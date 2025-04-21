https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/papa-francisin-olum-sebebi-ve-vasiyeti-aciklandi-olumunden-once-komaya-girdi-1095568509.html
Papa Francis'in ölüm sebebi ve vasiyeti açıklandı: 'Ölümünden önce komaya girdi'
Papa Francis'in ölüm sebebi ve vasiyeti açıklandı: 'Ölümünden önce komaya girdi'
Sputnik Türkiye
88 yaşındaki Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus'un felç ve geri döndürülemez kalp yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiğini açıklanırken... 21.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-21T22:39+0300
2025-04-21T22:39+0300
2025-04-21T22:39+0300
dünya
papa francis
vatikan
kutsal makam
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Vatikan Şehir Devleti Sağlık ve Hijyen Müdürlüğü Müdürü Andrea Arcangeli, hayatını kaybeden Papa Francis'in felç ve geri döndürülemez kalp yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiğini açıkladı.Papa Francis'in ölümünden önce komaya girdiğini belirten Arcangeli, şunları söyledi: Kutsal Makam tarafından yayımlanan vasiyetnamede, "Ölümlü bedenimin, Diriliş gününü bekleyerek, Papalık Azize Meryem Ana Bazilikası'nda dinlenmesini istiyorum" ifadeleri yer alırken 'mezarın toprağa gömülmesi, sade, özel süslemelerden uzak, yalnızca Franciscus yazısının bulunması' gerektiği eklendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/trumptan-papa-francise-saygi-durusu-abdde-bayraklar-yariya-indirildi-1095565140.html
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papa francis, vatikan, kutsal makam
papa francis, vatikan, kutsal makam
Papa Francis'in ölüm sebebi ve vasiyeti açıklandı: 'Ölümünden önce komaya girdi'
88 yaşındaki Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus'un felç ve geri döndürülemez kalp yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiğini açıklanırken, vasiyetinde Roma'daki Papalık Azize Meryem Ana Bazilikası'nda gömülmeyi ve mezarının sade ve özel süslemelerden uzak olmasını istediği bilgileri açıklandı.
Vatikan Şehir Devleti Sağlık ve Hijyen Müdürlüğü Müdürü Andrea Arcangeli, hayatını kaybeden Papa Francis'in felç ve geri döndürülemez kalp yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
Papa Francis'in ölümünden önce komaya girdiğini belirten Arcangeli, şunları söyledi:
"Manevi vasiyetnamesine göre, Papa Francis, Vatikan'da değil, Roma'daki Papalık Azize Meryem Ana Bazilikası'nda gömülmeyi ve mezarının sade ve özel süslemelerden uzak olmasını vasiyet etti."
Kutsal Makam tarafından yayımlanan vasiyetnamede, "Ölümlü bedenimin, Diriliş gününü bekleyerek, Papalık Azize Meryem Ana Bazilikası'nda dinlenmesini istiyorum" ifadeleri yer alırken 'mezarın toprağa gömülmesi, sade, özel süslemelerden uzak, yalnızca Franciscus yazısının bulunması' gerektiği eklendi.