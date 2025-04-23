https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/cagri-sonrasi-yuruyus-baslamisti-chp-anitkabire-ulasti-1095628652.html

Çağrı sonrası yürüyüş başlamıştı: CHP Anıtkabir'e ulaştı

Çağrı sonrası yürüyüş başlamıştı: CHP Anıtkabir'e ulaştı

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in "Anıtkabir’e yürüyüşümüz engellenemez" çağrısının ardından Ankara’da barikatlar kaldırıldı, yürüyüşe Mansur Yavaş ve Sinan... 23.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-23T18:29+0300

2025-04-23T18:29+0300

2025-04-23T18:29+0300

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

poli̇ti̇ka

mansur yavaş

özgür özel

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısı üzerine Birinci Meclis önünde toplanan kalabalık, Anıtkabir’e doğru yürüyüşe geçti. İlk etapta güvenlik gerekçesiyle kurulan barikatlar, gelen yoğun katılım sonrası kaldırıldı.Mansur Yavaş ve Özgür Özel beraber yürüdüYürüyüşe Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti. Özgür Özel ile birlikte ön saflarda yer alan Yavaş, “Bu yürüyüş yalnızca bir yürüyüş değil, halkın sesidir” mesajı verdi.Sinan Ateş’in eşi ve kızları da katıldıYürüyüşe katılanlar arasında eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in eşi ve kızları da vardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/akomdan-son-dakika-uyari-geldi-depremler-devam-edecek-hasarli-binalara-girmeyin-1095628051.html

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Sputnik Türkiye

chp, cumhuriyet halk partisi (chp), mansur yavaş, özgür özel