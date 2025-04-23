https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/adalet-bakani-tunc-duyurdu-dem-parti-gorusmesi-yarin-yapilacak-1095632084.html

Adalet Bakanı Tunç duyurdu: DEM Parti görüşmesi yarın yapılacak

Adalet Bakanı Tunç duyurdu: DEM Parti görüşmesi yarın yapılacak

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM’nin 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tunç, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülistan... 23.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-23T21:04+0300

2025-04-23T21:04+0300

2025-04-23T21:04+0300

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Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti heyetiyle yarın saat 10.30'da görüşeceğini açıkladı.TBMM’nin 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tunç, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit'le yarın saat 10.30’da bir görüşme gerçekleştireceklerini belirtti.Daha önce 18 Nisan’da yapılması planlanan ancak Sırrı Süreyya Önder’in sağlık sorunu nedeniyle ertelenen görüşmede, DEM Parti'nin hukuki düzenleme önerileri ve İnfaz Kanunu’na ilişkin taleplerinin ele alınacağı açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/dem-parti-heyeti-bir-kez-daha-imraliya-gidiyor-1095542237.html

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yılmaz tunç, adalet bakanı, dem parti, dem parti i̇mralı çağrısı , dem parti i̇mralı heyeti, dem parti, ak parti