https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/cagri-sonrasi-yuruyus-baslamisti-chp-anitkabire-ulasti-1095628652.html
Çağrı sonrası yürüyüş başlamıştı: CHP Anıtkabir'e ulaştı
Çağrı sonrası yürüyüş başlamıştı: CHP Anıtkabir'e ulaştı
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in "Anıtkabir’e yürüyüşümüz engellenemez" çağrısının ardından Ankara’da barikatlar kaldırıldı, yürüyüşe Mansur Yavaş ve Sinan... 23.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-23T18:29+0300
2025-04-23T18:29+0300
2025-04-23T18:29+0300
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
poli̇ti̇ka
mansur yavaş
özgür özel
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısı üzerine Birinci Meclis önünde toplanan kalabalık, Anıtkabir’e doğru yürüyüşe geçti. İlk etapta güvenlik gerekçesiyle kurulan barikatlar, gelen yoğun katılım sonrası kaldırıldı.Mansur Yavaş ve Özgür Özel beraber yürüdüYürüyüşe Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti. Özgür Özel ile birlikte ön saflarda yer alan Yavaş, “Bu yürüyüş yalnızca bir yürüyüş değil, halkın sesidir” mesajı verdi.Sinan Ateş’in eşi ve kızları da katıldıYürüyüşe katılanlar arasında eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in eşi ve kızları da vardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/akomdan-son-dakika-uyari-geldi-depremler-devam-edecek-hasarli-binalara-girmeyin-1095628051.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), mansur yavaş, özgür özel
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), mansur yavaş, özgür özel
Çağrı sonrası yürüyüş başlamıştı: CHP Anıtkabir'e ulaştı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in "Anıtkabir’e yürüyüşümüz engellenemez" çağrısının ardından Ankara’da barikatlar kaldırıldı, yürüyüşe Mansur Yavaş ve Sinan Ateş’in ailesi de katıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısı üzerine Birinci Meclis önünde toplanan kalabalık, Anıtkabir’e doğru yürüyüşe geçti. İlk etapta güvenlik gerekçesiyle kurulan barikatlar, gelen yoğun katılım sonrası kaldırıldı.
Mansur Yavaş ve Özgür Özel beraber yürüdü
Yürüyüşe Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti. Özgür Özel ile birlikte ön saflarda yer alan Yavaş, “Bu yürüyüş yalnızca bir yürüyüş değil, halkın sesidir” mesajı verdi.
Sinan Ateş’in eşi ve kızları da katıldı
Yürüyüşe katılanlar arasında eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in eşi ve kızları da vardı.