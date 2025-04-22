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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/bakan-simsek-new-yorkta-toplam-varlik-buyuklugu-4-trilyon-dolari-asan-kuruluslarin-ust-duzey-1095575066.html
Bakan Şimşek New York'ta: Toplam varlık büyüklüğü 4 trilyon doları aşan kuruluşların üst düzey temsilcileri ile buluştu
Bakan Şimşek New York'ta: Toplam varlık büyüklüğü 4 trilyon doları aşan kuruluşların üst düzey temsilcileri ile buluştu
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, New York'ta yatırımcılarla buluştu. Şimşek toplantıda toplam varlık büyüklüğü 4 trilyon doları aşan 25'ten fazla farklı... 22.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-22T10:24+0300
2025-04-22T10:24+0300
ekonomi̇
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
yatırımcı
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, New York'ta yatırımcılarla buluştu.Şimşek, G20, IMF ve Dünya Bankası Bahar toplantıları kapsamında geldiği ABD'de, New York temaslarını tamamladı. Şimşek, ağırlıklı olarak portföy yatırımcılarından oluşan bir grupla buluştu.Maliye Bakanı yatırımcılarla buluştuYatırımcıların büyük ilgi gösterdiği toplantıya, toplam varlık büyüklüğü 4 trilyon doları aşan 25’ten fazla farklı kuruluştan üst düzey temsilciler katıldı.Şimşek, dünyanın önde gelen üç büyük kredi derecelendirme kuruluşunun üst düzey yöneticileriyle de ayrı ayrı değerlendirme toplantıları gerçekleştirdi.Citi Group ile görüşmeCiti Group Yönetim Kurulu Başkanı John Dugan ile de görüşen Şimşek'in New York temaslarına Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da eşlik etti.Mehmet Şimşek ABD temaslarına devam edecekŞimşek, New York'un ardından ABD temaslarına bugün Washington'da devam edecek.
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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, yatırımcı
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, yatırımcı

Bakan Şimşek New York'ta: Toplam varlık büyüklüğü 4 trilyon doları aşan kuruluşların üst düzey temsilcileri ile buluştu

10:24 22.04.2025
© Arif Hüdaverdi Yamanmehmet şimşek
mehmet şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2025
© Arif Hüdaverdi Yaman
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, New York'ta yatırımcılarla buluştu. Şimşek toplantıda toplam varlık büyüklüğü 4 trilyon doları aşan 25'ten fazla farklı kuruluşun temsilcisiyle görüştü.
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, New York'ta yatırımcılarla buluştu.
Şimşek, G20, IMF ve Dünya Bankası Bahar toplantıları kapsamında geldiği ABD'de, New York temaslarını tamamladı. Şimşek, ağırlıklı olarak portföy yatırımcılarından oluşan bir grupla buluştu.

Maliye Bakanı yatırımcılarla buluştu

Yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği toplantıya, toplam varlık büyüklüğü 4 trilyon doları aşan 25’ten fazla farklı kuruluştan üst düzey temsilciler katıldı.
Şimşek, dünyanın önde gelen üç büyük kredi derecelendirme kuruluşunun üst düzey yöneticileriyle de ayrı ayrı değerlendirme toplantıları gerçekleştirdi.

Citi Group ile görüşme

Citi Group Yönetim Kurulu Başkanı John Dugan ile de görüşen Şimşek'in New York temaslarına Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da eşlik etti.

Mehmet Şimşek ABD temaslarına devam edecek

Şimşek, New York'un ardından ABD temaslarına bugün Washington'da devam edecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2025
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Bakanlık 40 bin mükellefi riskli buldu, Mehmet Şimşek uyardı: 'Maliye kapıyı çalmadan izaha bekliyoruz'
20 Nisan, 16:34
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