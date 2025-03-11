https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/bahar-dizisinde-ayrilik-sevilen-oyuncu-veda-ediyor-1094380137.html

Bahar dizisinde ayrılık: Sevilen oyuncu veda ediyor

Bahar dizisinde ayrılık: Sevilen oyuncu veda ediyor

Sputnik Türkiye

Bahar dizisi, önemli bir vedaya sahne oluyor. Uğur karakterine hayat veren Devrim Kabacaoğlu’nun 38. bölümde diziden ayrılacağı iddia edildi. Peki, Devrim... 11.03.2025, Sputnik Türkiye

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yaşam

dizi

ayrılık

bahar

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Show TV ekranlarında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Bahar dizisi, sürpriz bir ayrılıkla gündemde. Dizide Uğur Aydın karakterini canlandıran Devrim Kabacaoğlu’nun projeye veda edeceği iddia edildi.38. Bölümde Bahar’a veda edecekGazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Devrim Kabacaoğlu'nun 38. bölüm itibarıyla Bahar dizisine veda edeceği belirtildi. Dizinin son fragmanında Tuğra’nın vedaya dair sözleri, seyircilerde büyük bir merak uyandırdı.Devrim Kabacaoğlu kimdir?Başarılı oyuncu Devrim Kabacaoğlu, 8 Mayıs 1995’te İstanbul’da doğdu. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Kabacaoğlu, birçok dizi ve filmde rol aldı.Hangi yapımlarda yer aldı?Devrim Kabacaoğlu, kariyerine tiyatro ve dijital platform projeleriyle başladı. İşte genç oyuncunun rol aldığı bazı yapımlar:

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dizi, ayrılık, bahar