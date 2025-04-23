https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/fransiz-askerlerden-ukrayna-planinin-aciklanmasi-talebi-1095604217.html

Fransız askerlerden Ukrayna planının açıklanması talebi

Fransız askerlerden Ukrayna planının açıklanması talebi

Sputnik Türkiye

Fransız emekli asker ve subaylar, parlamentonun her iki kanadına da bir mektup göndererek Fransız ordusunun Ukrayna'daki çatışmaya katılımına ilişkin... 23.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-23T09:36+0300

2025-04-23T09:36+0300

2025-04-23T09:35+0300

ukrayna kri̇zi̇

fransa

fransa ordusu

ukrayna

emmanuel macron

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Fransız Place d'Armes birliğinin başkanı Jean-Pierre Fabre Bernadac, Sud Radio’ya yaptığı açıklamada, çoğu askeri personelden oluşan mektubu imzalayan kişi sayısının dokuz bine ulaştığını belirterek, “Ordu, Fransa'ya hizmet ediyor, tek bir kişiye ya da rejime değil” diye kaydetti.Fransa Parlamentosu'nun Kiev'e mali ve askeri destek verilmesine ilişkin Fransa-Ukrayna anlaşmalarına onay vermediğini ve bunun da anlaşmaların meşruiyetine gölge düşürdüğü ifade edilen mektupta şu ifade kullanıldı:Aynı zamanda Ukrayna'da resmi olarak teyit edilmemiş Fransız askeri personelinin varlığına ilişkin çeşitli haberlere de işaret edilen mektupta, bu konudaki tüm bilgilerin resmi olarak yayınlanması ve Ukrayna'daki çatışmaya olası müdahalenin oylanacağı bir tartışma düzenlenmesi talep edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/ingiliz-medyasi-abdnin-ukrayna-icin-hazirladigi-yedi-maddelik-planini-acikladi-guvenlik-garantisi-1095601327.html

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fransa, fransa ordusu, ukrayna, emmanuel macron