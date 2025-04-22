https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/kutahyadaki-deprem-sonrasi-yemisli-koyunun-bazi-sakinleri-geceyi-disarida-gecirdi-1095570751.html
Kütahya'daki deprem sonrası Yemişli köyünün bazı sakinleri geceyi dışarıda geçirdi
Kütahya'daki deprem sonrası Yemişli köyünün bazı sakinleri geceyi dışarıda geçirdi
Sputnik Türkiye
Kütahya'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından i Yemişli köyünde bazı evlerin duvarlarında çatlaklar meydana geldiği, korku yaşayan bazı köy... 22.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-22T02:41+0300
2025-04-22T02:41+0300
2025-04-22T02:41+0300
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Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin derinliği 13.43 kilometre olarak belirlendi.Saat 20.24'te yaşanan depremin merkez üssü olan Simav'a 18 kilometre uzaklıktaki Yemişli köyünde bazı köy sakinleri geceyi dışarda geçirdi.Köy muhtarı İsmail Aydoğdu, bölgede 3 günden beri depremlerin sürdüğünü, 4.3 büyüklüğündeki depremin köyde korkuya neden olduğunu aktardı.Aydoğdu, "Deprem nedeniyle köydeki bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu. Büyük korku içindeyiz" dedi.Depremle ilgili Kütahya Valisi Musa Işın, X hesabından "İlimiz Simav ilçesinde bu akşam saat 20.24'te, 3.4 ve 4.3 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla, bizi müteessir edecek bir durum yoktur. Hemşehrilerimize çok geçmiş olsun. Allah ülkemizi ve aziz milletimizi korusun" açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/kutahyada-43-buyuklugunde-deprem--1095567241.html
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kütahya, türkiye, deprem
Kütahya'daki deprem sonrası Yemişli köyünün bazı sakinleri geceyi dışarıda geçirdi
Kütahya'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından i Yemişli köyünde bazı evlerin duvarlarında çatlaklar meydana geldiği, korku yaşayan bazı köy sakinlerinin geceyi dışarda geçirdiği bildirildi.
Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin derinliği 13.43 kilometre olarak belirlendi.
Saat 20.24'te yaşanan depremin merkez üssü olan Simav'a 18 kilometre uzaklıktaki Yemişli köyünde bazı köy sakinleri geceyi dışarda geçirdi.
Köy muhtarı İsmail Aydoğdu, bölgede 3 günden beri depremlerin sürdüğünü, 4.3 büyüklüğündeki depremin köyde korkuya neden olduğunu aktardı.
Aydoğdu, "Deprem nedeniyle köydeki bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu. Büyük korku içindeyiz" dedi.
Depremle ilgili Kütahya Valisi Musa Işın, X hesabından "İlimiz Simav ilçesinde bu akşam saat 20.24'te, 3.4 ve 4.3 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla, bizi müteessir edecek bir durum yoktur. Hemşehrilerimize çok geçmiş olsun. Allah ülkemizi ve aziz milletimizi korusun" açıklamasında bulundu.