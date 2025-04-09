https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/16-yasindan-kucuklere-yasaklandi-sosyal-medyada-canli-yayin-acabilmek-icin-izin-almalari-sart-1095241132.html

16 yaşından küçüklere yasaklandı: Sosyal medyada canlı yayın açabilmek için izin almaları şart

16 yaşından küçüklere yasaklandı: Sosyal medyada canlı yayın açabilmek için izin almaları şart

Sputnik Türkiye

Instagram uygulaması 16 yaşından küçükler için canlı yayını yasakladı. Çocukların canlı yayın açabilmek için ebeveynlerinden izin alması şartı getirdi... 09.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-09T09:46+0300

2025-04-09T09:46+0300

2025-04-09T09:46+0300

türki̇ye

instagram

sosyal medya

18 yaş altı gençler

abdulkadir uraloğlu

türkiye

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Instagram platformu, 16 yaşından küçükler için yeni bir düzenleme getirdi ve 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan "canlı yayın" özelliğini kullanamayacağı ve özel mesajlarda otomatik bulanıklaştırma özelliğini kapatamayacağını açıkladı.Türkiye'de 18 yaş altı sosyal medya kullanımıTürkiye'de de küçük yaşta sosyal medya kullanımına dair hükümetin çekinceleri vardı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile konuya ilişkin görüşme sağlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, '13 yaş altına izin verilmesin' şeklinde genel bir mutabakat sağlandığını dile getirmişti.Uraloğlu Instagram'ın 16 yaş kararını olumlu karşıladıUraloğlu, "Bu karar, Bakanlık olarak yürüttüğümüz kapsamlı çalışmaların uluslararası platformlarca dikkate alındığını ve politikalarımızın küresel ölçekte karşılık bulduğunu göstermesi açısından son derece kıymetli." ifadelerini kullandı ve şunları ekledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/bakan-uraloglundan-sosyal-medya-aciklamasi-13-yas-altina-izin-verilmesin-1094947469.html

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