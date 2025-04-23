23 Nisan'da eczaneler açık mı? Nöbetçi eczanelere nasıl ulaşılır?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Mitinge katılan kitle büyük ölçüde CHP’nin doğal tabanından oluşuyor'
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Attila Atasoy: 'Sanki yanlış bir geleceğe ışınlanmış gibi yaşıyorum'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
36 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Doç. Dr. Mehmet Perinçek: 'Avrupa Ukrayna'da kaybeden'
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Doç. Dr. Perinçek: 'Avrupa, Rusya-ABD anlaşmasına köstek oluyor'
19:33
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
TARİHTE BUGÜN
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndaki yürek burkan detay
07:28
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
SEYİR HALİ
Avukat Serkan Kaya: ‘Atatürk, Montrö’de büyük bir diplomatik ustalık sergiledi’
08:08
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
İnönü'yü anlamak: Bir devlet adamının ardında kalanlar
09:07
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI BAYRAM ÖZEL
Tarihçi Sinan Meydan:‘Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli, 23 Nisan’dır’
12:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ BAYRAM ÖZEL
Türklerde meclis geleneği ve 23 Nisan
17:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
Avukat Serkan Kaya: 'Montrö sadece Türkiye’nin değil, Karadeniz’in güvencesidir'
18:05
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
GÜN ORTASI BAYRAM ÖZEL
Tarihçi Sinan Meydan:‘Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli, 23 Nisan’dır’
19:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
İnönü'yü anlamak: Bir devlet adamının ardında kalanlar
20:05
43 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/23-nisanda-eczaneler-acik-mi-nobetci-eczanelere-nasil-ulasilir-1095603398.html
23 Nisan'da eczaneler açık mı? Nöbetçi eczanelere nasıl ulaşılır?
23 Nisan'da eczaneler açık mı? Nöbetçi eczanelere nasıl ulaşılır?
Sputnik Türkiye
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla birçok kamu kurumu kapalı olacak. Sağlık ocakları hizmet vermezken, eczaneler yalnızca nöbet sistemiyle... 23.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-23T09:37+0300
2025-04-23T09:37+0300
türki̇ye
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
eczane
nöbetçi eczane
resmi tatil
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103705/02/1037050208_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_3462e5a1ef20536115a0c62e5c5244d5.jpg
Bugün kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil statüsünde olduğu için eczaneler rutin hizmet vermeyecek. Ancak acil ilaç ihtiyacı olanlar için nöbetçi eczaneler açık olacak. Vatandaşlar, yaşadıkları şehirdeki nöbetçi eczaneleri, eczacı odalarının internet sitelerinden ya da e-Devlet platformu üzerinden öğrenebilecek.Nöbetçi eczanelere nasıl ulaşılır?İl ve ilçelerdeki nöbetçi eczaneler, TİTCK - Nöbetçi Eczane Sorgulama ekranı üzerinden e-Devlet aracılığıyla sorgulanabiliyor. Kullanıcıların sadece il ve tarih bilgisi girmesi yeterli oluyor. İstanbul’da yaşayanlar ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü’nün paylaştığı listelerden de faydalanabilir.Bugün (23 Nisan) sağlık ocakları kapalıAile sağlığı merkezleri yani sağlık ocakları, resmi tatil sebebiyle bugün hizmet vermeyecek. Rutin muayene, rapor alma ya da ilaç yazdırma gibi işlemler için vatandaşların 24 Nisan Perşembe gününü beklemesi gerekecek. Sağlık ocakları, tatil sonrası sabah saatlerinden itibaren normal mesaiye dönecek.Hastanelerin acil servisleri açık olacakTatil günlerinde olduğu gibi, 23 Nisan’da da hastanelerin acil servisleri kesintisiz hizmet vermeye devam edecek. Ambulans hizmetleri ve 112 Acil Çağrı Hattı aktif olacak. Ancak poliklinikler ve randevulu hizmetler verilmeyecek.23 Nisan'da kapalı olan diğer kurumlarBugün ayrıca tüm resmi kurumlar, okullar, üniversiteler, belediyeler, valilikler, muhtarlıklar, kargo şirketleri ve bankalar kapalı olacak. Borsa İstanbul da faaliyetlerine ara verdi. Bu kurumlar, 24 Nisan Perşembe günü itibarıyla normal mesaiye geçecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/kucukler-23-nisanda-atasini-ziyaret-etti-1095602827.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103705/02/1037050208_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_5dc162d5d0b5dcf6c3edbe45d0799d71.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
23 nisan eczaneler açık mı, nöbetçi eczane listesi, sağlık ocakları 23 nisan, eczane çalışma saatleri, resmi tatilde eczaneler, 23 nisan sağlık hizmetleri, eczane nöbet sistemi, bugün eczaneler açık mı
23 nisan eczaneler açık mı, nöbetçi eczane listesi, sağlık ocakları 23 nisan, eczane çalışma saatleri, resmi tatilde eczaneler, 23 nisan sağlık hizmetleri, eczane nöbet sistemi, bugün eczaneler açık mı

23 Nisan'da eczaneler açık mı? Nöbetçi eczanelere nasıl ulaşılır?

09:37 23.04.2025
© AAeczane
eczane - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2025
© AA
Abone ol
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla birçok kamu kurumu kapalı olacak. Sağlık ocakları hizmet vermezken, eczaneler yalnızca nöbet sistemiyle çalışacak. Vatandaşlar, yaşadıkları şehirdeki nöbetçi eczaneleri e-Devlet ve yerel sağlık müdürlükleri aracılığıyla öğrenebilecek.
Bugün kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil statüsünde olduğu için eczaneler rutin hizmet vermeyecek. Ancak acil ilaç ihtiyacı olanlar için nöbetçi eczaneler açık olacak. Vatandaşlar, yaşadıkları şehirdeki nöbetçi eczaneleri, eczacı odalarının internet sitelerinden ya da e-Devlet platformu üzerinden öğrenebilecek.

Nöbetçi eczanelere nasıl ulaşılır?

İl ve ilçelerdeki nöbetçi eczaneler, TİTCK - Nöbetçi Eczane Sorgulama ekranı üzerinden e-Devlet aracılığıyla sorgulanabiliyor. Kullanıcıların sadece il ve tarih bilgisi girmesi yeterli oluyor. İstanbul’da yaşayanlar ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü’nün paylaştığı listelerden de faydalanabilir.

Bugün (23 Nisan) sağlık ocakları kapalı

Aile sağlığı merkezleri yani sağlık ocakları, resmi tatil sebebiyle bugün hizmet vermeyecek. Rutin muayene, rapor alma ya da ilaç yazdırma gibi işlemler için vatandaşların 24 Nisan Perşembe gününü beklemesi gerekecek. Sağlık ocakları, tatil sonrası sabah saatlerinden itibaren normal mesaiye dönecek.

Hastanelerin acil servisleri açık olacak

Tatil günlerinde olduğu gibi, 23 Nisan’da da hastanelerin acil servisleri kesintisiz hizmet vermeye devam edecek. Ambulans hizmetleri ve 112 Acil Çağrı Hattı aktif olacak. Ancak poliklinikler ve randevulu hizmetler verilmeyecek.

23 Nisan'da kapalı olan diğer kurumlar

Bugün ayrıca tüm resmi kurumlar, okullar, üniversiteler, belediyeler, valilikler, muhtarlıklar, kargo şirketleri ve bankalar kapalı olacak. Borsa İstanbul da faaliyetlerine ara verdi. Bu kurumlar, 24 Nisan Perşembe günü itibarıyla normal mesaiye geçecek.
Küçükler 23 Nisan'da Atasını ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 23.04.2025
TÜRKİYE
Minikler 23 Nisan'da Ata'sını ziyaret etti
09:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала