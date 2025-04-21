https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/dem-parti-heyeti-bir-kez-daha-imraliya-gidiyor-1095542237.html

DEM Parti heyeti bir kez daha İmralı'ya gidiyor

DEM Parti heyeti bir kez daha İmralı'ya gidiyor

Sputnik Türkiye

DEM Parti İmralı Heyeti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirmek için adaya gidiyor. DEM Parti'den yapılan açıklama açıklamada "Abdullah... 21.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-21T10:31+0300

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türki̇ye

dem parti

i̇mralı

abdullah öcalan

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DEM Parti İmralı Heyeti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirecek.DEM Parti'den yapılan açıklamada, heyetin İmralı'daki terör örgütü elebaşı Öcalan'la görüşmek için adaya doğru yola çıktığı bildirildi.DEM Parti İmralı heyetinde, Pervin Buldan ve Faik Özgür Erol bulunuyor.

türki̇ye

i̇mralı

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dem parti, i̇mralı, abdullah öcalan