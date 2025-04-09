https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/16-yasindan-kucuklere-yasaklandi-sosyal-medyada-canli-yayin-acabilmek-icin-izin-almalari-sart-1095241132.html
16 yaşından küçüklere yasaklandı: Sosyal medyada canlı yayın açabilmek için izin almaları şart
16 yaşından küçüklere yasaklandı: Sosyal medyada canlı yayın açabilmek için izin almaları şart
Sputnik Türkiye
Instagram uygulaması 16 yaşından küçükler için canlı yayını yasakladı. Çocukların canlı yayın açabilmek için ebeveynlerinden izin alması şartı getirdi... 09.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-09T09:46+0300
2025-04-09T09:46+0300
2025-04-09T09:46+0300
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sosyal medya
18 yaş altı gençler
abdulkadir uraloğlu
türkiye
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Instagram platformu, 16 yaşından küçükler için yeni bir düzenleme getirdi ve 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan "canlı yayın" özelliğini kullanamayacağı ve özel mesajlarda otomatik bulanıklaştırma özelliğini kapatamayacağını açıkladı.Türkiye'de 18 yaş altı sosyal medya kullanımıTürkiye'de de küçük yaşta sosyal medya kullanımına dair hükümetin çekinceleri vardı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile konuya ilişkin görüşme sağlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, '13 yaş altına izin verilmesin' şeklinde genel bir mutabakat sağlandığını dile getirmişti.Uraloğlu Instagram'ın 16 yaş kararını olumlu karşıladıUraloğlu, "Bu karar, Bakanlık olarak yürüttüğümüz kapsamlı çalışmaların uluslararası platformlarca dikkate alındığını ve politikalarımızın küresel ölçekte karşılık bulduğunu göstermesi açısından son derece kıymetli." ifadelerini kullandı ve şunları ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/bakan-uraloglundan-sosyal-medya-aciklamasi-13-yas-altina-izin-verilmesin-1094947469.html
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instagram canlı yayın, instagram 16 yaş, instagram uraloğlu, türkiyede gençlerin sosyal medya kullanımı, 18 yaş sosyal medya
instagram canlı yayın, instagram 16 yaş, instagram uraloğlu, türkiyede gençlerin sosyal medya kullanımı, 18 yaş sosyal medya
16 yaşından küçüklere yasaklandı: Sosyal medyada canlı yayın açabilmek için izin almaları şart
Instagram uygulaması 16 yaşından küçükler için canlı yayını yasakladı. Çocukların canlı yayın açabilmek için ebeveynlerinden izin alması şartı getirdi. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu da "Bu alandaki kararlılığımız sayesinde sadece Türkiye'de değil, dünyada da standartları belirleyen bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.
Instagram platformu, 16 yaşından küçükler için yeni bir düzenleme getirdi ve 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan "canlı yayın" özelliğini kullanamayacağı ve özel mesajlarda otomatik bulanıklaştırma özelliğini kapatamayacağını açıkladı.
Türkiye'de 18 yaş altı sosyal medya kullanımı
Türkiye'de de küçük yaşta sosyal medya kullanımına dair hükümetin çekinceleri vardı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile konuya ilişkin görüşme sağlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, '13 yaş altına izin verilmesin' şeklinde genel bir mutabakat sağlandığını dile getirmişti.
Uraloğlu Instagram'ın 16 yaş kararını olumlu karşıladı
Uraloğlu, "Bu karar, Bakanlık olarak yürüttüğümüz kapsamlı çalışmaların uluslararası platformlarca dikkate alındığını ve politikalarımızın küresel ölçekte karşılık bulduğunu göstermesi açısından son derece kıymetli." ifadelerini kullandı ve şunları ekledi:
"Ulusal düzeyde koruyucu dijital politikalar üretmeye ve küresel teknoloji devleriyle işbirliği içinde hareket etmeye devam edeceğiz. Bu alandaki kararlılığımız sayesinde sadece Türkiye'de değil, dünyada da standartları belirleyen bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz."