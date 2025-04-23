https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/ihalar-depremde-havalandi-akinci-ve-tb2-istanbulda-koordinasyonu-sagladi-1095634031.html
İHA'lar depremde havalandı: AKINCI ve TB2 İstanbul'da koordinasyonu sağladı
İHA'lar depremde havalandı: AKINCI ve TB2 İstanbul'da koordinasyonu sağladı
Sputnik Türkiye
İstanbul’da meydana gelen depremlerin ardından Bayraktar AKINCI ve TB2 insansız hava araçları havalanarak deprem koordinasyon görevinde aktif rol aldı. Çorlu... 23.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-23T23:35+0300
2025-04-23T23:35+0300
2025-04-23T23:35+0300
türki̇ye
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
türkiye
i̇stanbul
i̇stanbul valiliği
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
akıncı
bayraktar tb2
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İstanbul’daki depremin ardından Bayraktar AKINCI ve TB2 insansız hava araçları havalanarak koordinasyon çalışmalarına destek verdi.23 Nisan’da meydana gelen depremin ardından Baykar tarafından üretilen milli insansız hava araçları Bayraktar AKINCI ve TB2, koordinasyon görevine destek amacıyla havalandı. Merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 6.2 büyüklüğündeki deprem İstanbul’un yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Depremin hemen ardından Çorlu ve Keşan’daki merkezlerden kalkan bir AKINCI ve iki TB2, İstanbul semalarında görev uçuşu gerçekleştirdi. Uçuşlar, havacılık uygulamaları üzerinden de anlık olarak takip edilebildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/mhp-lideri-bahceli-istanbulun-bir-numarali-gundemi-deprem-olmali-1095632877.html
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i̇nsansız hava aracı (i̇ha), türkiye, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), akıncı, bayraktar tb2
i̇nsansız hava aracı (i̇ha), türkiye, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), akıncı, bayraktar tb2
İHA'lar depremde havalandı: AKINCI ve TB2 İstanbul'da koordinasyonu sağladı
İstanbul’da meydana gelen depremlerin ardından Bayraktar AKINCI ve TB2 insansız hava araçları havalanarak deprem koordinasyon görevinde aktif rol aldı. Çorlu ve Keşan’dan kalkan İHA’lar, İstanbul semalarında uçuş gerçekleştirirken çalışmaları havacılık uygulamaları üzerinden takip edildi.
İstanbul’daki depremin ardından Bayraktar AKINCI ve TB2 insansız hava araçları havalanarak koordinasyon çalışmalarına destek verdi.
23 Nisan’da meydana gelen depremin ardından Baykar tarafından üretilen milli insansız hava araçları Bayraktar AKINCI ve TB2, koordinasyon görevine destek amacıyla havalandı. Merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 6.2 büyüklüğündeki deprem İstanbul’un yanı sıra çevre illerde de hissedildi.
Depremin hemen ardından Çorlu ve Keşan’daki merkezlerden kalkan bir AKINCI ve iki TB2, İstanbul semalarında görev uçuşu gerçekleştirdi. Uçuşlar, havacılık uygulamaları üzerinden de anlık olarak takip edilebildi.