https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/bakan-goktas-acikladi-istanbuldaki-depremlerin-ardindan-48-bin-kisiye-psikososyal-destek-hizmeti-1095631966.html
Bakan Göktaş açıkladı: İstanbul'daki depremlerin ardından 48 bin kişiye psikososyal destek hizmeti sunuldu
Bakan Göktaş açıkladı: İstanbul'daki depremlerin ardından 48 bin kişiye psikososyal destek hizmeti sunuldu
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, İstanbul'da en büyüğü 6.2 olmak üzere yaşanan depremler sonrası 39 ilçede 48 bin kişiye psikososyal destek hizmeti... 23.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-23T20:35+0300
2025-04-23T20:35+0300
2025-04-23T20:35+0300
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından psikososyal destekle ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Göktaş, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede şunları ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/prof-dr-naci-gorur-eve-girelim-mi-girmeyelim-mi-sorusuna-yanit-verdi-1095631098.html
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aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, deprem, i̇stanbul
aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, deprem, i̇stanbul
Bakan Göktaş açıkladı: İstanbul'daki depremlerin ardından 48 bin kişiye psikososyal destek hizmeti sunuldu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, İstanbul'da en büyüğü 6.2 olmak üzere yaşanan depremler sonrası 39 ilçede 48 bin kişiye psikososyal destek hizmeti sunulduğunu açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından psikososyal destekle ilgili bir açıklama yaptı.
Bakan Göktaş, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede şunları ifade etti:
"İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından 39 ilçemizde, 484 alanda, 271 psikososyal destek ekibi ile şu ana kadar 48 bin vatandaşımıza doğrudan hizmet verdik. Bakanlık olarak, depremin ilk anından itibaren sahadayız. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz."