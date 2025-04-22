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Vatikan, Papa Francis'in tabut içindeki görselini paylaştı
Vatikan, Papa Francis'in tabut içindeki görselini paylaştı
Sputnik Türkiye
Vatikan, Papa Francis'in tabut içindeki ilk görselini paylaştı. Görsellerde Papa kapağı olmayan tabut içinde görülüyor. 22.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-22T10:41+0300
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dünya
papa francis
vatikan
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Vatikan, cenaze törenini görüşmek ve halefini seçmek için yapılacak toplantıyı planlamak üzere kardinallerin katılımıyla bir araya geldikleri ve tabut içinde Papa Francis'in naaşına kutsal su serptiklerini gösteren ilk görsellerini yayımladı. 88 yaşındaki Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus'un felç ve geri döndürülemez kalp yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetmesi sonrası kökeni yüzyıllar öncesine dayanan ritüeller başlamış oldu. Görsellerde Kardinal Camerlengo Kevin Joseph Farrell, Tören Yöneticisi Başpiskopos Diego Giovanni Ravelli ve Tören Yöneticisi Lubomir Welnitz ile birlikte, 21 Nisan 2025 Pazartesi günü Vatikan'daki özel şapelinde son ayinlerin bir parçası olarak Papa Francis'in naaşına kutsal su serpme törenini gerçekleştirdiği görülüyor.Papa Francis'in naaşı Vatikan'daki özel şapelinde açık tabuta konuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/papa-francisin-olum-sebebi-ve-vasiyeti-aciklandi-olumunden-once-komaya-girdi-1095568509.html
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papa francisin tabuttan ilk görselleri
papa francisin tabuttan ilk görselleri

Vatikan, Papa Francis'in tabut içindeki görselini paylaştı

10:41 22.04.2025 (güncellendi: 10:57 22.04.2025)
© AP Photo / Vatican MediaVatikan, Papa Francis'in tabut içindeki görselini paylaştı
Vatikan, Papa Francis'in tabut içindeki görselini paylaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2025
© AP Photo / Vatican Media
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Vatikan, Papa Francis'in tabut içindeki ilk görselini paylaştı. Görsellerde Papa kapağı olmayan tabut içinde görülüyor.
Vatikan, cenaze törenini görüşmek ve halefini seçmek için yapılacak toplantıyı planlamak üzere kardinallerin katılımıyla bir araya geldikleri ve tabut içinde Papa Francis'in naaşına kutsal su serptiklerini gösteren ilk görsellerini yayımladı.
© AP Photo / Vatican MediaVatikan, Papa Francis'in tabut içindeki görselini paylaştı
Vatikan, Papa Francis'in tabut içindeki görselini paylaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2025
© AP Photo / Vatican Media
88 yaşındaki Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus'un felç ve geri döndürülemez kalp yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetmesi sonrası kökeni yüzyıllar öncesine dayanan ritüeller başlamış oldu.
© AP Photo / Vatican Mediapapa
papa - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2025
© AP Photo / Vatican Media
Görsellerde Kardinal Camerlengo Kevin Joseph Farrell, Tören Yöneticisi Başpiskopos Diego Giovanni Ravelli ve Tören Yöneticisi Lubomir Welnitz ile birlikte, 21 Nisan 2025 Pazartesi günü Vatikan'daki özel şapelinde son ayinlerin bir parçası olarak Papa Francis'in naaşına kutsal su serpme törenini gerçekleştirdiği görülüyor.
© AP Photo / Vatican Mediapapa
papa - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2025
© AP Photo / Vatican Media
Papa Francis'in naaşı Vatikan'daki özel şapelinde açık tabuta konuldu.
Papa Francis - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2025
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Papa Francis'in ölüm sebebi ve vasiyeti açıklandı: 'Ölümünden önce komaya girdi'
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