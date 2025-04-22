https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/venezuellada-papa-franciscusun-vefati-nedeniyle-3-gunluk-yas-ilan-edildi-1095571126.html
Venezüella'da Papa Franciscus'un vefatı nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi
Venezüella'da Papa Franciscus'un vefatı nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi
Sputnik Türkiye
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kararnamesiyle Papa Franciscus'un hayatını kaybetmesi sebebiyle ülkede üç günlük ulusal yas ilan edildi. 22.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-22T04:25+0300
2025-04-22T04:25+0300
2025-04-22T04:25+0300
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Devlet televizyonunda yer alan habere göre, Papa Franciscus'un vefatının ardından Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından imzalanan 5121 sayılı Devlet Başkanlığı Kararnamesi ile Papa'nın vefatı dolayısıyla 3 günlük ulusal yas süresi resmen yürürlüğe girdi.Bu süre boyunca tüm kamu kurumları ile sivil ve askeri binalarda bayraklar yarıya indirilecek. Ayrıca ülkede halka açık şenlik ve kutlamalar yapılmayacak.Venezüella Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, yaptığı açıklamada, "Papa Franciscus, ülkemizde barış ve birlik için çaba göstermiştir. Halkımız, onun öğretilerine her zaman minnetle bağlı kalacaktır" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/papanin-halefleri-aciklandi-uc-isim-yer-aliyor-1095570427.html
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venezüella, nicolas maduro, delcy rodriguez, papa francis, yas, ulusal yas
venezüella, nicolas maduro, delcy rodriguez, papa francis, yas, ulusal yas
Venezüella'da Papa Franciscus'un vefatı nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kararnamesiyle Papa Franciscus'un hayatını kaybetmesi sebebiyle ülkede üç günlük ulusal yas ilan edildi.
Devlet televizyonunda yer alan habere göre, Papa Franciscus'un vefatının ardından Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından imzalanan 5121 sayılı Devlet Başkanlığı Kararnamesi ile Papa'nın vefatı dolayısıyla 3 günlük ulusal yas süresi resmen yürürlüğe girdi.
Bu süre boyunca tüm kamu kurumları ile sivil ve askeri binalarda bayraklar yarıya indirilecek. Ayrıca ülkede halka açık şenlik ve kutlamalar yapılmayacak.
Venezüella Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, yaptığı açıklamada, "Papa Franciscus, ülkemizde barış ve birlik için çaba göstermiştir. Halkımız, onun öğretilerine her zaman minnetle bağlı kalacaktır" ifadesini kullandı.