https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/trabzonspor--goztepe-maci-cocuklara-ucretsiz-mattia-ahmet-minguzzi-tribununden-maci-seyredecekler-1095591907.html

Trabzonspor- Göztepe maçı çocuklara ücretsiz: Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü'nden maçı seyredecekler

Trabzonspor- Göztepe maçı çocuklara ücretsiz: Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü'nden maçı seyredecekler

Sputnik Türkiye

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmayı çocuklar ücretsiz olarak izleyebilecek. 22.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-22T17:23+0300

2025-04-22T17:23+0300

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spor

mattia ahmet minguzzi

göztepe

trabzonspor

maç

ziraat türkiye kupası

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Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Trabzonspor ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmayı çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü'nden ücretsiz izleyebilecek.Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü'nü çocuklara ayırdık Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Sami Karaman, İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin anısını yaşatmak amacıyla Fırtına Tribünü'nün adını, "Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü" olarak değiştirdiklerini belirtti. Karaman, Mattia Ahmet Minguzzi adıyla ilk kez taraftarları ağırlayacak tribünün ilk sesinin çocuklardan gelmesini istediklerini belirterek, "Hayattan koparılan evladımızın adını yaşatmak ve onun hatırasına sahip çıkmak hepimizin görevi. Tribünümüzde çocuklarımızın coşkusuyla Mattia Ahmet'in anısını yaşatacak olmak bizim için hem onur hem de derin bir sorumluluk. Bu vesileyle tüm çocuklarımızı, bu özel günde Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü'müze davet ediyor, hep birlikte bu anlamlı günü daha da anlamlı kılmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/mattia-ahmet-minguzzinin-adi-trabzonspor-tribununde-yasayacak-1095381887.html

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