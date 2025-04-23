Batı basını: Londra ve Paris Kiev'in toprak kaybettiği senaryoya açık

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. İsmail Mete İtil: 'Gerekçesiz planlı sezaryen yalnızca Türkiye’de değil, dünya genelinde önerilmiyor'
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Menenjit hastalığı artıyor, belirtileri ve alınması gereken önlemler neler?
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir pop ikonu: Prince
15:31
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
‘Türkiye için en büyük tehlike, ülkeyi ahtapot kolları gibi çevreleyen Alman emperyalizmi’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Türk edebiyatının en üretken roman yazarıydı
17:42
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Almanya'nın Eurofighter vetosu
19:08
81 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Yeni düzenleme yolda: Ev Kadınının emekliliğine destek
22:34
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. İsmail Mete İtil: ‘Sezaryen oranlarının düşürülmesi için bir kampanya var’
22:44
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Mitinge katılan kitle büyük ölçüde CHP’nin doğal tabanından oluşuyor'
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Attila Atasoy: 'Sanki yanlış bir geleceğe ışınlanmış gibi yaşıyorum'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
36 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Doç. Dr. Mehmet Perinçek: 'Avrupa Ukrayna'da kaybeden'
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Doç. Dr. Perinçek: 'Avrupa, Rusya-ABD anlaşmasına köstek oluyor'
19:33
8 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/bati-basini-londra-ve-paris-kievin-toprak-kaybettigi-senaryoya-acik-1095599775.html
Batı basını: Londra ve Paris Kiev'in toprak kaybettiği senaryoya açık
Batı basını: Londra ve Paris Kiev'in toprak kaybettiği senaryoya açık
Sputnik Türkiye
WSJ’ye göre İngiltere ve Fransa, Ukrayna’nın güvenlik garantileri karşılığında bazı topraklarını fiilen kaybettiği bir barış senaryosuna açık. ABD'nin ise... 23.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-23T04:04+0300
2025-04-23T04:04+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
marco rubio
rusya
kiev
ukrayna
nato
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1d/1083290931_0:42:796:490_1920x0_80_0_0_202c898f0292b0314553771d72c4851e.png
ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinin bir kaynağa dayandırdığı haberde, İngiliz ve Fransız yetkililerin Kiev'in toprak kaybını kabul ettiği bir senaryoya 'açık' oldukları belirtildi.Haberde, İngiliz ve Fransız yetkililerin Ukrayna'nın güvenlik garantileri ve ekonomik destek karşılığında bazı bölgelerin kontrolünü kaybetmeyi kabul edeceği bir senaryoya açık oldukları ifade edildi.Aynı zamanda Fransa ve İngiltere'nin, Ukrayna'nın toprak kaybını sadece 'de facto' (fiili) olarak tanıyacağı bir anlaşmayı 'tercih edeceklerini' yazdı.Daha önce New York Post gazetesi, adı açıklanmayan üst düzey bir ABD yönetimi yetkilisinin Kiev'in çatışmanın çözümünün bir parçası olarak 'de jure' (hukuki) değil “de facto” bir tanıma olarak kabul edildiği sürece toprakların yüzde 20'sinden vazgeçmeye hazır göründüğünü söylediğini aktarmıştı. Yetkili, geçen hafta ABD heyetiyle görüşen Kiev temsilcilerinin, referandumlar sonucunda Rusya'nın bir parçası haline gelen yeni bölgelere atıfta bulunarak, anlaşmanın özellikle 'topraklar' kısmından endişe duyduklarını ifade etmişti.Ayrıca Wall Street Journal, ABD’nin Kiev’e, Ukrayna krizinin çözümü için NATO’ya üyelikten vazgeçme de dahil olmak üzere bazı tavizler vermesini beklediğini bildirdiğini de yazdı. Washington'un ayrıca Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu tanıyabileceği ve Zaporijya Nükleer Santrali'nin kontrolünü ABD’ye devretmeyi önerdiği ileri sürüldü.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 18 Nisan’da yaptığı açıklamada, Avrupa ve Kiev temsilcileriyle yapılacak bir sonraki görüşmede 'daha net' cevaplar alınmasını umduğunu belirtmişti.Donetsk (DNR), Lugansk (LNR), Herson ve Zaporijya bölgelerinin referandum sonuçlarıDonetsk (DNR), Lugansk (LNR), Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya’ya katılması için yapılan referandumlar, 23–27 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleşti. Oyların yüzde 100’ünün sayılmasının ardından, DNR’de oy kullananların yüzde 99,23’ü, LNR’de yüzde 98,42’si, Herson’da yüzde 87,05’i ve Zaporijya’da yüzde 93,11’i Rusya’ya katılma yönünde oy vermiişti. Putin, 30 Eylül'de Kremlin'de yaptığı konuşmada bu referandumların sonuçlarını açıklamış ve yeni bölgelerin Rusya’ya katılmasını öngören anlaşmaları imzalamıştı.Kırım ise 2014 yılı Mart ayında Ukrayna’daki hükümet darbesinden sonra yapılan referandumun ardından Rusya’nın bir bölgesi haline gelmişti. Kırım’da seçmenlerin yüzde 96,77’si, Sivastopol’de ise yüzde 95,6’sı Rusya’ya katılma yönünde oy kullanmıştı. Kiev, yarımadayı hala geçici olarak işgal edilmiş kendi toprağı olarak görüyor ve Batı’nın pek çok ülkesi bu konuda Ukrayna’yı destekliyor. Öte yandan, Rusya yönetimi defalarca Kırım halkının uluslararası hukuk ve BM Şartı’na tamamen uygun biçimde, demokratik yollarla Rusya ile birleşme yönünde oy kullandığını ifade etmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım meselesinin kesin olarak kapandığını vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/abd-londradaki-gorusmede-ab-ve-ukraynaya-kirimi-rus-topragi-olarak-tanimalarini-onerecek-1095596076.html
rusya
kiev
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1d/1083290931_45:0:753:531_1920x0_80_0_0_f3b7f1fedad8eba0ef6712d30dca9ba5.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, marco rubio, rusya, kiev, ukrayna, nato
abd, marco rubio, rusya, kiev, ukrayna, nato

Batı basını: Londra ve Paris Kiev'in toprak kaybettiği senaryoya açık

04:04 23.04.2025
Londra+bayrak
Londra+bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2025
Abone ol
WSJ’ye göre İngiltere ve Fransa, Ukrayna’nın güvenlik garantileri karşılığında bazı topraklarını fiilen kaybettiği bir barış senaryosuna açık. ABD'nin ise Kiev'den NATO üyeliğinden vazgeçmesini beklediği öne sürülüyor.
ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinin bir kaynağa dayandırdığı haberde, İngiliz ve Fransız yetkililerin Kiev'in toprak kaybını kabul ettiği bir senaryoya 'açık' oldukları belirtildi.
Haberde, İngiliz ve Fransız yetkililerin Ukrayna'nın güvenlik garantileri ve ekonomik destek karşılığında bazı bölgelerin kontrolünü kaybetmeyi kabul edeceği bir senaryoya açık oldukları ifade edildi.
Aynı zamanda Fransa ve İngiltere'nin, Ukrayna'nın toprak kaybını sadece 'de facto' (fiili) olarak tanıyacağı bir anlaşmayı 'tercih edeceklerini' yazdı.
Daha önce New York Post gazetesi, adı açıklanmayan üst düzey bir ABD yönetimi yetkilisinin Kiev'in çatışmanın çözümünün bir parçası olarak 'de jure' (hukuki) değil “de facto” bir tanıma olarak kabul edildiği sürece toprakların yüzde 20'sinden vazgeçmeye hazır göründüğünü söylediğini aktarmıştı.
Yetkili, geçen hafta ABD heyetiyle görüşen Kiev temsilcilerinin, referandumlar sonucunda Rusya'nın bir parçası haline gelen yeni bölgelere atıfta bulunarak, anlaşmanın özellikle 'topraklar' kısmından endişe duyduklarını ifade etmişti.
Ayrıca Wall Street Journal, ABD’nin Kiev’e, Ukrayna krizinin çözümü için NATO’ya üyelikten vazgeçme de dahil olmak üzere bazı tavizler vermesini beklediğini bildirdiğini de yazdı. Washington'un ayrıca Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu tanıyabileceği ve Zaporijya Nükleer Santrali'nin kontrolünü ABD’ye devretmeyi önerdiği ileri sürüldü.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 18 Nisan’da yaptığı açıklamada, Avrupa ve Kiev temsilcileriyle yapılacak bir sonraki görüşmede 'daha net' cevaplar alınmasını umduğunu belirtmişti.

Donetsk (DNR), Lugansk (LNR), Herson ve Zaporijya bölgelerinin referandum sonuçları

Donetsk (DNR), Lugansk (LNR), Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya’ya katılması için yapılan referandumlar, 23–27 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleşti.
Oyların yüzde 100’ünün sayılmasının ardından, DNR’de oy kullananların yüzde 99,23’ü, LNR’de yüzde 98,42’si, Herson’da yüzde 87,05’i ve Zaporijya’da yüzde 93,11’i Rusya’ya katılma yönünde oy vermiişti. Putin, 30 Eylül'de Kremlin'de yaptığı konuşmada bu referandumların sonuçlarını açıklamış ve yeni bölgelerin Rusya’ya katılmasını öngören anlaşmaları imzalamıştı.
Kırım ise 2014 yılı Mart ayında Ukrayna’daki hükümet darbesinden sonra yapılan referandumun ardından Rusya’nın bir bölgesi haline gelmişti. Kırım’da seçmenlerin yüzde 96,77’si, Sivastopol’de ise yüzde 95,6’sı Rusya’ya katılma yönünde oy kullanmıştı.
Kiev, yarımadayı hala geçici olarak işgal edilmiş kendi toprağı olarak görüyor ve Batı’nın pek çok ülkesi bu konuda Ukrayna’yı destekliyor.
Öte yandan, Rusya yönetimi defalarca Kırım halkının uluslararası hukuk ve BM Şartı’na tamamen uygun biçimde, demokratik yollarla Rusya ile birleşme yönünde oy kullandığını ifade etmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım meselesinin kesin olarak kapandığını vurgulamıştı.
Kırım - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2025
UKRAYNA KRİZİ
‘ABD, Londra'daki görüşmede AB ve Ukrayna'ya Kırım'ı Rus toprağı olarak tanımalarını önerecek’
Dün, 21:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала