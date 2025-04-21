https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/trump---powell-gerilimi-abd-borsasini-vurdu--wall-street-gunu-kayipla-kapatti-1095569324.html

Trump - Powell gerilimi ABD borsasını vurdu: Wall Street günü kayıpla kapattı

Trump - Powell gerilimi ABD borsasını vurdu: Wall Street günü kayıpla kapattı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da Federal Rezerv (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik sert eleştirilerini sürdürdü. Trump'ın... 21.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-21T23:43+0300

2025-04-21T23:43+0300

2025-04-21T23:43+0300

dünya

donald trump

abd

wall street

fed

borsa

fed faiz kararı

abd merkez bankası (fed)

fed açık piyasa komitesi (fomc)

fed faiz artırdı mı

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Trump'ın Powell'a yönelik sert eleştirileri sonrası Wall Street sert düştü, altın rekor kırdı.ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Truth Social'da Fed Başkanı Jerome Powell'ı 'Bay Çok Geç' diyerek eleştirdi. Trump, "Enflasyon yok. Faizleri düşürmezse ekonomiyi yavaşlatacak" uyarısında bulundu. Trump'ın bu açıklamaları Wall Street'te paniğe yol açarken Dow Jones ve S&P 500 yüzde 2.6, Nasdaq ise yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti. Dolar son 3 yılın en düşük seviyesine gerilerken (1 Euro = 1.1572 USD), altın ons başına 3 bin 400 doları aşarak tarihi bir rekor kırdı. Finans uzmanları, Trump'ın Fed'in bağımsızlığını sorgulayan açıklamalarının piyasalarda belirsizliği artırdığını ve yatırımcıların altına yöneldiğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/trump-fed-baskani-powella-seslendi-enflasyon-yok-faiz-dusmezse-ekonomi-yavaslar-1095564777.html

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donald trump, abd, wall street, fed, borsa, fed faiz kararı, abd merkez bankası (fed), fed açık piyasa komitesi (fomc), fed faiz artırdı mı, jerome powell