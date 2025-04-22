Venezüella'da Papa Franciscus'un vefatı nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. İsmail Mete İtil: 'Gerekçesiz planlı sezaryen yalnızca Türkiye’de değil, dünya genelinde önerilmiyor'
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Menenjit hastalığı artıyor, belirtileri ve alınması gereken önlemler neler?
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir pop ikonu: Prince
15:31
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Türk edebiyatının en üretken roman yazarıydı
17:42
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:08
81 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Yeni düzenleme yolda: Ev Kadınının emekliliğine destek
22:34
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. İsmail Mete İtil: ‘Sezaryen oranlarının düşürülmesi için bir kampanya var’
22:44
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
10 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/venezuellada-papa-franciscusun-vefati-nedeniyle-3-gunluk-yas-ilan-edildi-1095571126.html
Venezüella'da Papa Franciscus'un vefatı nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi
Venezüella'da Papa Franciscus'un vefatı nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi
Sputnik Türkiye
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kararnamesiyle Papa Franciscus'un hayatını kaybetmesi sebebiyle ülkede üç günlük ulusal yas ilan edildi. 22.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-22T04:25+0300
2025-04-22T04:25+0300
dünya
venezüella
nicolas maduro
delcy rodriguez
papa francis
yas
ulusal yas
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/04/1069133880_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_71c70eb6c0effd2a1aebb3491ad1c331.jpg
Devlet televizyonunda yer alan habere göre, Papa Franciscus'un vefatının ardından Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından imzalanan 5121 sayılı Devlet Başkanlığı Kararnamesi ile Papa'nın vefatı dolayısıyla 3 günlük ulusal yas süresi resmen yürürlüğe girdi.Bu süre boyunca tüm kamu kurumları ile sivil ve askeri binalarda bayraklar yarıya indirilecek. Ayrıca ülkede halka açık şenlik ve kutlamalar yapılmayacak.Venezüella Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, yaptığı açıklamada, "Papa Franciscus, ülkemizde barış ve birlik için çaba göstermiştir. Halkımız, onun öğretilerine her zaman minnetle bağlı kalacaktır" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/papanin-halefleri-aciklandi-uc-isim-yer-aliyor-1095570427.html
venezüella
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/04/1069133880_140:0:980:630_1920x0_80_0_0_a512dc08cf0340e2da1bc55b40bba0d2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
venezüella, nicolas maduro, delcy rodriguez, papa francis, yas, ulusal yas
venezüella, nicolas maduro, delcy rodriguez, papa francis, yas, ulusal yas

Venezüella'da Papa Franciscus'un vefatı nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi

04:25 22.04.2025
© AAVenezüella bayrağı
Venezüella bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2025
© AA
Abone ol
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kararnamesiyle Papa Franciscus'un hayatını kaybetmesi sebebiyle ülkede üç günlük ulusal yas ilan edildi.
Devlet televizyonunda yer alan habere göre, Papa Franciscus'un vefatının ardından Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından imzalanan 5121 sayılı Devlet Başkanlığı Kararnamesi ile Papa'nın vefatı dolayısıyla 3 günlük ulusal yas süresi resmen yürürlüğe girdi.
Bu süre boyunca tüm kamu kurumları ile sivil ve askeri binalarda bayraklar yarıya indirilecek. Ayrıca ülkede halka açık şenlik ve kutlamalar yapılmayacak.
Venezüella Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, yaptığı açıklamada, "Papa Franciscus, ülkemizde barış ve birlik için çaba göstermiştir. Halkımız, onun öğretilerine her zaman minnetle bağlı kalacaktır" ifadesini kullandı.
Paskalya Bayramı, Papa Francis - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2025
DÜNYA
Papa'nın halefleri açıklandı: Üç isim yer alıyor
01:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала