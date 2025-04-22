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Trabzonspor- Göztepe maçı çocuklara ücretsiz: Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü'nden maçı seyredecekler
Trabzonspor- Göztepe maçı çocuklara ücretsiz: Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü'nden maçı seyredecekler
Sputnik Türkiye
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmayı çocuklar ücretsiz olarak izleyebilecek. 22.04.2025, Sputnik Türkiye
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Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Trabzonspor ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmayı çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü'nden ücretsiz izleyebilecek.Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü'nü çocuklara ayırdık Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Sami Karaman, İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin anısını yaşatmak amacıyla Fırtına Tribünü'nün adını, "Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü" olarak değiştirdiklerini belirtti. Karaman, Mattia Ahmet Minguzzi adıyla ilk kez taraftarları ağırlayacak tribünün ilk sesinin çocuklardan gelmesini istediklerini belirterek, "Hayattan koparılan evladımızın adını yaşatmak ve onun hatırasına sahip çıkmak hepimizin görevi. Tribünümüzde çocuklarımızın coşkusuyla Mattia Ahmet'in anısını yaşatacak olmak bizim için hem onur hem de derin bir sorumluluk. Bu vesileyle tüm çocuklarımızı, bu özel günde Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü'müze davet ediyor, hep birlikte bu anlamlı günü daha da anlamlı kılmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/mattia-ahmet-minguzzinin-adi-trabzonspor-tribununde-yasayacak-1095381887.html
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ziraat türkiye kupası maçı ne zaman, trabzonspor göztepe maçı ne zaman, ziraat kupası maçı, trabzonspor mattia ahmet minguzzi tribünü, trabzonspor maçı çocuklara ücretsiz,

Trabzonspor- Göztepe maçı çocuklara ücretsiz: Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü'nden maçı seyredecekler

17:23 22.04.2025
© FotoğrafTrabzonspor, tribünün adını Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü olarak değiştirdi
Trabzonspor, tribünün adını Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü olarak değiştirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2025
© Fotoğraf
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Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmayı çocuklar ücretsiz olarak izleyebilecek.
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Trabzonspor ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmayı çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü'nden ücretsiz izleyebilecek.

Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü'nü çocuklara ayırdık

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Sami Karaman, İstanbul'da bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin anısını yaşatmak amacıyla Fırtına Tribünü'nün adını, "Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü" olarak değiştirdiklerini belirtti.
Karaman, Mattia Ahmet Minguzzi adıyla ilk kez taraftarları ağırlayacak tribünün ilk sesinin çocuklardan gelmesini istediklerini belirterek, "Hayattan koparılan evladımızın adını yaşatmak ve onun hatırasına sahip çıkmak hepimizin görevi. Tribünümüzde çocuklarımızın coşkusuyla Mattia Ahmet'in anısını yaşatacak olmak bizim için hem onur hem de derin bir sorumluluk. Bu vesileyle tüm çocuklarımızı, bu özel günde Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü'müze davet ediyor, hep birlikte bu anlamlı günü daha da anlamlı kılmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor, tribünün adını Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü olarak değiştirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2025
YAŞAM
Mattia Ahmet Minguzzi'nin adı Trabzonspor tribününe verildi
14 Nisan, 16:09
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