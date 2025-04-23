https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/bahar-dizisinde-ayrilik-unlu-oyuncu-veda-ediyor-1095607720.html
Bahar dizisinde ayrılık: Ünlü oyuncu veda ediyor
Bahar dizisinde ayrılık: Ünlü oyuncu veda ediyor
Sputnik Türkiye
Bahar dizisinde Efsun karakterini canlandıran Nihal Yalçın diziye veda ediyor. 23.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-23T11:05+0300
2025-04-23T11:05+0300
2025-04-23T11:06+0300
yaşam
nihal yalçın
bahar
oyuncu
yerli oyuncu
oyuncu değişikliği
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Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar dizisinde, Efsun karakterini canlandıran Nihal Yalçın diziden ayrılıyor. Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, Deniz Akçay’ın kaleme aldığı ve Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda oturduğu Bahar dizisinde bir ayrılık yaşandı. Dizide, Efsun karakteriyle tanınan Nihal Yalçın bu bölümle diziye veda edecek. Yalçın’ın ayrılığıyla birlikte, diziye henüz ismi açıklanmayan yeni bir oyuncunun katılması planlanıyor. Yeni karakterin projeye nasıl bir renk katacağı şimdiden merak konusu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/bahar-dizisinde-ayrilik-sevilen-oyuncu-veda-ediyor-1094380137.html
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nihal yalçın, bahar, oyuncu, yerli oyuncu, oyuncu değişikliği
nihal yalçın, bahar, oyuncu, yerli oyuncu, oyuncu değişikliği
Bahar dizisinde ayrılık: Ünlü oyuncu veda ediyor
11:05 23.04.2025 (güncellendi: 11:06 23.04.2025)
Bahar dizisinde Efsun karakterini canlandıran Nihal Yalçın diziye veda ediyor.
Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar dizisinde, Efsun karakterini canlandıran Nihal Yalçın diziden ayrılıyor.
Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, Deniz Akçay’ın kaleme aldığı ve Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda oturduğu Bahar dizisinde bir ayrılık yaşandı. Dizide, Efsun karakteriyle tanınan Nihal Yalçın bu bölümle diziye veda edecek. Yalçın’ın ayrılığıyla birlikte, diziye henüz ismi açıklanmayan yeni bir oyuncunun katılması planlanıyor. Yeni karakterin projeye nasıl bir renk katacağı şimdiden merak konusu.