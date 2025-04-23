https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/deprem-aninda-bunlari-yapmayin-1095616751.html

Deprem anında bunları yapmayın!

Deprem anında bunları yapmayın!

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 'deprem anında yapılmaması gerekenler' paylaşımı yaptı. 23.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-23T14:01+0300

2025-04-23T14:01+0300

2025-04-23T14:01+0300

türki̇ye

deprem

deprem çantası

olası istanbul depremi

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 'deprem anında neler yapılmaması' gerektiği konusunda uyardı. Yapılan açıklamada, "Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır. Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır. Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlanmamalıdır. Kesinlikle asansör kullanılmamalıdır. Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır" denildi. Bunları sakın yapmayınİletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, deprem anında kesinlikle panik yapılmaması gerektiği belirtildi. Telefonların acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmaması gerektiği belirtilen açıklamada, şu uyarılara yer verildi:Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlanmamalıAçıklamada, balkona çıkılmaması gerektiği vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:Çök-kapan-tutun hareketini unutmayınOkulda, sınıfta ya da büroda sağlam sıra, masa altlarında veya yanında, koridorsa ise duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde "çök-kapan-tutun" hareketiyle baş ve boyun bölgesinin korunması gerektiği aktarılan açıklamada, pencerelerden ve camdan yapılmış eşyalardan uzak durulması istendi.Açıklamada, sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi ve doğru bilgi için resmi kaynakların takip edilmesi gerektiği de kaydedildi.

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deprem, deprem çantası, olası istanbul depremi