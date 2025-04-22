https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/papanin-halefleri-aciklandi-uc-isim-yer-aliyor-1095570427.html

Papa'nın halefleri açıklandı: Üç isim yer alıyor

Papa'nın halefleri açıklandı: Üç isim yer alıyor

Sputnik Türkiye

Dünya Eski İnananlar Birliği Başkanı Sevastyanov, papa halefi olarak Kardinal Claudio Gugerotti, Kardinal Pietro Parolin ve Kardinal Matteo Zuppi isimlerini... 22.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-22T01:40+0300

2025-04-22T01:40+0300

2025-04-22T01:40+0300

dünya

papa francis

vatikan

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Papa Francis ile şahsen görüşen Dünya Eski İnananlar Birliği Başkanı Leonid Sevastyanov, papalık makamına aday olabilecek üç ismi değerlendirdi. Sevastyanov'un belirttiğine göre, Kardinal Claudio Gugerotti, Kardinal Pietro Parolin ve Kardinal Matteo Zuppi yeni Papa olabilecek güçlü adaylar arasında gösteriliyor. Sevastyanov, ilk olarak Doğu Kiliseleri Komisyonu Başkanı Kardinal Claudio Gugerotti'yi işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:İkinci aday olarak Vatikan Dışişleri Bakanı Kardinal Pietro Parolin'in adını veren Sevastyanov, Parolin hakkında şunları söyledi:Üçüncü aday olarak ise Papa Francis'in Ukrayna krizini görüşmek üzere 2022'de Moskova'ya gönderdiği Kardinal Matteo Zuppi'yi göstererek, şöyle konuştu:Sevastyanov, günümüzde pek çok Katoliğin aynı zamanda İtalyan olan bir Papa'ya sahip olmakla ilgilendiğini, çünkü John Paul II'den başlayarak uzun süredir bu makamın yabancılar tarafından yönetildiğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/papa-francisin-olum-sebebi-ve-vasiyeti-aciklandi-olumunden-once-komaya-girdi-1095568509.html

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