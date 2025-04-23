https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/iki-bolgede-kuvvetli-yagis-bekleniyor-23-nisanda-hava-nasil-olacak-1095600654.html

İki bölgede kuvvetli yağış bekleniyor: 23 Nisan'da hava nasıl olacak?

İki bölgede kuvvetli yağış bekleniyor: 23 Nisan'da hava nasıl olacak?

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda günlük tahminlerini açıkladı. Buna göre hava sıcaklığı, kuzey ve iç kesimlerde 2... 23.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-23T07:28+0300

2025-04-23T07:28+0300

2025-04-23T07:28+0300

yaşam

meteoroloji

kuvvetli yağış

toz taşınımı

toz taşınımı

hava

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/17/1095600749_0:210:2001:1335_1920x0_80_0_0_5b27da92f4739c9ed483796c6ba5c245.png

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük tahminlerine göre hava sıcaklığı, kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji yetkilileri, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kuvvetli yağışa dikkat çekerek uyardı. Doğu Anadolu’nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise toz taşınımı sebebiyle görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklar bekleniyor.Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısıYağışların, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Çankırı ve Sivas çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Meteorolji yetkilileri, rüzgârın Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.Çamur şeklinde yağışa dikkatDoğu Anadolu’nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklar bekleniyor. Marmara BölgesiEge BölgesiAkdeniz Bölgesiİç Anadolu BölgesiBatı KaradenizOrta ve Doğu KaradenizDoğu AnadoluGüneydoğu Anadolu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/meteoroloji-uyardi-havalar-isinmaya-devam-ediyor-ancak-aksamlara-dikkat-1095535468.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hava durumu, i̇stanbul hava durumu, bugün hava nasıl, meteoroloji