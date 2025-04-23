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Adalet Bakanı Tunç duyurdu: DEM Parti görüşmesi yarın yapılacak
Adalet Bakanı Tunç duyurdu: DEM Parti görüşmesi yarın yapılacak
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM’nin 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tunç, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülistan... 23.04.2025, Sputnik Türkiye
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Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti heyetiyle yarın saat 10.30'da görüşeceğini açıkladı.TBMM’nin 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tunç, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit'le yarın saat 10.30’da bir görüşme gerçekleştireceklerini belirtti.Daha önce 18 Nisan’da yapılması planlanan ancak Sırrı Süreyya Önder’in sağlık sorunu nedeniyle ertelenen görüşmede, DEM Parti'nin hukuki düzenleme önerileri ve İnfaz Kanunu’na ilişkin taleplerinin ele alınacağı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/dem-parti-heyeti-bir-kez-daha-imraliya-gidiyor-1095542237.html
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yılmaz tunç, adalet bakanı, dem parti, dem parti i̇mralı çağrısı , dem parti i̇mralı heyeti, dem parti, ak parti
yılmaz tunç, adalet bakanı, dem parti, dem parti i̇mralı çağrısı , dem parti i̇mralı heyeti, dem parti, ak parti

Adalet Bakanı Tunç duyurdu: DEM Parti görüşmesi yarın yapılacak

21:04 23.04.2025
© FotoğrafBakan Tunç: Türkiye'ye yönelik ön yargılı ve çifte standartlı tutumları kesinlikle kabul etmiyoruz
Bakan Tunç: Türkiye'ye yönelik ön yargılı ve çifte standartlı tutumları kesinlikle kabul etmiyoruz - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2025
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM’nin 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tunç, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit ile yarın saat 10.30’da bir görüşme gerçekleştireceklerini duyurdu.
Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti heyetiyle yarın saat 10.30'da görüşeceğini açıkladı.
TBMM’nin 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tunç, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit'le yarın saat 10.30’da bir görüşme gerçekleştireceklerini belirtti.
Daha önce 18 Nisan’da yapılması planlanan ancak Sırrı Süreyya Önder’in sağlık sorunu nedeniyle ertelenen görüşmede, DEM Parti'nin hukuki düzenleme önerileri ve İnfaz Kanunu’na ilişkin taleplerinin ele alınacağı açıklandı.
İmralı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2025
TÜRKİYE
DEM Parti heyeti bir kez daha İmralı'ya gidiyor
21 Nisan, 10:31
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