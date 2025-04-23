https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/ihalar-depremde-havalandi-akinci-ve-tb2-istanbulda-koordinasyonu-sagladi-1095634031.html

İHA'lar depremde havalandı: AKINCI ve TB2 İstanbul'da koordinasyonu sağladı

İHA'lar depremde havalandı: AKINCI ve TB2 İstanbul'da koordinasyonu sağladı

Sputnik Türkiye

İstanbul’da meydana gelen depremlerin ardından Bayraktar AKINCI ve TB2 insansız hava araçları havalanarak deprem koordinasyon görevinde aktif rol aldı. Çorlu... 23.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-23T23:35+0300

2025-04-23T23:35+0300

2025-04-23T23:35+0300

türki̇ye

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

türkiye

i̇stanbul

i̇stanbul valiliği

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

akıncı

bayraktar tb2

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İstanbul’daki depremin ardından Bayraktar AKINCI ve TB2 insansız hava araçları havalanarak koordinasyon çalışmalarına destek verdi.23 Nisan’da meydana gelen depremin ardından Baykar tarafından üretilen milli insansız hava araçları Bayraktar AKINCI ve TB2, koordinasyon görevine destek amacıyla havalandı. Merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 6.2 büyüklüğündeki deprem İstanbul’un yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Depremin hemen ardından Çorlu ve Keşan’daki merkezlerden kalkan bir AKINCI ve iki TB2, İstanbul semalarında görev uçuşu gerçekleştirdi. Uçuşlar, havacılık uygulamaları üzerinden de anlık olarak takip edilebildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/mhp-lideri-bahceli-istanbulun-bir-numarali-gundemi-deprem-olmali-1095632877.html

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i̇nsansız hava aracı (i̇ha), türkiye, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), akıncı, bayraktar tb2