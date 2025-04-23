https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/hepsini-raflardan-kaldiracaklar-abd-petrol-bazli-gida-boyalarini-yasakliyor-1095609230.html
Hepsini raflardan kaldıracaklar: ABD petrol bazlı gıda boyalarını yasaklıyor
Hepsini raflardan kaldıracaklar: ABD petrol bazlı gıda boyalarını yasaklıyor
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ABD Sağlık Bakanlığı ve FDA, petrol bazlı yapay gıda boyalarını piyasadan çekiyor. Kırmızı No 3, Citrus Red No 2 ve Allura Red gibi boyalar 2027’ye kadar gıda ürünlerinden silinecek.
2025-04-23T12:09+0300
2025-04-23T12:09+0300
2025-04-23T12:10+0300
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sağlik
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sağlık bakanlığı
amerikan gıda ve i̇laç dairesi (fda)
gıda
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Amerika Birleşik Devletleri'nden gıda güvenliği konusunda tarihi bir adım geldi. ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr., Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı ile Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından alınan yeni kararı kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, petrol bazlı tüm sentetik gıda boyaları, ülkenin gıda sisteminden aşamalı olarak kaldırılacak.Bu gelişme, Biden yönetiminin “Amerika’yı yeniden sağlıklı hale getirme” hedefinin bir parçası olarak dikkat çekiyor.İlk adım: Kırmızı no 3’e vedaOcak ayında, FDA 3 numaralı kırmızı boya olarak bilinen ve bazı ilaç ve şekerlemelerde kullanılan maddenin iznini iptal etmişti. Kırmızı No 3, petrol türevi olması ve olası sağlık riskleri nedeniyle uzun süredir tartışma konusuydu.Dün yapılan açıklamada, FDA ve Sağlık Bakanlığı, şirketlerden 2027-2028 yıllarına kadar bu boyayı kullanmayı bırakmalarını istedi.Sırada diğer boyalar varFDA sadece Kırmızı No 3 ile sınırlı kalmayacak. Önümüzdeki aylarda Citrus Red No 2 ve Orange B boyalarının da yasaklanması planlanıyor. Ayrıca, ABD ve Kanada’da en yaygın kullanılan yapay boyalardan biri olan Kırmızı No 40 (Allura Red) da dahil olmak üzere kalan tüm petrol bazlı boyaların 2026 sonuna kadar piyasadan kaldırılması hedefleniyor.Bilimsel görüş: Toksik etki tartışılıyorMedStar Health’te toksikolog olarak görev yapan Dr. Kelly Johnson-Arbor, yaptığı açıklamada Kırmızı No 40’ın potansiyel sağlık risklerine dikkat çekti. “Allura Red, ABD’de çok yaygın kullanılıyor. Ancak bazı çalışmalar, çocuklarda hiperaktivite ve alerjik tepkilerle ilişkilendirilmiş durumda,” dedi.Ne değişecek?Bu karar, şekerleme, içecek, hazır gıda ve ilaç gibi birçok ürün kategorisini etkileyecek. Üreticiler, artık alternatif doğal boyalar kullanmak zorunda kalacak. Tüketiciler içinse bu, daha doğal ve sağlıklı ürünlerin piyasaya çıkmasının önünü açabilir.Petrol bazlı gıda boyalarının yasaklandığı veya kısıtlandığı ülkeler1. Avrupa Birliği (AB)2. Birleşik Krallık3. Avustralya ve Yeni Zelanda4. Norveç ve İzlanda5. Kanada6. Japonya
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abd gıda boyası yasağı, kırmızı no 3 yasaklandı mı, fda gıda boyaları, yapay gıda boyası zararları, abd fda kararı, gıda boyası yasağı abd, allura red abd, sentetik gıda boyası tehlikesi, 2027 gıda yasağı
abd gıda boyası yasağı, kırmızı no 3 yasaklandı mı, fda gıda boyaları, yapay gıda boyası zararları, abd fda kararı, gıda boyası yasağı abd, allura red abd, sentetik gıda boyası tehlikesi, 2027 gıda yasağı
Hepsini raflardan kaldıracaklar: ABD petrol bazlı gıda boyalarını yasaklıyor
12:09 23.04.2025 (güncellendi: 12:10 23.04.2025)
ABD'de sentetik gıda boyaları tarihe karışıyor. Sağlık Bakanlığı ve FDA'nın aldığı kararla Kırmızı No 3 ve diğer yapay boyalar 2027’ye kadar tüm gıdalardan çıkarılacak.
Amerika Birleşik Devletleri'nden gıda güvenliği konusunda tarihi bir adım geldi. ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr., Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı ile Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından alınan yeni kararı kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, petrol bazlı tüm sentetik gıda boyaları, ülkenin gıda sisteminden aşamalı olarak kaldırılacak.
Bu gelişme, Biden yönetiminin “Amerika’yı yeniden sağlıklı hale getirme” hedefinin bir parçası olarak dikkat çekiyor.
İlk adım: Kırmızı no 3’e veda
Ocak ayında, FDA 3 numaralı kırmızı boya olarak bilinen ve bazı ilaç ve şekerlemelerde kullanılan maddenin iznini iptal etmişti. Kırmızı No 3, petrol türevi olması ve olası sağlık riskleri nedeniyle uzun süredir tartışma konusuydu.
Dün yapılan açıklamada, FDA ve Sağlık Bakanlığı, şirketlerden 2027-2028 yıllarına kadar bu boyayı kullanmayı bırakmalarını istedi.
FDA sadece Kırmızı No 3 ile sınırlı kalmayacak. Önümüzdeki aylarda Citrus Red No 2 ve Orange B boyalarının da yasaklanması planlanıyor. Ayrıca, ABD ve Kanada’da en yaygın kullanılan yapay boyalardan biri olan Kırmızı No 40 (Allura Red) da dahil olmak üzere kalan tüm petrol bazlı boyaların 2026 sonuna kadar piyasadan kaldırılması hedefleniyor.
Bilimsel görüş: Toksik etki tartışılıyor
MedStar Health’te toksikolog olarak görev yapan Dr. Kelly Johnson-Arbor, yaptığı açıklamada Kırmızı No 40’ın potansiyel sağlık risklerine dikkat çekti. “Allura Red, ABD’de çok yaygın kullanılıyor. Ancak bazı çalışmalar, çocuklarda hiperaktivite ve alerjik tepkilerle ilişkilendirilmiş durumda,” dedi.
Bu karar, şekerleme, içecek, hazır gıda ve ilaç gibi birçok ürün kategorisini etkileyecek. Üreticiler, artık alternatif doğal boyalar kullanmak zorunda kalacak. Tüketiciler içinse bu, daha doğal ve sağlıklı ürünlerin piyasaya çıkmasının önünü açabilir.
Petrol bazlı gıda boyalarının yasaklandığı veya kısıtlandığı ülkeler
Kırmızı No 3 (Erythrosine):
1994'ten bu yana çoğu gıdada yasaklanmıştır; yalnızca işlenmiş kirazlarda sınırlı kullanımına izin verilmektedir.
Allura Red AC (Kırmızı No 40):
AB genelinde yasaklı değildir, ancak bazı ülkelerde kullanımına sınırlamalar getirilmiştir.
Kırmızı No 3:
1994'ten bu yana gıdalarda yasaktır.
Allura Red AC:
Geçmişte yasaklanmıştı, ancak AB düzenlemeleriyle uyumlu hale getirilmiştir.
3. Avustralya ve Yeni Zelanda
Kırmızı No 3:
Gıdalarda kullanımı yasaktır.
Allura Red AC:
Kullanımı sınırlıdır ve belirli ürünlerde izin verilmektedir.
Allura Red AC:
Geçmişte yasaklanmıştı; şu anda kullanımı sınırlıdır.
Kırmızı No 40:
Norveç ve İzlanda'da gıdalarda kullanımı yasaktır.
Kırmızı No 3:
Kullanımı sınırlıdır; bazı ürünlerde izin verilmektedir.
Kırmızı No 3:
Gıdalarda kullanımı yasaktır.