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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/elon-musk-dogeden-elini-ayagini-cekiyor-ayirdigim-zaman-onemli-olcude-azalacak-1095599655.html
Elon Musk DOGE'den elini ayağını çekiyor: 'Ayırdığım zaman önemli ölçüde azalacak'
Elon Musk DOGE'den elini ayağını çekiyor: 'Ayırdığım zaman önemli ölçüde azalacak'
Sputnik Türkiye
ABD Devlet Verimliliği Departmanı Başkanı Elon Musk, elektrikli araç şirketinin kar oranındaki düşüş sebebiyle departmana ayıracağı zamanı azaltmaya gideceğini... 23.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-23T03:06+0300
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Tesla'nın net karındaki düşüşün ardından, şirket CEO’su Elon Musk, önümüzdeki aydan itibaren ABD Devlet Verimliliği Departmanı'ndaki (DOGE) görevine ayırdığı zamanı azaltacağını açıkladı.Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın yatırımcılarla gerçekleştirdiği konferans görüşmesinde konuşan Musk, “Muhtemelen gelecek ay DOGE’ye ayırdığım zaman önemli ölçüde azalacak” ifadelerini kullandı.Toplantıda, hissedarların en çok dile getirdiği konulardan biri ise Musk’ın Tesla dışındaki faaliyetlerinin şirketin hisse değerine, marka imajına ve ürün algısına olan etkisi oldu.Öte yandan Tesla, yayımladığı son mali raporda net karının yıllık bazda yüzde 71 oranında azaldığını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/trump-cine-yuzde-145-vergi--cok-yuksek-onemli-olcude-dusecek-1095598843.html
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elon musk, abd, tesla, doge, musk
elon musk, abd, tesla, doge, musk

Elon Musk DOGE'den elini ayağını çekiyor: 'Ayırdığım zaman önemli ölçüde azalacak'

03:06 23.04.2025
© AP PhotoPresident Donald Trump and Tesla CEO Elon Musk speak to reporters as they sit in a red Model S Tesla vehicle on the South Lawn of the White House Tuesday, March 11, 2025, in Washington
President Donald Trump and Tesla CEO Elon Musk speak to reporters as they sit in a red Model S Tesla vehicle on the South Lawn of the White House Tuesday, March 11, 2025, in Washington - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2025
© AP Photo
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ABD Devlet Verimliliği Departmanı Başkanı Elon Musk, elektrikli araç şirketinin kar oranındaki düşüş sebebiyle departmana ayıracağı zamanı azaltmaya gideceğini açıkladı.
Tesla'nın net karındaki düşüşün ardından, şirket CEO’su Elon Musk, önümüzdeki aydan itibaren ABD Devlet Verimliliği Departmanı'ndaki (DOGE) görevine ayırdığı zamanı azaltacağını açıkladı.
Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın yatırımcılarla gerçekleştirdiği konferans görüşmesinde konuşan Musk, “Muhtemelen gelecek ay DOGE’ye ayırdığım zaman önemli ölçüde azalacak” ifadelerini kullandı.
Toplantıda, hissedarların en çok dile getirdiği konulardan biri ise Musk’ın Tesla dışındaki faaliyetlerinin şirketin hisse değerine, marka imajına ve ürün algısına olan etkisi oldu.
Öte yandan Tesla, yayımladığı son mali raporda net karının yıllık bazda yüzde 71 oranında azaldığını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2025
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