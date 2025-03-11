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Bahar dizisinde ayrılık: Sevilen oyuncu veda ediyor
Bahar dizisinde ayrılık: Sevilen oyuncu veda ediyor
Sputnik Türkiye
Bahar dizisi, önemli bir vedaya sahne oluyor. Uğur karakterine hayat veren Devrim Kabacaoğlu’nun 38. bölümde diziden ayrılacağı iddia edildi. Peki, Devrim... 11.03.2025, Sputnik Türkiye
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Show TV ekranlarında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Bahar dizisi, sürpriz bir ayrılıkla gündemde. Dizide Uğur Aydın karakterini canlandıran Devrim Kabacaoğlu’nun projeye veda edeceği iddia edildi.38. Bölümde Bahar’a veda edecekGazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Devrim Kabacaoğlu'nun 38. bölüm itibarıyla Bahar dizisine veda edeceği belirtildi. Dizinin son fragmanında Tuğra’nın vedaya dair sözleri, seyircilerde büyük bir merak uyandırdı.Devrim Kabacaoğlu kimdir?Başarılı oyuncu Devrim Kabacaoğlu, 8 Mayıs 1995’te İstanbul’da doğdu. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Kabacaoğlu, birçok dizi ve filmde rol aldı.Hangi yapımlarda yer aldı?Devrim Kabacaoğlu, kariyerine tiyatro ve dijital platform projeleriyle başladı. İşte genç oyuncunun rol aldığı bazı yapımlar:
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dizi, ayrılık, bahar
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Bahar dizisinde ayrılık: Sevilen oyuncu veda ediyor

10:35 11.03.2025
© FotoğrafBahar dizi
Bahar dizi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2025
© Fotoğraf
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Bahar dizisi, önemli bir vedaya sahne oluyor. Uğur karakterine hayat veren Devrim Kabacaoğlu’nun 38. bölümde diziden ayrılacağı iddia edildi. Peki, Devrim Kabacaoğlu kimdir, kaç yaşında, hangi projelerde yer aldı? İşte genç oyuncu hakkında merak edilenler...
Show TV ekranlarında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Bahar dizisi, sürpriz bir ayrılıkla gündemde. Dizide Uğur Aydın karakterini canlandıran Devrim Kabacaoğlu’nun projeye veda edeceği iddia edildi.

38. Bölümde Bahar’a veda edecek

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Devrim Kabacaoğlu'nun 38. bölüm itibarıyla Bahar dizisine veda edeceği belirtildi. Dizinin son fragmanında Tuğra’nın vedaya dair sözleri, seyircilerde büyük bir merak uyandırdı.

Devrim Kabacaoğlu kimdir?

Başarılı oyuncu Devrim Kabacaoğlu, 8 Mayıs 1995’te İstanbul’da doğdu. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Kabacaoğlu, birçok dizi ve filmde rol aldı.

Hangi yapımlarda yer aldı?

Devrim Kabacaoğlu, kariyerine tiyatro ve dijital platform projeleriyle başladı. İşte genç oyuncunun rol aldığı bazı yapımlar:
Diziler:Kuruluş Osman
Bahar
Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?
Zeytin Ağacı
Yakamoz S-245
Prens
Filmler:Buğday Tanesi
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