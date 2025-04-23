https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/23-nisanda-eczaneler-acik-mi-nobetci-eczanelere-nasil-ulasilir-1095603398.html

23 Nisan'da eczaneler açık mı? Nöbetçi eczanelere nasıl ulaşılır?

23 Nisan'da eczaneler açık mı? Nöbetçi eczanelere nasıl ulaşılır?

Sputnik Türkiye

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla birçok kamu kurumu kapalı olacak. Sağlık ocakları hizmet vermezken, eczaneler yalnızca nöbet sistemiyle... 23.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-23T09:37+0300

2025-04-23T09:37+0300

2025-04-23T09:37+0300

türki̇ye

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı

eczane

nöbetçi eczane

resmi tatil

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Bugün kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil statüsünde olduğu için eczaneler rutin hizmet vermeyecek. Ancak acil ilaç ihtiyacı olanlar için nöbetçi eczaneler açık olacak. Vatandaşlar, yaşadıkları şehirdeki nöbetçi eczaneleri, eczacı odalarının internet sitelerinden ya da e-Devlet platformu üzerinden öğrenebilecek.Nöbetçi eczanelere nasıl ulaşılır?İl ve ilçelerdeki nöbetçi eczaneler, TİTCK - Nöbetçi Eczane Sorgulama ekranı üzerinden e-Devlet aracılığıyla sorgulanabiliyor. Kullanıcıların sadece il ve tarih bilgisi girmesi yeterli oluyor. İstanbul’da yaşayanlar ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü’nün paylaştığı listelerden de faydalanabilir.Bugün (23 Nisan) sağlık ocakları kapalıAile sağlığı merkezleri yani sağlık ocakları, resmi tatil sebebiyle bugün hizmet vermeyecek. Rutin muayene, rapor alma ya da ilaç yazdırma gibi işlemler için vatandaşların 24 Nisan Perşembe gününü beklemesi gerekecek. Sağlık ocakları, tatil sonrası sabah saatlerinden itibaren normal mesaiye dönecek.Hastanelerin acil servisleri açık olacakTatil günlerinde olduğu gibi, 23 Nisan’da da hastanelerin acil servisleri kesintisiz hizmet vermeye devam edecek. Ambulans hizmetleri ve 112 Acil Çağrı Hattı aktif olacak. Ancak poliklinikler ve randevulu hizmetler verilmeyecek.23 Nisan'da kapalı olan diğer kurumlarBugün ayrıca tüm resmi kurumlar, okullar, üniversiteler, belediyeler, valilikler, muhtarlıklar, kargo şirketleri ve bankalar kapalı olacak. Borsa İstanbul da faaliyetlerine ara verdi. Bu kurumlar, 24 Nisan Perşembe günü itibarıyla normal mesaiye geçecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/kucukler-23-nisanda-atasini-ziyaret-etti-1095602827.html

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