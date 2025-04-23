İki bölgede kuvvetli yağış bekleniyor: 23 Nisan'da hava nasıl olacak?
© Fotoğrafİki bölgede kuvvetli yağış bekleniyor: 23 Nisan'da hava nasıl olacak?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda günlük tahminlerini açıkladı. Buna göre hava sıcaklığı, kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak. Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük tahminlerine göre hava sıcaklığı, kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji yetkilileri, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kuvvetli yağışa dikkat çekerek uyardı.
Doğu Anadolu’nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise toz taşınımı sebebiyle görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklar bekleniyor.
Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
Yağışların, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Çankırı ve Sivas çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Meteorolji yetkilileri, rüzgârın Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
Çamur şeklinde yağışa dikkat
Doğu Anadolu’nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklar bekleniyor.
Marmara Bölgesi
İstanbul 20°C – Parçalı ve çok bulutlu
Edirne 26°C – Parçalı ve çok bulutlu
Ege Bölgesi
İzmir 26°C – Parçalı ve çok bulutlu
Denizli 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Akdeniz Bölgesi
Antalya 26°C – Parçalı ve çok bulutlu
Adana 33°C – Parçalı ve çok bulutlu
İç Anadolu Bölgesi
Ankara 21°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Sivas 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Batı Karadeniz
Bolu 20°C – Çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yer kuvvetli
Zonguldak 13°C – Çok bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Samsun 13°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Rize 14°C – Çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Doğu Anadolu
Erzurum 17°C – Çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya 26°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Güneydoğu Anadolu
Diyarbakır 31°C – Parçalı ve çok bulutlu
Gaziantep 29°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı