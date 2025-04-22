https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/vanda-40-buyuklugunde-deprem-1095570896.html
Van'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Van'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Van'ın Başkale ilçesinde saat 03.39'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem medydana geldiğini açıkladı. Depremin 6.95 km derinliğinde meydana geldiği belirtildi. 22.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-22T03:53+0300
2025-04-22T03:53+0300
2025-04-22T03:53+0300
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deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Van'ın Başkale ilçesinde saat 04.37 sıralarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 6.95 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/kutahyadaki-deprem-sonrasi-yemisli-koyunun-bazi-sakinleri-geceyi-disarida-gecirdi-1095570751.html
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deprem, van deprem, van depremi, başkale deprem, afad, kandilli, van deprem afad
Van'da 4.0 büyüklüğünde deprem
AFAD, Van'ın Başkale ilçesinde saat 03.39'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem medydana geldiğini açıkladı. Depremin 6.95 km derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Van'ın Başkale ilçesinde saat 04.37 sıralarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 6.95 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.