https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/batinin-rusya-karsiti-politikasinin-en-buyuk-zaafi-diyalogdan-cekilmesiydi-1095572049.html
‘Batı’nın Rusya karşıtı politikasının en büyük zaafı diyalogdan çekilmesiydi’
‘Batı’nın Rusya karşıtı politikasının en büyük zaafı diyalogdan çekilmesiydi’
Sputnik Türkiye
Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Yakovenko, Batı'nın Rusya karşıtı politikasının temel... 22.04.2025, Sputnik Türkiye
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2025-04-22T08:06+0300
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Aleksandr Yakovenko, Sputnik için kaleme aldığı yazıda, Batı’nın Rusya karşıtı politikasının noksanlarıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Kiev ve Avrupalı yetkililerin, ABD Başkanı Donald Trump yönetimini Ukrayna'daki çözüme ilişkin söylemi tümüyle Batı yanlısı olmaktan çıkararak Rusya yanlısı yapmakla suçladığına işaret eden Yakovenko sözlerini şöyle sürdürdü:
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rusya, rusya güvenlik konseyi, aleksandr yakovenko, joe biden, henry kissinger, ukrayna, donald trump, abd, batı, avrupa
rusya, rusya güvenlik konseyi, aleksandr yakovenko, joe biden, henry kissinger, ukrayna, donald trump, abd, batı, avrupa
‘Batı’nın Rusya karşıtı politikasının en büyük zaafı diyalogdan çekilmesiydi’
07:56 22.04.2025 (güncellendi: 08:06 22.04.2025)
Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Yakovenko, Batı'nın Rusya karşıtı politikasının temel eksikliğinin, Joe Biden yönetimi sırasında Avrupa ve ABD'nin Rusya ile diyalogdan çekilmesi olduğunu belirterek, “Hesabı yanlış yaptılar” dedi.
Aleksandr Yakovenko, Sputnik için kaleme aldığı yazıda, Batı’nın Rusya karşıtı politikasının noksanlarıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Batı'nın Rusya karşıtı politikasının içler acısı ve hedeflenenin tam tersi sonuçlar doğuran temel zaafı, Henry Kissinger'ın sürekli olarak işaret ettiği şeyde yatmaktadır: herhangi bir stratejide nihai hedeflere (bu durumda Rusya'da ‘rejim değişikliği’ ve Rusya'nın parçalanması) ulaşma konusunda kendine güvenilmemeli ve hiçbir koşulda düşmanla diyalog sürecinden geri çekilmemeli. Başka bir deyişle, (diplomatik) oyundan çekilmemeli. Bu kesin zaruret de Biden yönetimi ve Amerika'nın Avrupalı müttefikleri tarafından en başında reddedildi ve bu müttefikler fena halde yanlış hesap yaptılar.
Kiev ve Avrupalı yetkililerin, ABD Başkanı Donald Trump yönetimini Ukrayna'daki çözüme ilişkin söylemi tümüyle Batı yanlısı olmaktan çıkararak Rusya yanlısı yapmakla suçladığına işaret eden Yakovenko sözlerini şöyle sürdürdü:
Rusya'nın söylemi delillere ve bir önceki yönetimin belgelerine dayanıyor. Üstelik Rusya'ya karşı planlanan yıldırım harekatı olağanüstü bir şekilde başarısızlığa uğradığından (Biden'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna projesinin ana mimarlarından biri, şimdi her köşede bundan başka her şeyden bahsediyor), bu belgelerin gizliliğinin kaldırılması iyi olur.