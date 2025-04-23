https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/bati-basini-londra-ve-paris-kievin-toprak-kaybettigi-senaryoya-acik-1095599775.html

Batı basını: Londra ve Paris Kiev'in toprak kaybettiği senaryoya açık

Batı basını: Londra ve Paris Kiev'in toprak kaybettiği senaryoya açık

Sputnik Türkiye

WSJ’ye göre İngiltere ve Fransa, Ukrayna’nın güvenlik garantileri karşılığında bazı topraklarını fiilen kaybettiği bir barış senaryosuna açık. ABD'nin ise... 23.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-23T04:04+0300

2025-04-23T04:04+0300

2025-04-23T04:04+0300

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ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinin bir kaynağa dayandırdığı haberde, İngiliz ve Fransız yetkililerin Kiev'in toprak kaybını kabul ettiği bir senaryoya 'açık' oldukları belirtildi.Haberde, İngiliz ve Fransız yetkililerin Ukrayna'nın güvenlik garantileri ve ekonomik destek karşılığında bazı bölgelerin kontrolünü kaybetmeyi kabul edeceği bir senaryoya açık oldukları ifade edildi.Aynı zamanda Fransa ve İngiltere'nin, Ukrayna'nın toprak kaybını sadece 'de facto' (fiili) olarak tanıyacağı bir anlaşmayı 'tercih edeceklerini' yazdı.Daha önce New York Post gazetesi, adı açıklanmayan üst düzey bir ABD yönetimi yetkilisinin Kiev'in çatışmanın çözümünün bir parçası olarak 'de jure' (hukuki) değil “de facto” bir tanıma olarak kabul edildiği sürece toprakların yüzde 20'sinden vazgeçmeye hazır göründüğünü söylediğini aktarmıştı. Yetkili, geçen hafta ABD heyetiyle görüşen Kiev temsilcilerinin, referandumlar sonucunda Rusya'nın bir parçası haline gelen yeni bölgelere atıfta bulunarak, anlaşmanın özellikle 'topraklar' kısmından endişe duyduklarını ifade etmişti.Ayrıca Wall Street Journal, ABD’nin Kiev’e, Ukrayna krizinin çözümü için NATO’ya üyelikten vazgeçme de dahil olmak üzere bazı tavizler vermesini beklediğini bildirdiğini de yazdı. Washington'un ayrıca Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu tanıyabileceği ve Zaporijya Nükleer Santrali'nin kontrolünü ABD’ye devretmeyi önerdiği ileri sürüldü.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 18 Nisan’da yaptığı açıklamada, Avrupa ve Kiev temsilcileriyle yapılacak bir sonraki görüşmede 'daha net' cevaplar alınmasını umduğunu belirtmişti.Donetsk (DNR), Lugansk (LNR), Herson ve Zaporijya bölgelerinin referandum sonuçlarıDonetsk (DNR), Lugansk (LNR), Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya’ya katılması için yapılan referandumlar, 23–27 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleşti. Oyların yüzde 100’ünün sayılmasının ardından, DNR’de oy kullananların yüzde 99,23’ü, LNR’de yüzde 98,42’si, Herson’da yüzde 87,05’i ve Zaporijya’da yüzde 93,11’i Rusya’ya katılma yönünde oy vermiişti. Putin, 30 Eylül'de Kremlin'de yaptığı konuşmada bu referandumların sonuçlarını açıklamış ve yeni bölgelerin Rusya’ya katılmasını öngören anlaşmaları imzalamıştı.Kırım ise 2014 yılı Mart ayında Ukrayna’daki hükümet darbesinden sonra yapılan referandumun ardından Rusya’nın bir bölgesi haline gelmişti. Kırım’da seçmenlerin yüzde 96,77’si, Sivastopol’de ise yüzde 95,6’sı Rusya’ya katılma yönünde oy kullanmıştı. Kiev, yarımadayı hala geçici olarak işgal edilmiş kendi toprağı olarak görüyor ve Batı’nın pek çok ülkesi bu konuda Ukrayna’yı destekliyor. Öte yandan, Rusya yönetimi defalarca Kırım halkının uluslararası hukuk ve BM Şartı’na tamamen uygun biçimde, demokratik yollarla Rusya ile birleşme yönünde oy kullandığını ifade etmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım meselesinin kesin olarak kapandığını vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/abd-londradaki-gorusmede-ab-ve-ukraynaya-kirimi-rus-topragi-olarak-tanimalarini-onerecek-1095596076.html

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