https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/banka-devinden-altin-icin-4-bin-dolar-tahmini-1095606442.html
Banka devinden altın için 4 bin dolar tahmini
Banka devinden altın için 4 bin dolar tahmini
Sputnik Türkiye
JP Morgan, altın için yeni tahminini yayımladı. Küresel ekonomik belirsizliklerin etkisiyle altın fiyatlarının 2026 yılının ikinci çeyreğinde ons başına 4 bin... 23.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-23T10:37+0300
2025-04-23T10:37+0300
2025-04-23T10:37+0300
ekonomi̇
jpmorgan
jp morgan
altın
ons altın
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Küresel piyasalarda dalgalanma devam ederken, altın fiyatlarına dair yeni ve çarpıcı bir tahmin JP Morgan tarafından açıklandı. Banka, yayınladığı notunda, 2026'nın ikinci çeyreğinde ons altının 4 bin doları aşabileceğini duyurdu.Küresel belirsizlikler altına ilgiyi artırıyorJP Morgan analistleri, ABD ile Çin arasındaki süregelen ticaret savaşları ve küresel ekonomideki resesyon beklentileri nedeniyle yatırımcıların güvenli liman olarak altına yöneldiğini belirtti.Banka, 2025’in son çeyreğinde altın fiyatlarının 3 bin 675 dolar/ons seviyesine ulaşacağını öngörüyor. Bu yükselişin, küresel ekonomik belirsizliklerin devam etmesi halinde daha da hızlanabileceği ifade ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/motorine-zam-geldi-akaryakitta-tabelalar-gece-yarisi-guncellendi-1095602217.html
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jpmorgan , jp morgan, altın, ons altın
jpmorgan , jp morgan, altın, ons altın
Banka devinden altın için 4 bin dolar tahmini
JP Morgan, altın için yeni tahminini yayımladı. Küresel ekonomik belirsizliklerin etkisiyle altın fiyatlarının 2026 yılının ikinci çeyreğinde ons başına 4 bin doları aşacağı öngörülüyor. 2025 sonunda ise 3 bin 675 dolar seviyesi hedefleniyor.
Küresel piyasalarda dalgalanma devam ederken, altın fiyatlarına dair yeni ve çarpıcı bir tahmin JP Morgan tarafından açıklandı. Banka, yayınladığı notunda, 2026'nın ikinci çeyreğinde ons altının 4 bin doları aşabileceğini duyurdu.
Küresel belirsizlikler altına ilgiyi artırıyor
JP Morgan analistleri, ABD ile Çin arasındaki süregelen ticaret savaşları ve küresel ekonomideki resesyon beklentileri nedeniyle yatırımcıların güvenli liman olarak altına yöneldiğini belirtti.
Banka, 2025’in son çeyreğinde altın fiyatlarının 3 bin 675 dolar/ons seviyesine ulaşacağını öngörüyor. Bu yükselişin, küresel ekonomik belirsizliklerin devam etmesi halinde daha da hızlanabileceği ifade ediliyor.