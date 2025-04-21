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Trump - Powell gerilimi ABD borsasını vurdu: Wall Street günü kayıpla kapattı
Trump - Powell gerilimi ABD borsasını vurdu: Wall Street günü kayıpla kapattı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da Federal Rezerv (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik sert eleştirilerini sürdürdü. Trump'ın... 21.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-21T23:43+0300
2025-04-21T23:43+0300
dünya
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wall street
fed
borsa
fed faiz kararı
abd merkez bankası (fed)
fed açık piyasa komitesi (fomc)
fed faiz artırdı mı
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Trump'ın Powell'a yönelik sert eleştirileri sonrası Wall Street sert düştü, altın rekor kırdı.ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Truth Social'da Fed Başkanı Jerome Powell'ı 'Bay Çok Geç' diyerek eleştirdi. Trump, "Enflasyon yok. Faizleri düşürmezse ekonomiyi yavaşlatacak" uyarısında bulundu. Trump'ın bu açıklamaları Wall Street'te paniğe yol açarken Dow Jones ve S&amp;P 500 yüzde 2.6, Nasdaq ise yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti. Dolar son 3 yılın en düşük seviyesine gerilerken (1 Euro = 1.1572 USD), altın ons başına 3 bin 400 doları aşarak tarihi bir rekor kırdı. Finans uzmanları, Trump'ın Fed'in bağımsızlığını sorgulayan açıklamalarının piyasalarda belirsizliği artırdığını ve yatırımcıların altına yöneldiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/trump-fed-baskani-powella-seslendi-enflasyon-yok-faiz-dusmezse-ekonomi-yavaslar-1095564777.html
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donald trump, abd, wall street, fed, borsa, fed faiz kararı, abd merkez bankası (fed), fed açık piyasa komitesi (fomc), fed faiz artırdı mı, jerome powell
donald trump, abd, wall street, fed, borsa, fed faiz kararı, abd merkez bankası (fed), fed açık piyasa komitesi (fomc), fed faiz artırdı mı, jerome powell

Trump - Powell gerilimi ABD borsasını vurdu: Wall Street günü kayıpla kapattı

23:43 21.04.2025
© AP Photo / Richard DrewSpecialist James Denaro works at his post on the floor of the New York Stock Exchange, Dec. 1, 2021. Stocks are opening mostly higher on Wall Street, led by gains in airlines and other travel-related companies that would benefit from more reopening of the economy. The S&P 500 edged up 0.1% in the early going Monday, Dec. 6, 2021 and the Dow Jones Industrial Average rose 0.9%. (AP Photo/Richard Drew)
Specialist James Denaro works at his post on the floor of the New York Stock Exchange, Dec. 1, 2021. Stocks are opening mostly higher on Wall Street, led by gains in airlines and other travel-related companies that would benefit from more reopening of the economy. The S&P 500 edged up 0.1% in the early going Monday, Dec. 6, 2021 and the Dow Jones Industrial Average rose 0.9%. (AP Photo/Richard Drew) - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2025
© AP Photo / Richard Drew
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da Federal Rezerv (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik sert eleştirilerini sürdürdü. Trump'ın açıklamaları finans piyasalarında dalgalanmaya neden olurken, Wall Street günü kayıpla kapattı.
Trump'ın Powell'a yönelik sert eleştirileri sonrası Wall Street sert düştü, altın rekor kırdı.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Truth Social'da Fed Başkanı Jerome Powell'ı 'Bay Çok Geç' diyerek eleştirdi. Trump, "Enflasyon yok. Faizleri düşürmezse ekonomiyi yavaşlatacak" uyarısında bulundu. Trump'ın bu açıklamaları Wall Street'te paniğe yol açarken Dow Jones ve S&P 500 yüzde 2.6, Nasdaq ise yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti.
Dolar son 3 yılın en düşük seviyesine gerilerken (1 Euro = 1.1572 USD), altın ons başına 3 bin 400 doları aşarak tarihi bir rekor kırdı. Finans uzmanları, Trump'ın Fed'in bağımsızlığını sorgulayan açıklamalarının piyasalarda belirsizliği artırdığını ve yatırımcıların altına yöneldiğini belirtti.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2025
DÜNYA
Trump, FED Başkanı Powell'a seslendi: 'Enflasyon yok, faiz düşmezse ekonomi yavaşlar'
17:59
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