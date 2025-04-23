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SON DAKİKA | 'Acil' kodla toplanan AKOM'dan son dakika uyarı geldi: Depremler devam edecek, hasarlı binalara girmeyin
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Çağrı sonrası yürüyüş başlamıştı: CHP Anıtkabir'e ulaştı
Çağrı sonrası yürüyüş başlamıştı: CHP Anıtkabir'e ulaştı
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in "Anıtkabir’e yürüyüşümüz engellenemez" çağrısının ardından Ankara’da barikatlar kaldırıldı, yürüyüşe Mansur Yavaş ve Sinan... 23.04.2025, Sputnik Türkiye
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısı üzerine Birinci Meclis önünde toplanan kalabalık, Anıtkabir’e doğru yürüyüşe geçti. İlk etapta güvenlik gerekçesiyle kurulan barikatlar, gelen yoğun katılım sonrası kaldırıldı.Mansur Yavaş ve Özgür Özel beraber yürüdüYürüyüşe Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti. Özgür Özel ile birlikte ön saflarda yer alan Yavaş, “Bu yürüyüş yalnızca bir yürüyüş değil, halkın sesidir” mesajı verdi.Sinan Ateş’in eşi ve kızları da katıldıYürüyüşe katılanlar arasında eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in eşi ve kızları da vardı.
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), mansur yavaş, özgür özel
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), mansur yavaş, özgür özel

Çağrı sonrası yürüyüş başlamıştı: CHP Anıtkabir'e ulaştı

18:29 23.04.2025
© AA / Binnur Ege Gürün KoçakÖzgür Özel: Yüzde 49'un değil, ülkenin yüzde 95'ini memnun edecek bir Anayasa yazacağız
Özgür Özel: Yüzde 49'un değil, ülkenin yüzde 95'ini memnun edecek bir Anayasa yazacağız - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2025
© AA / Binnur Ege Gürün Koçak
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in "Anıtkabir’e yürüyüşümüz engellenemez" çağrısının ardından Ankara’da barikatlar kaldırıldı, yürüyüşe Mansur Yavaş ve Sinan Ateş’in ailesi de katıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısı üzerine Birinci Meclis önünde toplanan kalabalık, Anıtkabir’e doğru yürüyüşe geçti. İlk etapta güvenlik gerekçesiyle kurulan barikatlar, gelen yoğun katılım sonrası kaldırıldı.

Mansur Yavaş ve Özgür Özel beraber yürüdü

Yürüyüşe Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti. Özgür Özel ile birlikte ön saflarda yer alan Yavaş, “Bu yürüyüş yalnızca bir yürüyüş değil, halkın sesidir” mesajı verdi.

Sinan Ateş’in eşi ve kızları da katıldı

Yürüyüşe katılanlar arasında eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in eşi ve kızları da vardı.
AKOM - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2025
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'Acil' kodla toplanan AKOM'dan son dakika uyarı geldi: Depremler devam edecek, hasarlı binalara girmeyin
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