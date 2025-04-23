Fransız askerlerden Ukrayna planının açıklanması talebi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Mitinge katılan kitle büyük ölçüde CHP’nin doğal tabanından oluşuyor'
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Attila Atasoy: 'Sanki yanlış bir geleceğe ışınlanmış gibi yaşıyorum'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
36 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Doç. Dr. Mehmet Perinçek: 'Avrupa Ukrayna'da kaybeden'
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Doç. Dr. Perinçek: 'Avrupa, Rusya-ABD anlaşmasına köstek oluyor'
19:33
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
TARİHTE BUGÜN
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndaki yürek burkan detay
07:28
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
SEYİR HALİ
Avukat Serkan Kaya: ‘Atatürk, Montrö’de büyük bir diplomatik ustalık sergiledi’
08:08
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
İnönü'yü anlamak: Bir devlet adamının ardında kalanlar
09:07
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI BAYRAM ÖZEL
Tarihçi Sinan Meydan:‘Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli, 23 Nisan’dır’
12:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ BAYRAM ÖZEL
Türklerde meclis geleneği ve 23 Nisan
17:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
Avukat Serkan Kaya: 'Montrö sadece Türkiye’nin değil, Karadeniz’in güvencesidir'
18:05
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
GÜN ORTASI BAYRAM ÖZEL
Tarihçi Sinan Meydan:‘Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli, 23 Nisan’dır’
19:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
İnönü'yü anlamak: Bir devlet adamının ardında kalanlar
20:05
43 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/fransiz-askerlerden-ukrayna-planinin-aciklanmasi-talebi-1095604217.html
Fransız askerlerden Ukrayna planının açıklanması talebi
Fransız askerlerden Ukrayna planının açıklanması talebi
Sputnik Türkiye
Fransız emekli asker ve subaylar, parlamentonun her iki kanadına da bir mektup göndererek Fransız ordusunun Ukrayna'daki çatışmaya katılımına ilişkin... 23.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-23T09:36+0300
2025-04-23T09:35+0300
ukrayna kri̇zi̇
fransa
fransa ordusu
ukrayna
emmanuel macron
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/05/0a/1044461676_0:180:1722:1149_1920x0_80_0_0_c7eaac89a86f5fc8af4b6721ac7b6a5f.jpg
Fransız Place d'Armes birliğinin başkanı Jean-Pierre Fabre Bernadac, Sud Radio’ya yaptığı açıklamada, çoğu askeri personelden oluşan mektubu imzalayan kişi sayısının dokuz bine ulaştığını belirterek, “Ordu, Fransa'ya hizmet ediyor, tek bir kişiye ya da rejime değil” diye kaydetti.Fransa Parlamentosu'nun Kiev'e mali ve askeri destek verilmesine ilişkin Fransa-Ukrayna anlaşmalarına onay vermediğini ve bunun da anlaşmaların meşruiyetine gölge düşürdüğü ifade edilen mektupta şu ifade kullanıldı:Aynı zamanda Ukrayna'da resmi olarak teyit edilmemiş Fransız askeri personelinin varlığına ilişkin çeşitli haberlere de işaret edilen mektupta, bu konudaki tüm bilgilerin resmi olarak yayınlanması ve Ukrayna'daki çatışmaya olası müdahalenin oylanacağı bir tartışma düzenlenmesi talep edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/ingiliz-medyasi-abdnin-ukrayna-icin-hazirladigi-yedi-maddelik-planini-acikladi-guvenlik-garantisi-1095601327.html
fransa
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/05/0a/1044461676_0:0:1532:1149_1920x0_80_0_0_dc4c5a2c0436c31d03025499fc19649e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fransa, fransa ordusu, ukrayna, emmanuel macron
fransa, fransa ordusu, ukrayna, emmanuel macron

Fransız askerlerden Ukrayna planının açıklanması talebi

09:36 23.04.2025
© AFP 2023 / CHRISTIAN HARTMANNEmmanuel Macron- Fransa ordusu
Emmanuel Macron- Fransa ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2025
© AFP 2023 / CHRISTIAN HARTMANN
Abone ol
Fransız emekli asker ve subaylar, parlamentonun her iki kanadına da bir mektup göndererek Fransız ordusunun Ukrayna'daki çatışmaya katılımına ilişkin bilgilerin açıklanmasını talep etti.
Fransız Place d'Armes birliğinin başkanı Jean-Pierre Fabre Bernadac, Sud Radio’ya yaptığı açıklamada, çoğu askeri personelden oluşan mektubu imzalayan kişi sayısının dokuz bine ulaştığını belirterek, “Ordu, Fransa'ya hizmet ediyor, tek bir kişiye ya da rejime değil” diye kaydetti.
Fransa Parlamentosu'nun Kiev'e mali ve askeri destek verilmesine ilişkin Fransa-Ukrayna anlaşmalarına onay vermediğini ve bunun da anlaşmaların meşruiyetine gölge düşürdüğü ifade edilen mektupta şu ifade kullanıldı:
Cumhurbaşkanı'nın, Fransız birliklerinin olası konuşlanmasına ilişkin son açıklamaları <...> ulus adına yapılan böyle bir seçimin meşruiyetini garanti altına almak için önceden bir parlamento tartışması yapılmasını gerektiriyor. Bu, ordunun müdahalesinin meşruiyeti için vazgeçilmez bir koşul.
Aynı zamanda Ukrayna'da resmi olarak teyit edilmemiş Fransız askeri personelinin varlığına ilişkin çeşitli haberlere de işaret edilen mektupta, bu konudaki tüm bilgilerin resmi olarak yayınlanması ve Ukrayna'daki çatışmaya olası müdahalenin oylanacağı bir tartışma düzenlenmesi talep edildi.
Ukrayna ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2025
UKRAYNA KRİZİ
İngiliz medyası, ABD’nin Ukrayna için hazırladığı yedi maddelik planını açıkladı: Güvenlik garantisi yok
07:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала