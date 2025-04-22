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Papa'nın halefleri açıklandı: Üç isim yer alıyor
Papa'nın halefleri açıklandı: Üç isim yer alıyor
Sputnik Türkiye
Dünya Eski İnananlar Birliği Başkanı Sevastyanov, papa halefi olarak Kardinal Claudio Gugerotti, Kardinal Pietro Parolin ve Kardinal Matteo Zuppi isimlerini... 22.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-22T01:40+0300
2025-04-22T01:40+0300
dünya
papa francis
vatikan
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Papa Francis ile şahsen görüşen Dünya Eski İnananlar Birliği Başkanı Leonid Sevastyanov, papalık makamına aday olabilecek üç ismi değerlendirdi. Sevastyanov'un belirttiğine göre, Kardinal Claudio Gugerotti, Kardinal Pietro Parolin ve Kardinal Matteo Zuppi yeni Papa olabilecek güçlü adaylar arasında gösteriliyor. Sevastyanov, ilk olarak Doğu Kiliseleri Komisyonu Başkanı Kardinal Claudio Gugerotti'yi işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:İkinci aday olarak Vatikan Dışişleri Bakanı Kardinal Pietro Parolin'in adını veren Sevastyanov, Parolin hakkında şunları söyledi:Üçüncü aday olarak ise Papa Francis'in Ukrayna krizini görüşmek üzere 2022'de Moskova'ya gönderdiği Kardinal Matteo Zuppi'yi göstererek, şöyle konuştu:Sevastyanov, günümüzde pek çok Katoliğin aynı zamanda İtalyan olan bir Papa'ya sahip olmakla ilgilendiğini, çünkü John Paul II'den başlayarak uzun süredir bu makamın yabancılar tarafından yönetildiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/papa-francisin-olum-sebebi-ve-vasiyeti-aciklandi-olumunden-once-komaya-girdi-1095568509.html
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papa francis, vatikan
papa francis, vatikan

Papa'nın halefleri açıklandı: Üç isim yer alıyor

01:40 22.04.2025
© AA / isabella BonottoPaskalya Bayramı, Papa Francis
Paskalya Bayramı, Papa Francis - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2025
© AA / isabella Bonotto
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Dünya Eski İnananlar Birliği Başkanı Sevastyanov, papa halefi olarak Kardinal Claudio Gugerotti, Kardinal Pietro Parolin ve Kardinal Matteo Zuppi isimlerini gösterdi.
Papa Francis ile şahsen görüşen Dünya Eski İnananlar Birliği Başkanı Leonid Sevastyanov, papalık makamına aday olabilecek üç ismi değerlendirdi.
Sevastyanov'un belirttiğine göre, Kardinal Claudio Gugerotti, Kardinal Pietro Parolin ve Kardinal Matteo Zuppi yeni Papa olabilecek güçlü adaylar arasında gösteriliyor.
Sevastyanov, ilk olarak Doğu Kiliseleri Komisyonu Başkanı Kardinal Claudio Gugerotti'yi işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:
"Kardinal Gugerotti, Ukrayna ve diğer Doğu kiliseleriyle ilgili konularda yetkili önemli bir isim. Papa Francis tarafından sık sık öne çıkarıldı, hatta kendisine Cuma ayinlerini yönetme görevi bile verildi."
İkinci aday olarak Vatikan Dışişleri Bakanı Kardinal Pietro Parolin'in adını veren Sevastyanov, Parolin hakkında şunları söyledi:

"Parolin, Papa'nın vizyonunu sürdüren bir diplomat. Dünya barışına yönelik çabaları, ABD, Avrupa, Rusya ve Çin arasındaki ilişkileri güçlendirme çalışmalarıyla tanınıyor. Aynı zamanda Katolik Kilisesi'nin küresel etkisini artırmak için önemli adımlar attı."

Üçüncü aday olarak ise Papa Francis'in Ukrayna krizini görüşmek üzere 2022'de Moskova'ya gönderdiği Kardinal Matteo Zuppi'yi göstererek, şöyle konuştu:
"Hem Zuppi hem de Parolin, Papa'nın yetiştirdiği ve güvendiği isimler. Her ikisi de çatışan taraflar arasında diyaloğun önemine inanıyor. Bu nedenle Kardinal Zuppi de papalık seçiminde önemli bir rol oynayabilir."
Sevastyanov, günümüzde pek çok Katoliğin aynı zamanda İtalyan olan bir Papa'ya sahip olmakla ilgilendiğini, çünkü John Paul II'den başlayarak uzun süredir bu makamın yabancılar tarafından yönetildiğini vurguladı.
Papa Francis - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2025
DÜNYA
Papa Francis'in ölüm sebebi ve vasiyeti açıklandı: 'Ölümünden önce komaya girdi'
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