https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/rasim-ozan-kutahyali-hakkinda-iddianame-hazirlandi-3-yila-kadar-hapsi-istendi-1095590372.html

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında iddianame hazırlandı: 3 yıla kadar hapsi istendi

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında iddianame hazırlandı: 3 yıla kadar hapsi istendi

Sputnik Türkiye

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. 22.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-22T15:29+0300

2025-04-22T15:29+0300

2025-04-22T15:31+0300

türki̇ye

rasim ozan kütahyalı

ankara

chp

cumhuriyet başsavcılığı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede, "Şüphelinin sosyal medya ortamında, hiçbir veriye dayanmayan yanıltıcı bilgiyi, toplumda ayrışmaya toplumun belli kesimlerini karşı karşıya getirmeye ve bu yönüyle kamu barışını toplumun içinde bulunduğu huzur ve güven ortamını bozmaya elverişli şekilde paylaşmak ve yaymak suretiyle atılı suçu işlediği anlaşılmıştır." tespitine yer verildi.Sosyal medyada yaptığı yorumlar iddianameye girdiİddianamede, şüpheli Kütahyalı'nın, 16 Nisan'da, sosyal medya hesabından, "Yarın Kasım 2023 kurultayı iptal ediliyor. CHP'ye geçici kayyum atanarak 45 gün sonra 1 Haziran 2025'de CHP'nin yeni kurultayına gidiliyor" ve "Keçiören ve Etimesgut'a yarın operasyon geliyor." şeklinde paylaşımda bulunduğu hatırlatıldı.Şüphelinin, "halk arasında endişe korku veya panik yaratma saikiyle paylaşımları yaptığı" belirtilen iddianamede, Kütahyalı'nın sosyal medya hesabında 440 bin takipçisi bulunduğu, söz konusu paylaşımların takipçileri tarafından görüntülendiği ve bir çok sosyal medya kullanıcısınca alıntılanarak paylaşıldığı kaydedildi.Hiçbir veriye dayanmayan yanıltıcı bilgi vurgusuİddianamede, "Şüphelinin sosyal medya ortamında, hiçbir veriye dayanmayan yanıltıcı bilgiyi, toplumda ayrışmaya toplumun belli kesimlerini karşı karşıya getirmeye ve bu yönüyle kamu barışını toplumun içinde bulunduğu huzur ve güven ortamını bozmaya elverişli şekilde paylaşmak ve yaymak suretiyle atılı suçu işlediği anlaşılmıştır." tespitine yer verildi.İddianamede, Kütahyalı'nın "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250417/rasim-ozan-kutahyalinin-savcilik-ifadesineulasildi-derin-uzuntu-ve-pismanlik-duyuyorum-1095482573.html

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