https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/abd-rusyanin-ukraynadaki-eylemlerine-iliskin-bilgi-toplayan-ekibi-lagvetti-1095605865.html
ABD, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi toplayan ekibi lağvetti
ABD, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi toplayan ekibi lağvetti
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi toplamak üzere kurulan çalışma grubunu kaldırdığı belirtildi. 23.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-23T10:03+0300
2025-04-23T10:03+0300
2025-04-23T10:02+0300
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washington post
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Washington Post gazetesinin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili istihbarat toplamak üzere kurulan Kurumlar Arası Çalışma Grubu’nu lağvetti.Gazeteye konuşan kaynaklar, Rusya'nın Ukrayna çatışmasında işlediği iddia edilen suçlarla ilgili olarak “ABD hükümeti genelinde istihbarat toplamak üzere kurulan” Kurumlar Arası Çalışma Grubu’nun lağvedildiğini söyledi.Haberde, bu grubun koordinatörünün pozisyonunun da lağvedildiği ifade edildi.
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abd, donald trump, ukrayna, rusya, washington post, çalışma grubu
abd, donald trump, ukrayna, rusya, washington post, çalışma grubu
ABD, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi toplayan ekibi lağvetti
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi toplamak üzere kurulan çalışma grubunu kaldırdığı belirtildi.
Washington Post gazetesinin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine
göre ABD yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili istihbarat toplamak üzere kurulan Kurumlar Arası Çalışma Grubu’nu lağvetti.
Gazeteye konuşan kaynaklar, Rusya'nın Ukrayna çatışmasında işlediği iddia edilen suçlarla ilgili olarak “ABD hükümeti genelinde istihbarat toplamak üzere kurulan” Kurumlar Arası Çalışma Grubu’nun lağvedildiğini söyledi.
Haberde, bu grubun koordinatörünün pozisyonunun da lağvedildiği ifade edildi.