+0300
2025-04-23T07:28+0300
yaşam
meteoroloji
kuvvetli yağış
toz taşınımı
toz taşınımı
hava
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük tahminlerine göre hava sıcaklığı, kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji yetkilileri, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kuvvetli yağışa dikkat çekerek uyardı. Doğu Anadolu’nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise toz taşınımı sebebiyle görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklar bekleniyor.Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısıYağışların, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Çankırı ve Sivas çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Meteorolji yetkilileri, rüzgârın Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.Çamur şeklinde yağışa dikkatDoğu Anadolu’nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklar bekleniyor. Marmara BölgesiEge BölgesiAkdeniz Bölgesiİç Anadolu BölgesiBatı KaradenizOrta ve Doğu KaradenizDoğu AnadoluGüneydoğu Anadolu
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hava durumu, i̇stanbul hava durumu, bugün hava nasıl, meteoroloji
hava durumu, i̇stanbul hava durumu, bugün hava nasıl, meteoroloji

İki bölgede kuvvetli yağış bekleniyor: 23 Nisan'da hava nasıl olacak?

07:28 23.04.2025
© Fotoğrafİki bölgede kuvvetli yağış bekleniyor: 23 Nisan'da hava nasıl olacak?
İki bölgede kuvvetli yağış bekleniyor: 23 Nisan'da hava nasıl olacak? - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2025
© Fotoğraf
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda günlük tahminlerini açıkladı. Buna göre hava sıcaklığı, kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak. Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük tahminlerine göre hava sıcaklığı, kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji yetkilileri, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kuvvetli yağışa dikkat çekerek uyardı.
Doğu Anadolu’nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise toz taşınımı sebebiyle görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklar bekleniyor.

Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Yağışların, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Çankırı ve Sivas çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Meteorolji yetkilileri, rüzgârın Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Çamur şeklinde yağışa dikkat

Doğu Anadolu’nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklar bekleniyor.

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Ege Bölgesi

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Denizli 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Akdeniz Bölgesi

Antalya 26°C – Parçalı ve çok bulutlu
Adana 33°C – Parçalı ve çok bulutlu

İç Anadolu Bölgesi

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Sivas 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Zonguldak 13°C – Çok bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

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Güneydoğu Anadolu

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Sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2025
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Meteoroloji'den ani hava değişikliği uyarısı: İstanbul ve birçok il için tarih verildi, kuvvetli geliyor
21 Nisan, 06:48
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