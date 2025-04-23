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DMM, depremle ilgili açıklama yaptı: '27 lojistik depo ve 54 cep depo aktif hale getirilmiştir'
DMM, depremle ilgili açıklama yaptı: '27 lojistik depo ve 54 cep depo aktif hale getirilmiştir'
Sputnik Türkiye
DMM, İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada, 27 lojistik depo ve 54 cep deponun aktif hale getirildiğini açıkladı. 23.04.2025, Sputnik Türkiye
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milli savunma bakanlığı (msb)
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İstanbul'da büyük korku yaratan deprem sonrasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) açıklama yaparak 27 lojistik depo ve 54 cep depo aktif hale getirildiğini belirtti. DMM, "İstanbul Tuzla, Tekirdağ, Balıkesir ve Yalova depolarına olası sevkiyat için araç yönlendirilmiştir. İstanbul ve çevresindeki AFAD depolarında yeteri kadar barınma malzemesi bulunmaktadır." bilgisini paylaştı.DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'un Silivri ilçesinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremle ilgili AFAD'ın bilgilendirmesine yer verildi.İHA'lar gözlem yapmak üzere havalandıBuna göre, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma ve Emniyet Havacılığa ait İHA'ların gözlem yapmak üzere havalandığı belirtilen paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:Kızılay tarafından 51 araç ve 700 gönüllü personel görevlendirilmesi yapılmıştır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerce İstanbul başta olmak üzere deprem bölgesinde alan taraması devam etmekte olup hasar tespit çalışmaları için ekipler sevk edilmiştir. Bazı alanlarda kontrollü kısmi elektrik kesintileri yapılmış olup çalışmalar kontrollü şekilde devam etmektedir."
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i̇stanbul depremi, olası istanbul depremi, i̇stanbul'da meydana gelen depremler, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), milli savunma bakanlığı (msb), jandarma, dezenformasyonla mücadele merkezi
i̇stanbul depremi, olası istanbul depremi, i̇stanbul'da meydana gelen depremler, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), milli savunma bakanlığı (msb), jandarma, dezenformasyonla mücadele merkezi

DMM, depremle ilgili açıklama yaptı: '27 lojistik depo ve 54 cep depo aktif hale getirilmiştir'

16:26 23.04.2025
© FotoğrafDeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2025
© Fotoğraf
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DMM, İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada, 27 lojistik depo ve 54 cep deponun aktif hale getirildiğini açıkladı.
İstanbul'da büyük korku yaratan deprem sonrasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) açıklama yaparak 27 lojistik depo ve 54 cep depo aktif hale getirildiğini belirtti. DMM, "İstanbul Tuzla, Tekirdağ, Balıkesir ve Yalova depolarına olası sevkiyat için araç yönlendirilmiştir. İstanbul ve çevresindeki AFAD depolarında yeteri kadar barınma malzemesi bulunmaktadır." bilgisini paylaştı.
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'un Silivri ilçesinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremle ilgili AFAD'ın bilgilendirmesine yer verildi.

İHA'lar gözlem yapmak üzere havalandı

Buna göre, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma ve Emniyet Havacılığa ait İHA'ların gözlem yapmak üzere havalandığı belirtilen paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:
"27 lojistik depo ve 54 cep depo aktif hale getirilmiştir. Bunun yanı sıra İstanbul Tuzla, Tekirdağ, Balıkesir ve Yalova depolarına olası sevkiyat için araç yönlendirilmiştir. İstanbul ve çevresindeki AFAD depolarında yeteri kadar barınma malzemesi bulunmaktadır. Ulaşım ve altyapı hasarı bulunmamaktadır.
Kızılay tarafından 51 araç ve 700 gönüllü personel görevlendirilmesi yapılmıştır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerce İstanbul başta olmak üzere deprem bölgesinde alan taraması devam etmekte olup hasar tespit çalışmaları için ekipler sevk edilmiştir. Bazı alanlarda kontrollü kısmi elektrik kesintileri yapılmış olup çalışmalar kontrollü şekilde devam etmektedir."
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2025
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