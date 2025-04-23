https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/bahar-dizisinde-ayrilik-unlu-oyuncu-veda-ediyor-1095607720.html

Bahar dizisinde ayrılık: Ünlü oyuncu veda ediyor

Bahar dizisinde ayrılık: Ünlü oyuncu veda ediyor

Sputnik Türkiye

Bahar dizisinde Efsun karakterini canlandıran Nihal Yalçın diziye veda ediyor. 23.04.2025, Sputnik Türkiye

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yaşam

nihal yalçın

bahar

oyuncu

yerli oyuncu

oyuncu değişikliği

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Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar dizisinde, Efsun karakterini canlandıran Nihal Yalçın diziden ayrılıyor. Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, Deniz Akçay’ın kaleme aldığı ve Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda oturduğu Bahar dizisinde bir ayrılık yaşandı. Dizide, Efsun karakteriyle tanınan Nihal Yalçın bu bölümle diziye veda edecek. Yalçın’ın ayrılığıyla birlikte, diziye henüz ismi açıklanmayan yeni bir oyuncunun katılması planlanıyor. Yeni karakterin projeye nasıl bir renk katacağı şimdiden merak konusu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/bahar-dizisinde-ayrilik-sevilen-oyuncu-veda-ediyor-1094380137.html

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Sputnik Türkiye

nihal yalçın, bahar, oyuncu, yerli oyuncu, oyuncu değişikliği