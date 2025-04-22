https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/trabzonspor--goztepe-maci-cocuklara-ucretsiz-mattia-ahmet-minguzzi-tribununden-maci-seyredecekler-1095591907.html
Trabzonspor- Göztepe maçı çocuklara ücretsiz: Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü'nden maçı seyredecekler
Trabzonspor- Göztepe maçı çocuklara ücretsiz: Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü'nden maçı seyredecekler
Sputnik Türkiye
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmayı çocuklar ücretsiz olarak izleyebilecek. 22.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-22T17:23+0300
2025-04-22T17:23+0300
2025-04-22T17:23+0300
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maç
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Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Trabzonspor ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmayı çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü'nden ücretsiz izleyebilecek.Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü'nü çocuklara ayırdık Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Sami Karaman, İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin anısını yaşatmak amacıyla Fırtına Tribünü'nün adını, "Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü" olarak değiştirdiklerini belirtti. Karaman, Mattia Ahmet Minguzzi adıyla ilk kez taraftarları ağırlayacak tribünün ilk sesinin çocuklardan gelmesini istediklerini belirterek, "Hayattan koparılan evladımızın adını yaşatmak ve onun hatırasına sahip çıkmak hepimizin görevi. Tribünümüzde çocuklarımızın coşkusuyla Mattia Ahmet'in anısını yaşatacak olmak bizim için hem onur hem de derin bir sorumluluk. Bu vesileyle tüm çocuklarımızı, bu özel günde Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü'müze davet ediyor, hep birlikte bu anlamlı günü daha da anlamlı kılmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/mattia-ahmet-minguzzinin-adi-trabzonspor-tribununde-yasayacak-1095381887.html
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Trabzonspor- Göztepe maçı çocuklara ücretsiz: Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü'nden maçı seyredecekler
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmayı çocuklar ücretsiz olarak izleyebilecek.
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Trabzonspor ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmayı çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü'nden ücretsiz izleyebilecek.
Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü'nü çocuklara ayırdık
Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Sami Karaman, İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin anısını yaşatmak amacıyla Fırtına Tribünü'nün adını, "Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü" olarak değiştirdiklerini belirtti.
Karaman, Mattia Ahmet Minguzzi adıyla ilk kez taraftarları ağırlayacak tribünün ilk sesinin çocuklardan gelmesini istediklerini belirterek, "Hayattan koparılan evladımızın adını yaşatmak ve onun hatırasına sahip çıkmak hepimizin görevi. Tribünümüzde çocuklarımızın coşkusuyla Mattia Ahmet'in anısını yaşatacak olmak bizim için hem onur hem de derin bir sorumluluk. Bu vesileyle tüm çocuklarımızı, bu özel günde Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü'müze davet ediyor, hep birlikte bu anlamlı günü daha da anlamlı kılmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.