https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/vatikan-papa-francisin-tabut-icindeki-gorselini-paylasti-1095575557.html

Vatikan, Papa Francis'in tabut içindeki görselini paylaştı

Vatikan, Papa Francis'in tabut içindeki görselini paylaştı

Sputnik Türkiye

Vatikan, Papa Francis'in tabut içindeki ilk görselini paylaştı. Görsellerde Papa kapağı olmayan tabut içinde görülüyor. 22.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-22T10:41+0300

2025-04-22T10:41+0300

2025-04-22T10:57+0300

dünya

papa francis

vatikan

tabut

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Vatikan, cenaze törenini görüşmek ve halefini seçmek için yapılacak toplantıyı planlamak üzere kardinallerin katılımıyla bir araya geldikleri ve tabut içinde Papa Francis'in naaşına kutsal su serptiklerini gösteren ilk görsellerini yayımladı. 88 yaşındaki Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus'un felç ve geri döndürülemez kalp yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetmesi sonrası kökeni yüzyıllar öncesine dayanan ritüeller başlamış oldu. Görsellerde Kardinal Camerlengo Kevin Joseph Farrell, Tören Yöneticisi Başpiskopos Diego Giovanni Ravelli ve Tören Yöneticisi Lubomir Welnitz ile birlikte, 21 Nisan 2025 Pazartesi günü Vatikan'daki özel şapelinde son ayinlerin bir parçası olarak Papa Francis'in naaşına kutsal su serpme törenini gerçekleştirdiği görülüyor.Papa Francis'in naaşı Vatikan'daki özel şapelinde açık tabuta konuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/papa-francisin-olum-sebebi-ve-vasiyeti-aciklandi-olumunden-once-komaya-girdi-1095568509.html

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papa francisin tabuttan ilk görselleri