https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/bakan-goktas-acikladi-istanbuldaki-depremlerin-ardindan-48-bin-kisiye-psikososyal-destek-hizmeti-1095631966.html

Bakan Göktaş açıkladı: İstanbul'daki depremlerin ardından 48 bin kişiye psikososyal destek hizmeti sunuldu

Bakan Göktaş açıkladı: İstanbul'daki depremlerin ardından 48 bin kişiye psikososyal destek hizmeti sunuldu

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, İstanbul'da en büyüğü 6.2 olmak üzere yaşanan depremler sonrası 39 ilçede 48 bin kişiye psikososyal destek hizmeti... 23.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-23T20:35+0300

2025-04-23T20:35+0300

2025-04-23T20:35+0300

son depremler

aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı

deprem

i̇stanbul

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından psikososyal destekle ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Göktaş, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede şunları ifade etti:

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aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, deprem, i̇stanbul