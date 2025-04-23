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İHA'lar depremde havalandı: AKINCI ve TB2 İstanbul'da koordinasyonu sağladı
İHA'lar depremde havalandı: AKINCI ve TB2 İstanbul'da koordinasyonu sağladı
Sputnik Türkiye
İstanbul’da meydana gelen depremlerin ardından Bayraktar AKINCI ve TB2 insansız hava araçları havalanarak deprem koordinasyon görevinde aktif rol aldı. Çorlu... 23.04.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul’daki depremin ardından Bayraktar AKINCI ve TB2 insansız hava araçları havalanarak koordinasyon çalışmalarına destek verdi.23 Nisan’da meydana gelen depremin ardından Baykar tarafından üretilen milli insansız hava araçları Bayraktar AKINCI ve TB2, koordinasyon görevine destek amacıyla havalandı. Merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 6.2 büyüklüğündeki deprem İstanbul’un yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Depremin hemen ardından Çorlu ve Keşan’daki merkezlerden kalkan bir AKINCI ve iki TB2, İstanbul semalarında görev uçuşu gerçekleştirdi. Uçuşlar, havacılık uygulamaları üzerinden de anlık olarak takip edilebildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/mhp-lideri-bahceli-istanbulun-bir-numarali-gundemi-deprem-olmali-1095632877.html
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i̇nsansız hava aracı (i̇ha), türkiye, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), akıncı, bayraktar tb2

İHA'lar depremde havalandı: AKINCI ve TB2 İstanbul'da koordinasyonu sağladı

23:35 23.04.2025
© AA / BaykarAKINCI İHA
AKINCI İHA - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2025
© AA / Baykar
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İstanbul’da meydana gelen depremlerin ardından Bayraktar AKINCI ve TB2 insansız hava araçları havalanarak deprem koordinasyon görevinde aktif rol aldı. Çorlu ve Keşan’dan kalkan İHA’lar, İstanbul semalarında uçuş gerçekleştirirken çalışmaları havacılık uygulamaları üzerinden takip edildi.
İstanbul’daki depremin ardından Bayraktar AKINCI ve TB2 insansız hava araçları havalanarak koordinasyon çalışmalarına destek verdi.
23 Nisan’da meydana gelen depremin ardından Baykar tarafından üretilen milli insansız hava araçları Bayraktar AKINCI ve TB2, koordinasyon görevine destek amacıyla havalandı. Merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 6.2 büyüklüğündeki deprem İstanbul’un yanı sıra çevre illerde de hissedildi.
Depremin hemen ardından Çorlu ve Keşan’daki merkezlerden kalkan bir AKINCI ve iki TB2, İstanbul semalarında görev uçuşu gerçekleştirdi. Uçuşlar, havacılık uygulamaları üzerinden de anlık olarak takip edilebildi.
bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2025
POLİTİKA
MHP lideri Bahçeli: İstanbul'un bir numaralı gündemi deprem olmalı
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