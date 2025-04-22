https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/abd-londradaki-gorusmede-ab-ve-ukraynaya-kirimi-rus-topragi-olarak-tanimalarini-onerecek-1095596076.html

‘ABD, Londra'daki görüşmede AB ve Ukrayna'ya Kırım'ı Rus toprağı olarak tanımalarını önerecek’

‘ABD, Londra'daki görüşmede AB ve Ukrayna'ya Kırım'ı Rus toprağı olarak tanımalarını önerecek’

Sputnik Türkiye

ABD’nin Avrupa Birliği (AB) ve Ukrayna'ya Kırım'ı Rus toprağı olarak tanımasını önereceği ileri sürüldü. 22.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-22T21:59+0300

2025-04-22T21:59+0300

2025-04-22T21:57+0300

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Washington Post'un kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre ABD, Ukrayna ihtilafının çözümüne ilişkin çarşamba günü Londra'da yapılacak görüşmede, Avrupa ülkeleri ve Ukrayna'ya Kırım'ı Rus toprağı olarak tanımalarını önerecek.Haberde, “Çarşamba günü Londra'da bir araya gelecek olan Ukraynalı ve Avrupalı temsilciler, ABD'nin Kırım'ın Rusya tarafından ilhakının tanınması ve barış anlaşması kapsamında cephe hatlarının dondurulması önerisiyle karşılaşacak” ifadelerine yer verildi.Kiev'in müttefiklerinin, toprak tavizleri karşılığında Ukrayna’ya güvenlik garantileri ve yeniden inşa programları sağlamayı umdukları, bunun dondurulmuş Rus varlıkları kullanılarak finanse edilebileceği belirtildi.Gazetenin kaynakları, Ukrayna tarafının, ABD'nin geçen hafta Paris'te kendisine sunduğu çözüm önerisini, Washington'ın barış sürecinden çekilme kararı öncesindeki son teklif olarak algıladıklarını kaydetti.Geçen cuma günü ABD Başkanı Donald Trump, taraflardan birinin müzakere sürecini sabote etmesi halinde Washington’un müzakerelerden çekileceğini ifade etmişti.18 Nisan'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Avrupa ve Kiev temsilcileriyle yapılacak bir sonraki görüşmede ihtilafın çözümüne ilişkin ‘daha kesin’ yanıtlara ulaşılacağı umudunu dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/kremlin-witkoffun-bu-hafta-moskovayi-ziyaret-etmesi-bekleniyor-1095595462.html

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