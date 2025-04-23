https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/abd-rusyanin-ukraynadaki-eylemlerine-iliskin-bilgi-toplayan-ekibi-lagvetti-1095605865.html

ABD, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi toplayan ekibi lağvetti

ABD, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi toplayan ekibi lağvetti

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi toplamak üzere kurulan çalışma grubunu kaldırdığı belirtildi. 23.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-23T10:03+0300

2025-04-23T10:03+0300

2025-04-23T10:02+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

donald trump

ukrayna

rusya

washington post

çalışma grubu

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Washington Post gazetesinin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili istihbarat toplamak üzere kurulan Kurumlar Arası Çalışma Grubu’nu lağvetti.Gazeteye konuşan kaynaklar, Rusya'nın Ukrayna çatışmasında işlediği iddia edilen suçlarla ilgili olarak “ABD hükümeti genelinde istihbarat toplamak üzere kurulan” Kurumlar Arası Çalışma Grubu’nun lağvedildiğini söyledi.Haberde, bu grubun koordinatörünün pozisyonunun da lağvedildiği ifade edildi.

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abd, donald trump, ukrayna, rusya, washington post, çalışma grubu