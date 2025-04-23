https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/adalet-bakani-tunc-duyurdu-dem-parti-gorusmesi-yarin-yapilacak-1095632084.html
Adalet Bakanı Tunç duyurdu: DEM Parti görüşmesi yarın yapılacak
Adalet Bakanı Tunç duyurdu: DEM Parti görüşmesi yarın yapılacak
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM’nin 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tunç, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülistan... 23.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-23T21:04+0300
2025-04-23T21:04+0300
2025-04-23T21:04+0300
türki̇ye
yılmaz tunç
adalet bakanı
dem parti
dem parti i̇mralı çağrısı
dem parti i̇mralı heyeti
dem parti
ak parti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1b/1094909500_36:0:1149:626_1920x0_80_0_0_f8e0e13048811b12d3b68913ef496d99.jpg
Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti heyetiyle yarın saat 10.30'da görüşeceğini açıkladı.TBMM’nin 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tunç, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit'le yarın saat 10.30’da bir görüşme gerçekleştireceklerini belirtti.Daha önce 18 Nisan’da yapılması planlanan ancak Sırrı Süreyya Önder’in sağlık sorunu nedeniyle ertelenen görüşmede, DEM Parti'nin hukuki düzenleme önerileri ve İnfaz Kanunu’na ilişkin taleplerinin ele alınacağı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/dem-parti-heyeti-bir-kez-daha-imraliya-gidiyor-1095542237.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1b/1094909500_175:0:1010:626_1920x0_80_0_0_940df86e0cb140738ab650ff045b189b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yılmaz tunç, adalet bakanı, dem parti, dem parti i̇mralı çağrısı , dem parti i̇mralı heyeti, dem parti, ak parti
yılmaz tunç, adalet bakanı, dem parti, dem parti i̇mralı çağrısı , dem parti i̇mralı heyeti, dem parti, ak parti
Adalet Bakanı Tunç duyurdu: DEM Parti görüşmesi yarın yapılacak
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM’nin 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tunç, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit ile yarın saat 10.30’da bir görüşme gerçekleştireceklerini duyurdu.
Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti heyetiyle yarın saat 10.30'da görüşeceğini açıkladı.
TBMM’nin 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tunç, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit'le yarın saat 10.30’da bir görüşme gerçekleştireceklerini belirtti.
Daha önce 18 Nisan’da yapılması planlanan ancak Sırrı Süreyya Önder’in sağlık sorunu nedeniyle ertelenen görüşmede, DEM Parti'nin hukuki düzenleme önerileri ve İnfaz Kanunu’na ilişkin taleplerinin ele alınacağı açıklandı.