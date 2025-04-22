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THY'nin Trabzon ve Rize seferleri karşılıklı olarak iptal edildi
THY'nin Trabzon ve Rize seferleri karşılıklı olarak iptal edildi
Sputnik Türkiye
Türk Hava Yolları, 22-23 Nisan tarihlerinde İstanbul-Trabzon ve İstanbul-Rize uçuşlarını kötü hava koşulları nedeniyle iptal etti. İşte iptal edilen seferlerin listesi ve detaylar.
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Türk Hava Yolları (THY), İstanbul’dan yapılması planlanan Trabzon ve Rize uçuşlarının, bölgede beklenen kötü hava koşulları sebebiyle 22 ve 23 Nisan tarihlerinde karşılıklı olarak iptal edildiğini açıkladı.THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, hava durumu kaynaklı güvenlik gerekçesiyle iptallerin yapıldığını belirtti.İptal edilen seferler listelendiAçıklamada, iptal edilen sefer numaraları da detaylı şekilde paylaşıldı. İşte iptal edilen uçuşlar:Yolculara önemli hatırlatma: Biletinizi güncelleyebilirsinizTHY yetkilileri, yolculara seyahat planlarını güncellemeleri için THY’nin resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebileceklerini duyurdu.Güvenlik öncelikli kararTHY, her zaman yolcu güvenliğini öncelikli tutarak, meteorolojik verilere göre uçuş operasyonlarında dinamik düzenlemeler yapmaktadır. Özellikle Karadeniz bölgesinde zaman zaman yaşanan ani hava değişiklikleri, uçuş planlamasında belirleyici rol oynamaktadır.📆 Etkilenen Tarihler:🌍 Etkilenen Havalimanları:📲 Nasıl İşlem Yapabilirsiniz?
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chatgpt:elbette! aşağıda, thy sefer iptali konusuyla ilgili google algoritmasında öne çıkan, yüksek arama hacmine sahip anahtar kelimeler ve cümle kalıplarını en güncel seo trendlerine uygun olarak listeliyorum. her biri küçük harfle ve virgülle ayrılmış şekilde:thy trabzon sefer iptali, thy rize sefer iptali, istanbul trabzon uçuş iptali, istanbul rize uçuş iptali, thy iptal edilen uçuşlar, thy 22 nisan uçuş iptali, thy 23 nisan uçuş iptali, trabzon hava durumu uçuş, rize hava durumu uçuş, thy iptal edilen seferler listesi, thy sefer sorgulama, thy uçuş iptali nasıl öğrenilir, thy sefer iptal listesi, bugün hangi uçaklar iptal edildi
chatgpt:elbette! aşağıda, thy sefer iptali konusuyla ilgili google algoritmasında öne çıkan, yüksek arama hacmine sahip anahtar kelimeler ve cümle kalıplarını en güncel seo trendlerine uygun olarak listeliyorum. her biri küçük harfle ve virgülle ayrılmış şekilde:thy trabzon sefer iptali, thy rize sefer iptali, istanbul trabzon uçuş iptali, istanbul rize uçuş iptali, thy iptal edilen uçuşlar, thy 22 nisan uçuş iptali, thy 23 nisan uçuş iptali, trabzon hava durumu uçuş, rize hava durumu uçuş, thy iptal edilen seferler listesi, thy sefer sorgulama, thy uçuş iptali nasıl öğrenilir, thy sefer iptal listesi, bugün hangi uçaklar iptal edildi

THY'nin Trabzon ve Rize seferleri karşılıklı olarak iptal edildi

16:09 22.04.2025 (güncellendi: 16:10 22.04.2025)
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THY uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2025
© İHA
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Türk Hava Yolları, İstanbul çıkışlı Trabzon ve Rize seferlerini, 22-23 Nisan tarihlerinde beklenen şiddetli hava koşulları nedeniyle karşılıklı olarak iptal ettiğini duyurdu.
Türk Hava Yolları (THY), İstanbul’dan yapılması planlanan Trabzon ve Rize uçuşlarının, bölgede beklenen kötü hava koşulları sebebiyle 22 ve 23 Nisan tarihlerinde karşılıklı olarak iptal edildiğini açıkladı.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, hava durumu kaynaklı güvenlik gerekçesiyle iptallerin yapıldığını belirtti.

İptal edilen seferler listelendi


Açıklamada, iptal edilen sefer numaraları da detaylı şekilde paylaşıldı. İşte iptal edilen uçuşlar:
İstanbul-Trabzon / Trabzon-İstanbul: TK2834, TK2835, TK2536, TK2537, TK2540, TK2541, TK2816, TK2817, TK2820, TK2821
İstanbul-Rize / Rize-İstanbul: TK2542, TK2543, TK2546, TK2547, TK2536, TK2537

Yolculara önemli hatırlatma: Biletinizi güncelleyebilirsiniz


THY yetkilileri, yolculara seyahat planlarını güncellemeleri için THY’nin resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebileceklerini duyurdu.

Güvenlik öncelikli karar


THY, her zaman yolcu güvenliğini öncelikli tutarak, meteorolojik verilere göre uçuş operasyonlarında dinamik düzenlemeler yapmaktadır. Özellikle Karadeniz bölgesinde zaman zaman yaşanan ani hava değişiklikleri, uçuş planlamasında belirleyici rol oynamaktadır.
📆 Etkilenen Tarihler:
22 Nisan 2025
23 Nisan 2025
🌍 Etkilenen Havalimanları:
Trabzon Havalimanı
Rize-Artvin Havalimanı
📲 Nasıl İşlem Yapabilirsiniz?
www.thy.com adresinden veya
THY mobil uygulamasından uçuş durumunuzu kontrol edebilir, bilet değişikliği ya da iptal işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
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