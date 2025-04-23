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Deprem sonrası fiyatlar uçtu: THY İstanbul çıkışlı uçak biletlerine tavan fiyatı koydu, ilave seferler ekleniyor
Deprem sonrası fiyatlar uçtu: THY İstanbul çıkışlı uçak biletlerine tavan fiyatı koydu, ilave seferler ekleniyor
Sputnik Türkiye
İstanbul’da yaşanan depremin ardından THY, İstanbul çıkışlı yurtiçi uçuşlara tavan fiyat uygulaması getirdi. THY bilet tavan fiyatı 1750 TL olarak belirlendi. Detaylar haberimizde.
2025-04-23T17:51+0300
2025-04-23T18:38+0300
thy
thy
türk hava yolları (thy)
ekonomi̇
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e-bilet
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İstanbul merkezli yaşanan depremlerin ardından ulaşım alanında önemli bir karar alındı. Türk Hava Yolları (THY), İstanbul çıkışlı yurt içi uçuşlar için tavan fiyat uygulaması başlattığını kamuoyuna duyurdu.Konuyla ilgili açıklama, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından yapıldı. Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hem depremzedelere "geçmiş olsun" dileklerini iletti hem de uygulamaya geçecek yeni fiyat düzenlemesini kamuoyuyla paylaştı.📍 THY yurtiçi tavan fiyatı ne kadar oldu?Açıklamada, İstanbul çıkışlı yurt içi tüm uçuşlarda tavan fiyatın 1750 TL olarak belirlendiği bildirildi. Bu düzenleme, depremin yarattığı olağanüstü durum nedeniyle oluşabilecek fırsatçılığın önüne geçmeyi amaçlıyor.“Yurt içinde tavan fiyatımızı 1750 TL olarak belirlediğimizi ve değişikliğin sistemlere kısa sürede yansıyacağını kamuoyumuza sunarız.” – Yahya Üstün📍 İlave sefer planlaması yapılacakYahya Üstün ayrıca, depremden etkilenen bölgelerdeki vatandaşların ulaşım ihtiyacını karşılamak için ilave uçuş seferleri düzenleneceğini de belirtti. Bu seferler, özellikle deprem sonrası İstanbul’dan ayrılmak isteyen yolcular için büyük kolaylık sağlayacak.📍 Fiyat düzenlemesi ne zaman geçerli olacak?Yeni fiyat uygulaması çok kısa süre içinde THY’nin bilet satış sistemlerine yansıtılacak. Yolcular, 1750 TL tavan fiyatın üzerine çıkmayan biletleri resmi kanallar üzerinden satın alabilecek.Ayrıca THY'nin bu düzenlemesi yalnızca bilet fiyatlarını değil, aynı zamanda uçuş erişimini kolaylaştırmayı ve fiyat adaletini sağlamayı da hedefliyor.AJET de 1750 TL'ye sabitledi AJet, İstanbul'da meydana gelen depremler nedeniyle İstanbul çıkışlı ve varışlı tüm seferlerin bilet fiyatlarını 1750 liraya sabitleme kararı aldığını duyurdu.AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli yaşanan ve çevre illerde de hissedilen depremler dolayısıyla, başta İstanbullular olmak üzere tüm Türkiye'ye "geçmiş olsun" dileklerini ilettiğini belirtti. Yeşilkaya, "Yaşanan depremler nedeni ile AJet olarak İstanbul çıkışlı ve varışlı tüm iç hat seferlerimizin fiyatını 1750 TL'ye sabitleme kararı aldık. Değişiklik sistemlerimize en kısa sürede yansıyacaktır. Ayrıca gerekli hallerde ek sefer planlaması da yapılacaktır." ifadelerini kullandı
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thy tavan fiyat 2025, istanbul çıkışlı uçuş fiyatı, thy yurtiçi bilet fiyatı, thy deprem sonrası açıklama, 1750 tl uçak bileti, thy ilave sefer, thy fiyat güncellemesi, thy bilet fiyat sınırı, yurtiçi uçuş kampanyası, istanbul uçuş tavan ücreti

Deprem sonrası fiyatlar uçtu: THY İstanbul çıkışlı uçak biletlerine tavan fiyatı koydu, ilave seferler ekleniyor

17:51 23.04.2025 (güncellendi: 18:38 23.04.2025)
© AATHY uçağı
THY uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2025
© AA
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İstanbul’da meydana gelen depremlerin ardından Türk Hava Yolları (THY), İstanbul çıkışlı tüm yurtiçi uçuşlar için bilet fiyatlarını 1750 TL ile sınırladı. THY ayrıca ihtiyaç duyulan rotalara ilave sefer planladığını duyurdu.
İstanbul merkezli yaşanan depremlerin ardından ulaşım alanında önemli bir karar alındı. Türk Hava Yolları (THY), İstanbul çıkışlı yurt içi uçuşlar için tavan fiyat uygulaması başlattığını kamuoyuna duyurdu.
Konuyla ilgili açıklama, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından yapıldı. Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hem depremzedelere "geçmiş olsun" dileklerini iletti hem de uygulamaya geçecek yeni fiyat düzenlemesini kamuoyuyla paylaştı.

📍 THY yurtiçi tavan fiyatı ne kadar oldu?

Açıklamada, İstanbul çıkışlı yurt içi tüm uçuşlarda tavan fiyatın 1750 TL olarak belirlendiği bildirildi. Bu düzenleme, depremin yarattığı olağanüstü durum nedeniyle oluşabilecek fırsatçılığın önüne geçmeyi amaçlıyor.
“Yurt içinde tavan fiyatımızı 1750 TL olarak belirlediğimizi ve değişikliğin sistemlere kısa sürede yansıyacağını kamuoyumuza sunarız.” – Yahya Üstün

📍 İlave sefer planlaması yapılacak

Yahya Üstün ayrıca, depremden etkilenen bölgelerdeki vatandaşların ulaşım ihtiyacını karşılamak için ilave uçuş seferleri düzenleneceğini de belirtti. Bu seferler, özellikle deprem sonrası İstanbul’dan ayrılmak isteyen yolcular için büyük kolaylık sağlayacak.

📍 Fiyat düzenlemesi ne zaman geçerli olacak?

Yeni fiyat uygulaması çok kısa süre içinde THY’nin bilet satış sistemlerine yansıtılacak. Yolcular, 1750 TL tavan fiyatın üzerine çıkmayan biletleri resmi kanallar üzerinden satın alabilecek.
Ayrıca THY'nin bu düzenlemesi yalnızca bilet fiyatlarını değil, aynı zamanda uçuş erişimini kolaylaştırmayı ve fiyat adaletini sağlamayı da hedefliyor.

AJET de 1750 TL'ye sabitledi

AJet, İstanbul'da meydana gelen depremler nedeniyle İstanbul çıkışlı ve varışlı tüm seferlerin bilet fiyatlarını 1750 liraya sabitleme kararı aldığını duyurdu.
AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli yaşanan ve çevre illerde de hissedilen depremler dolayısıyla, başta İstanbullular olmak üzere tüm Türkiye'ye "geçmiş olsun" dileklerini ilettiğini belirtti. Yeşilkaya, "Yaşanan depremler nedeni ile AJet olarak İstanbul çıkışlı ve varışlı tüm iç hat seferlerimizin fiyatını 1750 TL'ye sabitleme kararı aldık. Değişiklik sistemlerimize en kısa sürede yansıyacaktır. Ayrıca gerekli hallerde ek sefer planlaması da yapılacaktır." ifadelerini kullandı
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