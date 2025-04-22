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Öğleden sonra hava değişiyor: Bu bölgelere dikkat
Öğleden sonra hava değişiyor: Bu bölgelere dikkat
Sputnik Türkiye
Meteorolojiye göre Türkiye genelinde parçalı bulutlar ve bazı bölgelerde sağanaklar etkili olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkmaya devam... 22.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-22T07:05+0300
2025-04-22T07:13+0300
yaşam
doğu anadolu
meteoroloji genel müdürlüğü
hava
hava durumu
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Yurdun büyük bölümünde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Sabah saatlerinde yüzünü gösteren güneş yurdun iç bölgelerinde öğleden sonra kuvvetli sağanak yağışa dönüşecek.İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Muğla, Giresun ve Siirt çevreleri, Aydın'ın güney ilçeleri ve Antalya'nın batı kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güneyi ile Karadeniz kıyı şeridinde pus ve yer yer sis oluşabileceği bildirildi.Doğu'da şiddetli rüzgara dikkatDoğu Anadolu’nun doğusunda ise rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli olarak (saatte 30-50 km) esmesi öngörülüyor. Öte yandan, hava sıcaklıkları halihazırda mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor ve önümüzdeki günlerde artış göstermesi bekleniyor.Marmara Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece pus/sis ihtimali.İstanbul 20°C, Edirne 26°CEge Bölgesi: Genelde parçalı bulutlu. Öğleden sonra iç kesimlerde ve akşam Muğla-Aydın çevresinde sağanaklar görülebilir.İzmir 27°C, Denizli 29°CAkdeniz Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu. Öğle sonrası Göller Yöresi ve batı Antalya sağanak alabilir.Antalya 22°C, Adana 31°Cİç Anadolu Bölgesi: Parçalı bulutlu. Kuzey ve doğu kesimlerde öğleden sonra yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.Ankara 24°C, Konya 27°CBatı Karadeniz: Sabah puslu. İç kesimlerde (Düzce hariç) öğleden sonra yağış var.Bolu 25°C, Zonguldak 14°COrta ve Doğu Karadeniz: Genelde parçalı bulutlu. Giresun çevresi ve iç kesimlerde öğleden sonra sağanak geçişleri olabilir.Samsun 15°C, Amasya 26°CDoğu Anadolu Bölgesi: Parçalı bulutlu. Doğuda kuvvetli rüzgar (30-50 km/s) ve öğleden sonra sağanak ihtimali var.Erzurum ve Kars 19°C, Malatya 27°CGüneydoğu Anadolu Bölgesi: Az bulutlu. Sadece Siirt çevresinde öğleden sonra yağış bekleniyor.Diyarbakır 30°C, Gaziantep 29°C
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hava durumu, i̇stanbul hava durumu, bugün hava nasıl, meteoroloji
hava durumu, i̇stanbul hava durumu, bugün hava nasıl, meteoroloji

Öğleden sonra hava değişiyor: Bu bölgelere dikkat

07:05 22.04.2025 (güncellendi: 07:13 22.04.2025)
© AAHava durumu yağış
Hava durumu yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2025
© AA
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Meteorolojiye göre Türkiye genelinde parçalı bulutlar ve bazı bölgelerde sağanaklar etkili olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkmaya devam ediyor ancak öğleden sonra iç bölgelerde sağanak bekleniyor.
Yurdun büyük bölümünde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Sabah saatlerinde yüzünü gösteren güneş yurdun iç bölgelerinde öğleden sonra kuvvetli sağanak yağışa dönüşecek.
İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Muğla, Giresun ve Siirt çevreleri, Aydın'ın güney ilçeleri ve Antalya'nın batı kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güneyi ile Karadeniz kıyı şeridinde pus ve yer yer sis oluşabileceği bildirildi.

Doğu'da şiddetli rüzgara dikkat

Doğu Anadolu’nun doğusunda ise rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli olarak (saatte 30-50 km) esmesi öngörülüyor. Öte yandan, hava sıcaklıkları halihazırda mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor ve önümüzdeki günlerde artış göstermesi bekleniyor.
Marmara Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece pus/sis ihtimali.
İstanbul 20°C, Edirne 26°C
Ege Bölgesi: Genelde parçalı bulutlu. Öğleden sonra iç kesimlerde ve akşam Muğla-Aydın çevresinde sağanaklar görülebilir.
İzmir 27°C, Denizli 29°C
Akdeniz Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu. Öğle sonrası Göller Yöresi ve batı Antalya sağanak alabilir.
Antalya 22°C, Adana 31°C
İç Anadolu Bölgesi: Parçalı bulutlu. Kuzey ve doğu kesimlerde öğleden sonra yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ankara 24°C, Konya 27°C
Batı Karadeniz: Sabah puslu. İç kesimlerde (Düzce hariç) öğleden sonra yağış var.
Bolu 25°C, Zonguldak 14°C
Orta ve Doğu Karadeniz: Genelde parçalı bulutlu. Giresun çevresi ve iç kesimlerde öğleden sonra sağanak geçişleri olabilir.
Samsun 15°C, Amasya 26°C
Doğu Anadolu Bölgesi: Parçalı bulutlu. Doğuda kuvvetli rüzgar (30-50 km/s) ve öğleden sonra sağanak ihtimali var.
Erzurum ve Kars 19°C, Malatya 27°C
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Az bulutlu. Sadece Siirt çevresinde öğleden sonra yağış bekleniyor.
Diyarbakır 30°C, Gaziantep 29°C
Sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2025
YAŞAM
Meteoroloji'den ani hava değişikliği uyarısı: İstanbul ve birçok il için tarih verildi, kuvvetli geliyor
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