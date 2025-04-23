https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/banka-devinden-altin-icin-4-bin-dolar-tahmini-1095606442.html

Banka devinden altın için 4 bin dolar tahmini

Banka devinden altın için 4 bin dolar tahmini

Sputnik Türkiye

JP Morgan, altın için yeni tahminini yayımladı. Küresel ekonomik belirsizliklerin etkisiyle altın fiyatlarının 2026 yılının ikinci çeyreğinde ons başına 4 bin... 23.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-23T10:37+0300

2025-04-23T10:37+0300

2025-04-23T10:37+0300

ekonomi̇

jpmorgan

jp morgan

altın

ons altın

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Küresel piyasalarda dalgalanma devam ederken, altın fiyatlarına dair yeni ve çarpıcı bir tahmin JP Morgan tarafından açıklandı. Banka, yayınladığı notunda, 2026'nın ikinci çeyreğinde ons altının 4 bin doları aşabileceğini duyurdu.Küresel belirsizlikler altına ilgiyi artırıyorJP Morgan analistleri, ABD ile Çin arasındaki süregelen ticaret savaşları ve küresel ekonomideki resesyon beklentileri nedeniyle yatırımcıların güvenli liman olarak altına yöneldiğini belirtti.Banka, 2025’in son çeyreğinde altın fiyatlarının 3 bin 675 dolar/ons seviyesine ulaşacağını öngörüyor. Bu yükselişin, küresel ekonomik belirsizliklerin devam etmesi halinde daha da hızlanabileceği ifade ediliyor.

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jpmorgan , jp morgan, altın, ons altın