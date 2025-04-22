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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/ev-kadinlarina-emeklilik-hakki-geliyor-aylik-primin-3te-1ini-devlet-odeyecek-kimler-yararlanacak-1095572715.html
Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor: Aylık primin 3’te 1’ini devlet ödeyecek, kimler yararlanacak?
Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor: Aylık primin 3’te 1’ini devlet ödeyecek, kimler yararlanacak?
Sputnik Türkiye
Ev kadınlarına yönelik bir sosyal güvence projesi hayata geçiyor. Sigorta girişi olmayan kadınlar bile, aylık prim ödeyerek emekli olabilecek. Üstelik primin... 22.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-22T08:50+0300
2025-04-22T09:19+0300
ekonomi̇
ev kadınlarına emeklilik hakkı
emeklilik
erken emeklilik
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Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Aile Yılı kapsamında hazırlanan yeni proje ile ev kadınlarına yönelik sosyal güvence ve emeklilik imkânı sunulacak. Hayata geçmesi beklenen düzenleme ile kadınlar, ister daha önce sigorta girişi olsun ister olmasın, emekli olma şansına kavuşacak.Devlet prim desteği sağlayacakProjeye göre, başvuruda bulunan ev kadınları her ay sigorta primi ödeyerek sisteme dahil olacak. NTV'nin haberine göre, üstelik ödenecek bu primlerin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Bu kapsamda, 15 yıllık ödeme süresi boyunca devlet katkısının bugünkü asgari ücret üzerinden yaklaşık 500 bin TL'yi bulması bekleniyor.Kimler yararlanabilecek?Projeden, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, 18 yaşını doldurmuş ve ev hanımı olarak yaşamını sürdüren tüm kadınlar yararlanabilecek. Herhangi bir sigorta geçmişi olup olmamasına bakılmaksızın herkes başvuru yapabilecek.Bağ-Kur kapsamında i̇şlem görecekSisteme dahil olan ev kadınları, isteğe bağlı sigorta ile kayıt yaptıracak ve bu sigorta türü Bağ-Kur kapsamında değerlendirilecek. Ev kadınları kendi işini yapıyormuş gibi her ay düzenli olarak internet üzerinden ödeme yapacak.Çocuklu annelere erken emeklilik fırsatıProjede, çocuk sahibi annelere yönelik ekstra bir destek daha sağlanacak. Yıpranma payı benzeri bir uygulama ile çocuk sayısına göre erken emeklilik avantajı sunulacak. Bu esnek sistem sayesinde çocuklu anneler emekliliğe daha erken erişebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/en-uygun-konut-kredisi-hangi-bankada-1-milyon-tlnin-aylik-taksidi-ve-geri-odeme-tutari-belli-oldu-1095560055.html
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ev kadınlarına emeklilik hakkı, emeklilik, erken emeklilik
ev kadınlarına emeklilik hakkı, emeklilik, erken emeklilik

Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor: Aylık primin 3’te 1’ini devlet ödeyecek, kimler yararlanacak?

08:50 22.04.2025 (güncellendi: 09:19 22.04.2025)
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Ev kadınlarına yönelik bir sosyal güvence projesi hayata geçiyor. Sigorta girişi olmayan kadınlar bile, aylık prim ödeyerek emekli olabilecek. Üstelik primin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Aile Yılı kapsamında geliştirilen projede çocuklu annelere erken emeklilik fırsatı da var.
Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Aile Yılı kapsamında hazırlanan yeni proje ile ev kadınlarına yönelik sosyal güvence ve emeklilik imkânı sunulacak. Hayata geçmesi beklenen düzenleme ile kadınlar, ister daha önce sigorta girişi olsun ister olmasın, emekli olma şansına kavuşacak.

Devlet prim desteği sağlayacak

Projeye göre, başvuruda bulunan ev kadınları her ay sigorta primi ödeyerek sisteme dahil olacak. NTV'nin haberine göre, üstelik ödenecek bu primlerin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Bu kapsamda, 15 yıllık ödeme süresi boyunca devlet katkısının bugünkü asgari ücret üzerinden yaklaşık 500 bin TL'yi bulması bekleniyor.

Kimler yararlanabilecek?

Projeden, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, 18 yaşını doldurmuş ve ev hanımı olarak yaşamını sürdüren tüm kadınlar yararlanabilecek. Herhangi bir sigorta geçmişi olup olmamasına bakılmaksızın herkes başvuru yapabilecek.

Bağ-Kur kapsamında i̇şlem görecek

Sisteme dahil olan ev kadınları, isteğe bağlı sigorta ile kayıt yaptıracak ve bu sigorta türü Bağ-Kur kapsamında değerlendirilecek. Ev kadınları kendi işini yapıyormuş gibi her ay düzenli olarak internet üzerinden ödeme yapacak.

Çocuklu annelere erken emeklilik fırsatı

Projede, çocuk sahibi annelere yönelik ekstra bir destek daha sağlanacak. Yıpranma payı benzeri bir uygulama ile çocuk sayısına göre erken emeklilik avantajı sunulacak. Bu esnek sistem sayesinde çocuklu anneler emekliliğe daha erken erişebilecek.
Emekli - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2025
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