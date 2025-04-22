https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/papa-francisin-cenazesi-26-nisanda-yapilacak-1095580817.html

Papa Francis'in cenazesi 26 Nisan'da yapılacak

Papa Francis'in cenazesi 26 Nisan'da yapılacak

Sputnik Türkiye

Papa Francis'in cenazesi, 26 Nisan Cumartesi günü St. Peter Bazilikası'nın önünde açık havada gerçekleştirilecek. Kardinaller Koleji dekanı Giovanni Battista... 22.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-22T11:58+0300

2025-04-22T11:58+0300

2025-04-22T12:08+0300

yaşam

melania trump

papa francis

vatikan

cenaze töreni

papanın cenaze töreni

26 nisan

donald trump

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Papa Francis'in vefatını takiben yürürlüğe giren yüzlerce yıllık gelenekler tek tek açıklanırken Vatikan, Papa Francis'in cenaze törenine dair yeni detaylar verdi. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, dünkü açıklamasında Papa'nın cenazesine eşi Melania Trump ile katılacağını açıkladı. Vatikan'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:91 yaşındaki Kardinaller Koleji Dekanı Kardinal Giovanni Battista Re'nin yöneteceği cenaze törenine dünyanın dört bir yanından Patrikler, Kardinaller, Başpiskoposlar, Piskoposlar ve rahipler katılacak. Papa Francis'in naaşı daha sonra defnedilmek üzere Aziz Meryem Ana (St Mary Major) Bazilikası'na götürülecek.Törenle ilgili Vatikan resmi haber ajansı şu detaylara yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/vatikan-papa-francisin-tabut-icindeki-gorselini-paylasti-1095575557.html

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papa francis'in cenaze töreni