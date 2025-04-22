https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/ogleden-sonra-hava-degisiyor-bu-bolgelere-dikkat-1095571263.html

Öğleden sonra hava değişiyor: Bu bölgelere dikkat

Öğleden sonra hava değişiyor: Bu bölgelere dikkat

Sputnik Türkiye

Meteorolojiye göre Türkiye genelinde parçalı bulutlar ve bazı bölgelerde sağanaklar etkili olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkmaya devam... 22.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-22T07:05+0300

2025-04-22T07:05+0300

2025-04-22T07:13+0300

yaşam

doğu anadolu

meteoroloji genel müdürlüğü

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sağanak yağış uyarısı

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Yurdun büyük bölümünde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Sabah saatlerinde yüzünü gösteren güneş yurdun iç bölgelerinde öğleden sonra kuvvetli sağanak yağışa dönüşecek.İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Muğla, Giresun ve Siirt çevreleri, Aydın'ın güney ilçeleri ve Antalya'nın batı kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güneyi ile Karadeniz kıyı şeridinde pus ve yer yer sis oluşabileceği bildirildi.Doğu'da şiddetli rüzgara dikkatDoğu Anadolu’nun doğusunda ise rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli olarak (saatte 30-50 km) esmesi öngörülüyor. Öte yandan, hava sıcaklıkları halihazırda mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor ve önümüzdeki günlerde artış göstermesi bekleniyor.Marmara Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece pus/sis ihtimali.İstanbul 20°C, Edirne 26°CEge Bölgesi: Genelde parçalı bulutlu. Öğleden sonra iç kesimlerde ve akşam Muğla-Aydın çevresinde sağanaklar görülebilir.İzmir 27°C, Denizli 29°CAkdeniz Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu. Öğle sonrası Göller Yöresi ve batı Antalya sağanak alabilir.Antalya 22°C, Adana 31°Cİç Anadolu Bölgesi: Parçalı bulutlu. Kuzey ve doğu kesimlerde öğleden sonra yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.Ankara 24°C, Konya 27°CBatı Karadeniz: Sabah puslu. İç kesimlerde (Düzce hariç) öğleden sonra yağış var.Bolu 25°C, Zonguldak 14°COrta ve Doğu Karadeniz: Genelde parçalı bulutlu. Giresun çevresi ve iç kesimlerde öğleden sonra sağanak geçişleri olabilir.Samsun 15°C, Amasya 26°CDoğu Anadolu Bölgesi: Parçalı bulutlu. Doğuda kuvvetli rüzgar (30-50 km/s) ve öğleden sonra sağanak ihtimali var.Erzurum ve Kars 19°C, Malatya 27°CGüneydoğu Anadolu Bölgesi: Az bulutlu. Sadece Siirt çevresinde öğleden sonra yağış bekleniyor.Diyarbakır 30°C, Gaziantep 29°C

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/meteoroloji-uyardi-havalar-isinmaya-devam-ediyor-ancak-aksamlara-dikkat-1095535468.html

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