https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/dem-parti-heyeti-bir-kez-daha-imraliya-gidiyor-1095542237.html
DEM Parti heyeti bir kez daha İmralı'ya gidiyor
DEM Parti heyeti bir kez daha İmralı'ya gidiyor
Sputnik Türkiye
DEM Parti İmralı Heyeti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirmek için adaya gidiyor. DEM Parti'den yapılan açıklama açıklamada "Abdullah... 21.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-21T10:31+0300
2025-04-21T10:31+0300
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türki̇ye
dem parti
i̇mralı
abdullah öcalan
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DEM Parti İmralı Heyeti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirecek.DEM Parti'den yapılan açıklamada, heyetin İmralı'daki terör örgütü elebaşı Öcalan'la görüşmek için adaya doğru yola çıktığı bildirildi.DEM Parti İmralı heyetinde, Pervin Buldan ve Faik Özgür Erol bulunuyor.
türki̇ye
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dem parti, i̇mralı, abdullah öcalan
dem parti, i̇mralı, abdullah öcalan
DEM Parti heyeti bir kez daha İmralı'ya gidiyor
10:31 21.04.2025 (güncellendi: 10:35 21.04.2025)
DEM Parti İmralı Heyeti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirmek için adaya gidiyor. DEM Parti'den yapılan açıklama açıklamada "Abdullah Öcalan’la görüşmek üzere İmralı’ya doğru yola çıktılar" ifadelerine yer verildi.
DEM Parti İmralı Heyeti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirecek.
DEM Parti'den yapılan açıklamada, heyetin İmralı'daki terör örgütü elebaşı Öcalan'la görüşmek için adaya doğru yola çıktığı bildirildi.
DEM Parti İmralı heyetinde, Pervin Buldan ve Faik Özgür Erol bulunuyor.