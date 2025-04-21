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Meteoroloji uyardı: Havalar ısınmaya devam ediyor ancak akşamlara dikkat
Meteoroloji uyardı: Havalar ısınmaya devam ediyor ancak akşamlara dikkat
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Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıkları, artmaya devam edecek. Gündüzleri 20 dereceleri gören hava, akşam saatlerinde... 21.04.2025, Sputnik Türkiye
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Ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.Mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü rüzgarın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyandı. Bölgelerde hava nasıl olacak?Marmara Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.EDİRNE 24°C, İSTANBUL 21°C, KIRKLARELİ 23°C, SAKARYA 22°CEge Bölgesi : Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 23°C, DENİZLİ 29°C, İZMİR 26°C, MUĞLA 24°CAkdeniz Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 27°C, ANTALYA 22°C, BURDUR 25°C, HATAY 24°Cİç Anadolu Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Sivas'ın güney ve batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 23°C, ESKİŞEHİR 26°C, KONYA 26°C, SİVAS 20°CKaradeniz Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU 24°C, SİNOP 15°C, ZONGULDAK 14°C, RİZE 15°C, SAMSUN 16°C, TRABZON 14°CDoğu Anadolu Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusunun (Van hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ERZURUM 18°C, KARS 16°C, MALATYA 25°C, VAN 15°CGüneydoğu Anadolu Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ADIYAMAN 26°C, DİYARBAKIR 29°C, GAZİANTEP 28°C, MARDİN 25°C
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Meteoroloji uyardı: Havalar ısınmaya devam ediyor ancak akşamlara dikkat

06:48 21.04.2025 (güncellendi: 08:09 21.04.2025)
© FotoğrafSıcak hava dalgası doğal felaketler kategorisine girdi
Sıcak hava dalgası doğal felaketler kategorisine girdi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2025
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Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıkları, artmaya devam edecek. Gündüzleri 20 dereceleri gören hava, akşam saatlerinde tekli rakamlara düşüyor.
Ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü rüzgarın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyandı.

Bölgelerde hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 24°C, İSTANBUL 21°C, KIRKLARELİ 23°C, SAKARYA 22°C
Ege Bölgesi : Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 23°C, DENİZLİ 29°C, İZMİR 26°C, MUĞLA 24°C
Akdeniz Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 27°C, ANTALYA 22°C, BURDUR 25°C, HATAY 24°C
İç Anadolu Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Sivas'ın güney ve batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 23°C, ESKİŞEHİR 26°C, KONYA 26°C, SİVAS 20°C
Karadeniz Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 24°C, SİNOP 15°C, ZONGULDAK 14°C, RİZE 15°C, SAMSUN 16°C, TRABZON 14°C
Doğu Anadolu Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusunun (Van hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM 18°C, KARS 16°C, MALATYA 25°C, VAN 15°C
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADIYAMAN 26°C, DİYARBAKIR 29°C, GAZİANTEP 28°C, MARDİN 25°C
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