https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/vanda-4luk-deprem-sonrasi-prof-dr-ahmet-ercan-bolgeyi-isaret-edip-uyardi-gerilim-birikiyor-1095573487.html
Van'da 4'lük deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan, bölgeyi işaret edip uyardı: 'Gerilim birikiyor'
Van'da 4'lük deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan, bölgeyi işaret edip uyardı: 'Gerilim birikiyor'
Sputnik Türkiye
AFAD verilerine göre Van'ın Başkale ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından gözler uzmanlara çevrildi. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan... 22.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-22T09:08+0300
2025-04-22T09:08+0300
2025-04-22T09:08+0300
türki̇ye
deprem
ahmet ercan
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Van’ın Başkale ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntının yerin 6.95 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan açıklamaDepremin ardından kamuoyu gözünü uzmanlara çevirdi. Jeofizik Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:“Van yine Van, Başkale M4,2. Bölge Şubat 2020, M6,0’den beri sıkıştırılıyor. Bunlar yıkımcıl depremler değil. Gerilim birikiyor.”Ercan’ın bu açıklaması, bölgede büyük bir depremin öncüsü olup olmadığı yönünde tartışmaları da beraberinde getirdi.Bölge 2020'den bu yana gerilim altındaProf. Dr. Ercan’ın atıfta bulunduğu Şubat 2020’de Van'da yaşanan 6.0 büyüklüğündeki deprem, bölgede hâlâ tektonik gerilimin devam ettiğini gösteriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/ogleden-sonra-hava-degisiyor-bu-bolgelere-dikkat-1095571263.html
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deprem, ahmet ercan, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem, ahmet ercan, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
Van'da 4'lük deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan, bölgeyi işaret edip uyardı: 'Gerilim birikiyor'
AFAD verilerine göre Van'ın Başkale ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından gözler uzmanlara çevrildi. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Bunlar yıkımcıl depremler değil, gerilim birikiyor" diyerek dikkat çeken bir uyarıda bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Van’ın Başkale ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntının yerin 6.95 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan açıklama
Depremin ardından kamuoyu gözünü uzmanlara çevirdi. Jeofizik Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
“Van yine Van, Başkale M4,2. Bölge Şubat 2020, M6,0’den beri sıkıştırılıyor. Bunlar yıkımcıl depremler değil. Gerilim birikiyor.”
Ercan’ın bu açıklaması, bölgede büyük bir depremin öncüsü olup olmadığı yönünde tartışmaları da beraberinde getirdi.
Bölge 2020'den bu yana gerilim altında
Prof. Dr. Ercan’ın atıfta bulunduğu Şubat 2020’de Van'da yaşanan 6.0 büyüklüğündeki deprem, bölgede hâlâ tektonik gerilimin devam ettiğini gösteriyor.