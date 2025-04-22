https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/venezuellada-papa-franciscusun-vefati-nedeniyle-3-gunluk-yas-ilan-edildi-1095571126.html

Venezüella'da Papa Franciscus'un vefatı nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi

Venezüella'da Papa Franciscus'un vefatı nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi

Sputnik Türkiye

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kararnamesiyle Papa Franciscus'un hayatını kaybetmesi sebebiyle ülkede üç günlük ulusal yas ilan edildi. 22.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-22T04:25+0300

2025-04-22T04:25+0300

2025-04-22T04:25+0300

dünya

venezüella

nicolas maduro

delcy rodriguez

papa francis

yas

ulusal yas

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Devlet televizyonunda yer alan habere göre, Papa Franciscus'un vefatının ardından Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından imzalanan 5121 sayılı Devlet Başkanlığı Kararnamesi ile Papa'nın vefatı dolayısıyla 3 günlük ulusal yas süresi resmen yürürlüğe girdi.Bu süre boyunca tüm kamu kurumları ile sivil ve askeri binalarda bayraklar yarıya indirilecek. Ayrıca ülkede halka açık şenlik ve kutlamalar yapılmayacak.Venezüella Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, yaptığı açıklamada, "Papa Franciscus, ülkemizde barış ve birlik için çaba göstermiştir. Halkımız, onun öğretilerine her zaman minnetle bağlı kalacaktır" ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/papanin-halefleri-aciklandi-uc-isim-yer-aliyor-1095570427.html

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venezüella, nicolas maduro, delcy rodriguez, papa francis, yas, ulusal yas