https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/trumpa-destek-dusuyor-goreve-basladigi-gunden-bu-yana-en-dusuk-seviyeyi-gordu-1095573540.html
Trump'a destek düşüyor: Göreve başladığı günden bu yana en düşük seviyeyi gördü
Trump'a destek düşüyor: Göreve başladığı günden bu yana en düşük seviyeyi gördü
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlığını beğenenlerin oranı yüzde 42’ye gerileyerek görevde bulunduğu dört ayda en düşük seviyeyi gördü. 22.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-22T09:06+0300
2025-04-22T09:06+0300
2025-04-22T09:05+0300
dünya
abd
donald trump
destek oranı
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Ipsos Araştırma Şirketi tarafından yapılan ankette ABD Başkanı Donald Trump'a destek bir önceki aya göre 1 puan geriledi.Batı medyasının haberinde, altı gün süren ankete katılanların yüzde 42'si Trump'ın başkanlık performansını onaylarken bu oranın geçen ay yüzde 43 olduğuna dikkat çekildi.Haberde, yemen töreninin hemen ardından Trump’a destek oranının yüzde 47 olduğu anımsatıldı.Yapılan araştırmaya göre, Cumhuriyetçilerin üçte biri de dahil katılımcıların yaklaşık yüzde 59'u ABD’nin dünya sahnesinde güvenilirliğini kaybetmekte olduğu konusunda hemfikir. Bunun nedeninin ülke liderinin sergilediği agresif politika ve Trump'ın gücünü genişletme çabalarına ilişkin endişeler olabileceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/batinin-rusya-karsiti-politikasinin-en-buyuk-zaafi-diyalogdan-cekilmesiydi-1095572049.html
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abd, donald trump, destek oranı
abd, donald trump, destek oranı
Trump'a destek düşüyor: Göreve başladığı günden bu yana en düşük seviyeyi gördü
ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlığını beğenenlerin oranı yüzde 42’ye gerileyerek görevde bulunduğu dört ayda en düşük seviyeyi gördü.
Ipsos Araştırma Şirketi tarafından yapılan ankette ABD Başkanı Donald Trump'a destek bir önceki aya göre 1 puan geriledi.
Batı medyasının haberinde, altı gün süren ankete katılanların yüzde 42'si Trump'ın başkanlık performansını onaylarken bu oranın geçen ay yüzde 43 olduğuna dikkat çekildi.
Haberde, yemen töreninin hemen ardından Trump’a destek oranının yüzde 47 olduğu anımsatıldı.
Yapılan araştırmaya göre, Cumhuriyetçilerin üçte biri de dahil katılımcıların yaklaşık yüzde 59'u ABD’nin dünya sahnesinde güvenilirliğini kaybetmekte olduğu konusunda hemfikir. Bunun nedeninin ülke liderinin sergilediği agresif politika ve Trump'ın gücünü genişletme çabalarına ilişkin endişeler olabileceği belirtildi.