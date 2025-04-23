https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/fransiz-askerlerden-ukrayna-planinin-aciklanmasi-talebi-1095604217.html
Fransız askerlerden Ukrayna planının açıklanması talebi
Fransız askerlerden Ukrayna planının açıklanması talebi
Sputnik Türkiye
Fransız emekli asker ve subaylar, parlamentonun her iki kanadına da bir mektup göndererek Fransız ordusunun Ukrayna'daki çatışmaya katılımına ilişkin... 23.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-23T09:36+0300
2025-04-23T09:36+0300
2025-04-23T09:35+0300
ukrayna kri̇zi̇
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fransa ordusu
ukrayna
emmanuel macron
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Fransız Place d'Armes birliğinin başkanı Jean-Pierre Fabre Bernadac, Sud Radio’ya yaptığı açıklamada, çoğu askeri personelden oluşan mektubu imzalayan kişi sayısının dokuz bine ulaştığını belirterek, “Ordu, Fransa'ya hizmet ediyor, tek bir kişiye ya da rejime değil” diye kaydetti.Fransa Parlamentosu'nun Kiev'e mali ve askeri destek verilmesine ilişkin Fransa-Ukrayna anlaşmalarına onay vermediğini ve bunun da anlaşmaların meşruiyetine gölge düşürdüğü ifade edilen mektupta şu ifade kullanıldı:Aynı zamanda Ukrayna'da resmi olarak teyit edilmemiş Fransız askeri personelinin varlığına ilişkin çeşitli haberlere de işaret edilen mektupta, bu konudaki tüm bilgilerin resmi olarak yayınlanması ve Ukrayna'daki çatışmaya olası müdahalenin oylanacağı bir tartışma düzenlenmesi talep edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/ingiliz-medyasi-abdnin-ukrayna-icin-hazirladigi-yedi-maddelik-planini-acikladi-guvenlik-garantisi-1095601327.html
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fransa, fransa ordusu, ukrayna, emmanuel macron
fransa, fransa ordusu, ukrayna, emmanuel macron
Fransız askerlerden Ukrayna planının açıklanması talebi
Fransız emekli asker ve subaylar, parlamentonun her iki kanadına da bir mektup göndererek Fransız ordusunun Ukrayna'daki çatışmaya katılımına ilişkin bilgilerin açıklanmasını talep etti.
Fransız Place d'Armes birliğinin başkanı Jean-Pierre Fabre Bernadac
, Sud Radio
’ya yaptığı açıklamada, çoğu askeri personelden oluşan mektubu imzalayan kişi sayısının dokuz bine ulaştığını belirterek, “Ordu, Fransa'ya hizmet ediyor, tek bir kişiye ya da rejime değil
” diye kaydetti.
Fransa Parlamentosu'nun Kiev'e mali ve askeri destek verilmesine ilişkin Fransa-Ukrayna anlaşmalarına onay vermediğini ve bunun da anlaşmaların meşruiyetine gölge düşürdüğü ifade edilen mektupta şu ifade kullanıldı:
Cumhurbaşkanı'nın, Fransız birliklerinin olası konuşlanmasına ilişkin son açıklamaları <...> ulus adına yapılan böyle bir seçimin meşruiyetini garanti altına almak için önceden bir parlamento tartışması yapılmasını gerektiriyor. Bu, ordunun müdahalesinin meşruiyeti için vazgeçilmez bir koşul.
Aynı zamanda Ukrayna'da resmi olarak teyit edilmemiş Fransız askeri personelinin varlığına ilişkin çeşitli haberlere de işaret edilen mektupta, bu konudaki tüm bilgilerin resmi olarak yayınlanması ve Ukrayna'daki çatışmaya olası müdahalenin oylanacağı bir tartışma düzenlenmesi talep edildi.