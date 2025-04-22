‘Batı’nın Rusya karşıtı politikasının en büyük zaafı diyalogdan çekilmesiydi’

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. İsmail Mete İtil: 'Gerekçesiz planlı sezaryen yalnızca Türkiye’de değil, dünya genelinde önerilmiyor'
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Menenjit hastalığı artıyor, belirtileri ve alınması gereken önlemler neler?
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir pop ikonu: Prince
15:31
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Türk edebiyatının en üretken roman yazarıydı
17:42
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:08
81 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Yeni düzenleme yolda: Ev Kadınının emekliliğine destek
22:34
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. İsmail Mete İtil: ‘Sezaryen oranlarının düşürülmesi için bir kampanya var’
22:44
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Saniyede 260 bin TL vergi ödüyoruz
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
10 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/batinin-rusya-karsiti-politikasinin-en-buyuk-zaafi-diyalogdan-cekilmesiydi-1095572049.html
‘Batı’nın Rusya karşıtı politikasının en büyük zaafı diyalogdan çekilmesiydi’
‘Batı’nın Rusya karşıtı politikasının en büyük zaafı diyalogdan çekilmesiydi’
Sputnik Türkiye
Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Yakovenko, Batı'nın Rusya karşıtı politikasının temel... 22.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-22T07:56+0300
2025-04-22T08:06+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya güvenlik konseyi
aleksandr yakovenko
joe biden
henry kissinger
ukrayna
donald trump
abd
batı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1a/1094004986_0:0:1078:606_1920x0_80_0_0_7ffbcd51e72bdf17da8be293110a7be4.png
Aleksandr Yakovenko, Sputnik için kaleme aldığı yazıda, Batı’nın Rusya karşıtı politikasının noksanlarıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Kiev ve Avrupalı yetkililerin, ABD Başkanı Donald Trump yönetimini Ukrayna'daki çözüme ilişkin söylemi tümüyle Batı yanlısı olmaktan çıkararak Rusya yanlısı yapmakla suçladığına işaret eden Yakovenko sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/madurodan-bukeleye-tepki-el-salvadorda-kacirilan-gencler-kosulsuz-serbest-birakilmali-1095571842.html
rusya
ukrayna
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1a/1094004986_86:0:1078:744_1920x0_80_0_0_0776a781c00dca0adf94a46b9fa3b2ed.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya güvenlik konseyi, aleksandr yakovenko, joe biden, henry kissinger, ukrayna, donald trump, abd, batı, avrupa
rusya, rusya güvenlik konseyi, aleksandr yakovenko, joe biden, henry kissinger, ukrayna, donald trump, abd, batı, avrupa

‘Batı’nın Rusya karşıtı politikasının en büyük zaafı diyalogdan çekilmesiydi’

07:56 22.04.2025 (güncellendi: 08:06 22.04.2025)
© Sputnik / Григорий СысоевAleksandr Yakovenko
Aleksandr Yakovenko - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2025
© Sputnik / Григорий Сысоев
Abone ol
Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Yakovenko, Batı'nın Rusya karşıtı politikasının temel eksikliğinin, Joe Biden yönetimi sırasında Avrupa ve ABD'nin Rusya ile diyalogdan çekilmesi olduğunu belirterek, “Hesabı yanlış yaptılar” dedi.
Aleksandr Yakovenko, Sputnik için kaleme aldığı yazıda, Batı’nın Rusya karşıtı politikasının noksanlarıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Batı'nın Rusya karşıtı politikasının içler acısı ve hedeflenenin tam tersi sonuçlar doğuran temel zaafı, Henry Kissinger'ın sürekli olarak işaret ettiği şeyde yatmaktadır: herhangi bir stratejide nihai hedeflere (bu durumda Rusya'da ‘rejim değişikliği’ ve Rusya'nın parçalanması) ulaşma konusunda kendine güvenilmemeli ve hiçbir koşulda düşmanla diyalog sürecinden geri çekilmemeli. Başka bir deyişle, (diplomatik) oyundan çekilmemeli. Bu kesin zaruret de Biden yönetimi ve Amerika'nın Avrupalı müttefikleri tarafından en başında reddedildi ve bu müttefikler fena halde yanlış hesap yaptılar.
Kiev ve Avrupalı yetkililerin, ABD Başkanı Donald Trump yönetimini Ukrayna'daki çözüme ilişkin söylemi tümüyle Batı yanlısı olmaktan çıkararak Rusya yanlısı yapmakla suçladığına işaret eden Yakovenko sözlerini şöyle sürdürdü:
Rusya'nın söylemi delillere ve bir önceki yönetimin belgelerine dayanıyor. Üstelik Rusya'ya karşı planlanan yıldırım harekatı olağanüstü bir şekilde başarısızlığa uğradığından (Biden'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna projesinin ana mimarlarından biri, şimdi her köşede bundan başka her şeyden bahsediyor), bu belgelerin gizliliğinin kaldırılması iyi olur.
Nicolas Maduro - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2025
DÜNYA
Maduro'dan Bukele'ye tepki: El Salvador'da kaçırılan gençler koşulsuz serbest bırakılmalı
07:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала