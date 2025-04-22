‘Batı’nın Rusya karşıtı politikasının en büyük zaafı diyalogdan çekilmesiydi’

Batı'nın Rusya karşıtı politikasının içler acısı ve hedeflenenin tam tersi sonuçlar doğuran temel zaafı, Henry Kissinger'ın sürekli olarak işaret ettiği şeyde yatmaktadır: herhangi bir stratejide nihai hedeflere (bu durumda Rusya'da ‘rejim değişikliği’ ve Rusya'nın parçalanması) ulaşma konusunda kendine güvenilmemeli ve hiçbir koşulda düşmanla diyalog sürecinden geri çekilmemeli. Başka bir deyişle, (diplomatik) oyundan çekilmemeli. Bu kesin zaruret de Biden yönetimi ve Amerika'nın Avrupalı müttefikleri tarafından en başında reddedildi ve bu müttefikler fena halde yanlış hesap yaptılar.