https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/thynin-trabzon-ve-rize-seferleri-karsilikli-olarak-iptal-edildi-1095590578.html

THY'nin Trabzon ve Rize seferleri karşılıklı olarak iptal edildi

THY'nin Trabzon ve Rize seferleri karşılıklı olarak iptal edildi

Sputnik Türkiye

Türk Hava Yolları, 22-23 Nisan tarihlerinde İstanbul-Trabzon ve İstanbul-Rize uçuşlarını kötü hava koşulları nedeniyle iptal etti. İşte iptal edilen seferlerin listesi ve detaylar.

2025-04-22T16:09+0300

2025-04-22T16:09+0300

2025-04-22T16:10+0300

i̇stanbul

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Türk Hava Yolları (THY), İstanbul’dan yapılması planlanan Trabzon ve Rize uçuşlarının, bölgede beklenen kötü hava koşulları sebebiyle 22 ve 23 Nisan tarihlerinde karşılıklı olarak iptal edildiğini açıkladı.THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, hava durumu kaynaklı güvenlik gerekçesiyle iptallerin yapıldığını belirtti.İptal edilen seferler listelendiAçıklamada, iptal edilen sefer numaraları da detaylı şekilde paylaşıldı. İşte iptal edilen uçuşlar:Yolculara önemli hatırlatma: Biletinizi güncelleyebilirsinizTHY yetkilileri, yolculara seyahat planlarını güncellemeleri için THY’nin resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebileceklerini duyurdu.Güvenlik öncelikli kararTHY, her zaman yolcu güvenliğini öncelikli tutarak, meteorolojik verilere göre uçuş operasyonlarında dinamik düzenlemeler yapmaktadır. Özellikle Karadeniz bölgesinde zaman zaman yaşanan ani hava değişiklikleri, uçuş planlamasında belirleyici rol oynamaktadır.📆 Etkilenen Tarihler:🌍 Etkilenen Havalimanları:📲 Nasıl İşlem Yapabilirsiniz?

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i̇stanbul

trabzon

rize

türki̇ye

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