https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/elon-musk-dogeden-elini-ayagini-cekiyor-ayirdigim-zaman-onemli-olcude-azalacak-1095599655.html

Elon Musk DOGE'den elini ayağını çekiyor: 'Ayırdığım zaman önemli ölçüde azalacak'

Elon Musk DOGE'den elini ayağını çekiyor: 'Ayırdığım zaman önemli ölçüde azalacak'

Sputnik Türkiye

ABD Devlet Verimliliği Departmanı Başkanı Elon Musk, elektrikli araç şirketinin kar oranındaki düşüş sebebiyle departmana ayıracağı zamanı azaltmaya gideceğini... 23.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-23T03:06+0300

2025-04-23T03:06+0300

2025-04-23T03:06+0300

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Tesla'nın net karındaki düşüşün ardından, şirket CEO’su Elon Musk, önümüzdeki aydan itibaren ABD Devlet Verimliliği Departmanı'ndaki (DOGE) görevine ayırdığı zamanı azaltacağını açıkladı.Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın yatırımcılarla gerçekleştirdiği konferans görüşmesinde konuşan Musk, “Muhtemelen gelecek ay DOGE’ye ayırdığım zaman önemli ölçüde azalacak” ifadelerini kullandı.Toplantıda, hissedarların en çok dile getirdiği konulardan biri ise Musk’ın Tesla dışındaki faaliyetlerinin şirketin hisse değerine, marka imajına ve ürün algısına olan etkisi oldu.Öte yandan Tesla, yayımladığı son mali raporda net karının yıllık bazda yüzde 71 oranında azaldığını duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/trump-cine-yuzde-145-vergi--cok-yuksek-onemli-olcude-dusecek-1095598843.html

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