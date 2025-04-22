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Papa Francis'in cenazesi 26 Nisan'da yapılacak
Papa Francis'in cenazesi 26 Nisan'da yapılacak
Sputnik Türkiye
Papa Francis'in cenazesi, 26 Nisan Cumartesi günü St. Peter Bazilikası'nın önünde açık havada gerçekleştirilecek. Kardinaller Koleji dekanı Giovanni Battista... 22.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-22T11:58+0300
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Papa Francis'in vefatını takiben yürürlüğe giren yüzlerce yıllık gelenekler tek tek açıklanırken Vatikan, Papa Francis'in cenaze törenine dair yeni detaylar verdi. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, dünkü açıklamasında Papa'nın cenazesine eşi Melania Trump ile katılacağını açıkladı. Vatikan'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:91 yaşındaki Kardinaller Koleji Dekanı Kardinal Giovanni Battista Re'nin yöneteceği cenaze törenine dünyanın dört bir yanından Patrikler, Kardinaller, Başpiskoposlar, Piskoposlar ve rahipler katılacak. Papa Francis'in naaşı daha sonra defnedilmek üzere Aziz Meryem Ana (St Mary Major) Bazilikası'na götürülecek.Törenle ilgili Vatikan resmi haber ajansı şu detaylara yer verdi:
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papa francis'in cenaze töreni
papa francis'in cenaze töreni

Papa Francis'in cenazesi 26 Nisan'da yapılacak

11:58 22.04.2025 (güncellendi: 12:08 22.04.2025)
© AP Photo / Vatican Mediapapa
papa - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2025
© AP Photo / Vatican Media
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Papa Francis'in cenazesi, 26 Nisan Cumartesi günü St. Peter Bazilikası'nın önünde açık havada gerçekleştirilecek. Kardinaller Koleji dekanı Giovanni Battista Re, töreni yönetecek.
Papa Francis'in vefatını takiben yürürlüğe giren yüzlerce yıllık gelenekler tek tek açıklanırken Vatikan, Papa Francis'in cenaze törenine dair yeni detaylar verdi. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, dünkü açıklamasında Papa'nın cenazesine eşi Melania Trump ile katılacağını açıkladı.
Vatikan'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Merhum Papa Francis'in naaşı Çarşamba günü (23 nisan) yerel saatle 9:00'da Aziz Petrus Bazilikası'na nakledilecek ve Cumartesi sabahı (26 Nisan) yerel saatle 10:00'da yapılacak cenaze törenine kadar burada bekletilecek."

91 yaşındaki Kardinaller Koleji Dekanı Kardinal Giovanni Battista Re'nin yöneteceği cenaze törenine dünyanın dört bir yanından Patrikler, Kardinaller, Başpiskoposlar, Piskoposlar ve rahipler katılacak. Papa Francis'in naaşı daha sonra defnedilmek üzere Aziz Meryem Ana (St Mary Major) Bazilikası'na götürülecek.
Törenle ilgili Vatikan resmi haber ajansı şu detaylara yer verdi:

"Kutsal Roma Kilisesi'nin Camerlengo'su Kardinal Kevin Farrell, 23 Nisan'da sabah 9:00'da bir dua anıyla başlayacak olan çeviri ayinine başkanlık edecek.

Tören alayı, Santa Marta Meydanı ve Roma Protomartyrs Meydanı'ndan geçecek.

Alay daha sonra Çanlar Kemeri'nden Aziz Petrus Meydanı'na çıkacak ve merkezi kapıdan Vatikan Bazilikası'na girecek.

İtiraf Sunağı'nda Kardinal Camerlengo, Roma Papası'nın bedenine yapılacak ziyaretlerin başlayacağı Söz Ayini'ne başkanlık edecek."

Vatikan, Papa Francis'in tabut içindeki görselini paylaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2025
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Vatikan, Papa Francis'in tabut içindeki görselini paylaştı
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