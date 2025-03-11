https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/bahar-dizisinde-ayrilik-sevilen-oyuncu-veda-ediyor-1094380137.html
Bahar dizisinde ayrılık: Sevilen oyuncu veda ediyor
Bahar dizisinde ayrılık: Sevilen oyuncu veda ediyor
Sputnik Türkiye
Bahar dizisi, önemli bir vedaya sahne oluyor. Uğur karakterine hayat veren Devrim Kabacaoğlu’nun 38. bölümde diziden ayrılacağı iddia edildi. Peki, Devrim... 11.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-11T10:35+0300
2025-03-11T10:35+0300
2025-03-11T10:35+0300
yaşam
dizi
ayrılık
bahar
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Show TV ekranlarında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Bahar dizisi, sürpriz bir ayrılıkla gündemde. Dizide Uğur Aydın karakterini canlandıran Devrim Kabacaoğlu’nun projeye veda edeceği iddia edildi.38. Bölümde Bahar’a veda edecekGazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Devrim Kabacaoğlu'nun 38. bölüm itibarıyla Bahar dizisine veda edeceği belirtildi. Dizinin son fragmanında Tuğra’nın vedaya dair sözleri, seyircilerde büyük bir merak uyandırdı.Devrim Kabacaoğlu kimdir?Başarılı oyuncu Devrim Kabacaoğlu, 8 Mayıs 1995’te İstanbul’da doğdu. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Kabacaoğlu, birçok dizi ve filmde rol aldı.Hangi yapımlarda yer aldı?Devrim Kabacaoğlu, kariyerine tiyatro ve dijital platform projeleriyle başladı. İşte genç oyuncunun rol aldığı bazı yapımlar:
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dizi, ayrılık, bahar
Bahar dizisinde ayrılık: Sevilen oyuncu veda ediyor
Bahar dizisi, önemli bir vedaya sahne oluyor. Uğur karakterine hayat veren Devrim Kabacaoğlu’nun 38. bölümde diziden ayrılacağı iddia edildi. Peki, Devrim Kabacaoğlu kimdir, kaç yaşında, hangi projelerde yer aldı? İşte genç oyuncu hakkında merak edilenler...
Show TV ekranlarında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Bahar dizisi, sürpriz bir ayrılıkla gündemde. Dizide Uğur Aydın karakterini canlandıran Devrim Kabacaoğlu’nun projeye veda edeceği iddia edildi.
38. Bölümde Bahar’a veda edecek
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Devrim Kabacaoğlu'nun 38. bölüm itibarıyla Bahar dizisine veda edeceği belirtildi. Dizinin son fragmanında Tuğra’nın vedaya dair sözleri, seyircilerde büyük bir merak uyandırdı.
Devrim Kabacaoğlu kimdir?
Başarılı oyuncu Devrim Kabacaoğlu, 8 Mayıs 1995’te İstanbul’da doğdu. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Kabacaoğlu, birçok dizi ve filmde rol aldı.
Hangi yapımlarda yer aldı?
Devrim Kabacaoğlu, kariyerine tiyatro ve dijital platform projeleriyle başladı. İşte genç oyuncunun rol aldığı bazı yapımlar:
Diziler:Kuruluş OsmanBaharBiz Kimden Kaçıyorduk Anne?Zeytin AğacıYakamoz S-245Prens Filmler:Buğday TanesiHayatla Barış