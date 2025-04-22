https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/ev-kadinlarina-emeklilik-hakki-geliyor-aylik-primin-3te-1ini-devlet-odeyecek-kimler-yararlanacak-1095572715.html

Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor: Aylık primin 3’te 1’ini devlet ödeyecek, kimler yararlanacak?

Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor: Aylık primin 3’te 1’ini devlet ödeyecek, kimler yararlanacak?

Sputnik Türkiye

Ev kadınlarına yönelik bir sosyal güvence projesi hayata geçiyor. Sigorta girişi olmayan kadınlar bile, aylık prim ödeyerek emekli olabilecek. Üstelik primin... 22.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-22T08:50+0300

2025-04-22T08:50+0300

2025-04-22T09:19+0300

ekonomi̇

ev kadınlarına emeklilik hakkı

emeklilik

erken emeklilik

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Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Aile Yılı kapsamında hazırlanan yeni proje ile ev kadınlarına yönelik sosyal güvence ve emeklilik imkânı sunulacak. Hayata geçmesi beklenen düzenleme ile kadınlar, ister daha önce sigorta girişi olsun ister olmasın, emekli olma şansına kavuşacak.Devlet prim desteği sağlayacakProjeye göre, başvuruda bulunan ev kadınları her ay sigorta primi ödeyerek sisteme dahil olacak. NTV'nin haberine göre, üstelik ödenecek bu primlerin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Bu kapsamda, 15 yıllık ödeme süresi boyunca devlet katkısının bugünkü asgari ücret üzerinden yaklaşık 500 bin TL'yi bulması bekleniyor.Kimler yararlanabilecek?Projeden, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, 18 yaşını doldurmuş ve ev hanımı olarak yaşamını sürdüren tüm kadınlar yararlanabilecek. Herhangi bir sigorta geçmişi olup olmamasına bakılmaksızın herkes başvuru yapabilecek.Bağ-Kur kapsamında i̇şlem görecekSisteme dahil olan ev kadınları, isteğe bağlı sigorta ile kayıt yaptıracak ve bu sigorta türü Bağ-Kur kapsamında değerlendirilecek. Ev kadınları kendi işini yapıyormuş gibi her ay düzenli olarak internet üzerinden ödeme yapacak.Çocuklu annelere erken emeklilik fırsatıProjede, çocuk sahibi annelere yönelik ekstra bir destek daha sağlanacak. Yıpranma payı benzeri bir uygulama ile çocuk sayısına göre erken emeklilik avantajı sunulacak. Bu esnek sistem sayesinde çocuklu anneler emekliliğe daha erken erişebilecek.

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ev kadınlarına emeklilik hakkı, emeklilik, erken emeklilik