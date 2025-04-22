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Sosyal medyayı karıştırmıştı, DMM'den resmi açıklama geldi: 'Hava Harp Okulu İzmir’e taşınacak' iddiası doğru değil
Sosyal medyayı karıştırmıştı, DMM'den resmi açıklama geldi: 'Hava Harp Okulu İzmir’e taşınacak' iddiası doğru değil
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Hava Harp Okulu'nun İzmir'e taşınacağı ve arazinin ranta açılacağı yönündeki haberlerin doğru olmadığını açıkladı. İşte detaylar...
2025-04-22T11:29+0300
2025-04-22T11:29+0300
savunma
i̇stanbul
hava harp okulu
i̇letişim başkanlığı
cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı
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Son günlerde bazı medya organlarında yer alan, "Hava Harp Okulu'nun İzmir'e taşınması için çalışma başlatıldığı, bu taşınmayla birlikte arazinin ranta açılacağı ve elde edilecek gelirin F-16 savaş uçaklarının alımında kullanılacağı" yönündeki iddialara Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi.İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bu iddiaların kamuoyunu manipüle etmeye yönelik olduğu ve gerçeği yansıtmadığı belirtildi.'Taşınma kararı yok, sadece fizibilite talebi var'Açıklamada, Hava Harp Okulu’nun yerinin değiştirilmesine dair alınmış herhangi bir kararın olmadığı ifade edildi. Sadece İstanbul’da yaşanabilecek olası bir depreme karşı önlem amaçlı alternatif konumların belirlenmesi için fizibilite çalışması yapılmasının istendiği belirtildi.'Teknik yazı, bağlamından koparıldı'İddiaların dayandırıldığı teknik yazının, içerdiği bağlamdan koparılarak kamuoyuna servis edildiği bildirildi. Yetkililer, bu durumun kamuoyunu yanıltma amacı taşıdığını vurguladı. Depreme karşı güçlendirme çalışmaları devam ediyorAyrıca Hava Harp Okulu Yerleşkesi’nde, deprem riskine karşı başlatılan güçlendirme ve kapasite artırımı çalışmaları da sürüyor. Bu kapsamda birinci etap tamamlanırken, ikinci etap çalışmaları devam ediyor.Resmi Uyarı: Asılsız i̇ddialara i̇tibar etmeyinizAçıklamanın sonunda, kamuoyunun manipüle edilmesine yönelik asılsız haberlere itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.1. Hava Harp Okulu İzmir’e taşınıyor mu?Hayır, Hava Harp Okulu’nun İzmir’e taşınmasına yönelik herhangi bir karar alınmamıştır. Sadece fizibilite çalışması yapılmaktadır.2. Arazi ranta mı açılıyor?Bu iddialar İletişim Başkanlığı tarafından yalanlanmış, teknik yazının bağlamından koparılarak sunulduğu ifade edilmiştir.3. F-16 alımı için arazi satışı mı planlanıyor?Hayır, bu da gerçek dışı bir iddiadır. Konuyla ilgili hiçbir resmi plan veya girişim bulunmamaktadır.4. Hava Harp Okulu’nda ne tür çalışmalar yapılıyor?Yerleşkede depreme karşı güçlendirme ve kapasite artırımı çalışmaları yapılmaktadır.5. Bu açıklamayı kim yaptı?Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılmıştır.6. Teknik yazı ne anlama geliyor?Bu yazı, olası afet senaryoları kapsamında yapılan değerlendirme notudur. Taşınma anlamına gelmemektedir.
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hava harp okulu izmir'e taşınacak, hava harp okulu taşınma iddiası, hava harp okulu rant iddiası, hava harp okulu f-16 alımı, hava harp okulu arazisi satılacak mı, hava harp okulu izmir'e taşınma çalışması, hava harp okulu izmir'e taşınması doğru mu, hava harp okulu izmir'e taşınma kararı, hava harp okulu taşınma açıklaması

Sosyal medyayı karıştırmıştı, DMM'den resmi açıklama geldi: 'Hava Harp Okulu İzmir’e taşınacak' iddiası doğru değil

11:29 22.04.2025
© Fotoğraf : DHAHava Harp Okulu öğrencileri, yaz eğitim kampı için 13 Temmuz günü Cemile Ketenci gemisiyle Yalova’ya gelmişti. 700 öğrenci Yalova Hava Meydan Komutanlığı’nda 5 hafta boyunca sürecek 2016 yılı Tatbiki Eğitim Kampına katılmıştı.
Hava Harp Okulu öğrencileri, yaz eğitim kampı için 13 Temmuz günü Cemile Ketenci gemisiyle Yalova’ya gelmişti. 700 öğrenci Yalova Hava Meydan Komutanlığı’nda 5 hafta boyunca sürecek 2016 yılı Tatbiki Eğitim Kampına katılmıştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2025
© Fotoğraf : DHA
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İletişim Başkanlığı, Hava Harp Okulu’nun İzmir’e taşınacağı ve arazinin ranta açılacağı iddialarını net bir şekilde yalanladı.
Son günlerde bazı medya organlarında yer alan, "Hava Harp Okulu'nun İzmir'e taşınması için çalışma başlatıldığı, bu taşınmayla birlikte arazinin ranta açılacağı ve elde edilecek gelirin F-16 savaş uçaklarının alımında kullanılacağı" yönündeki iddialara Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi.
İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bu iddiaların kamuoyunu manipüle etmeye yönelik olduğu ve gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

'Taşınma kararı yok, sadece fizibilite talebi var'

Açıklamada, Hava Harp Okulu’nun yerinin değiştirilmesine dair alınmış herhangi bir kararın olmadığı ifade edildi. Sadece İstanbul’da yaşanabilecek olası bir depreme karşı önlem amaçlı alternatif konumların belirlenmesi için fizibilite çalışması yapılmasının istendiği belirtildi.
"Hava Harp Okulu’nun taşınmasına yönelik alınmış bir karar bulunmamaktadır. Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından olası bir İstanbul depremine karşı risklerin azaltılması ve eğitim faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesi için sadece alternatif konum belirleme amaçlı fizibilite çalışması talep edilmiştir."

'Teknik yazı, bağlamından koparıldı'

İddiaların dayandırıldığı teknik yazının, içerdiği bağlamdan koparılarak kamuoyuna servis edildiği bildirildi. Yetkililer, bu durumun kamuoyunu yanıltma amacı taşıdığını vurguladı.

Depreme karşı güçlendirme çalışmaları devam ediyor

Ayrıca Hava Harp Okulu Yerleşkesi’nde, deprem riskine karşı başlatılan güçlendirme ve kapasite artırımı çalışmaları da sürüyor. Bu kapsamda birinci etap tamamlanırken, ikinci etap çalışmaları devam ediyor.

Resmi Uyarı: Asılsız i̇ddialara i̇tibar etmeyiniz

Açıklamanın sonunda, kamuoyunun manipüle edilmesine yönelik asılsız haberlere itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.

1. Hava Harp Okulu İzmir’e taşınıyor mu?

Hayır, Hava Harp Okulu’nun İzmir’e taşınmasına yönelik herhangi bir karar alınmamıştır. Sadece fizibilite çalışması yapılmaktadır.

2. Arazi ranta mı açılıyor?

Bu iddialar İletişim Başkanlığı tarafından yalanlanmış, teknik yazının bağlamından koparılarak sunulduğu ifade edilmiştir.

3. F-16 alımı için arazi satışı mı planlanıyor?

Hayır, bu da gerçek dışı bir iddiadır. Konuyla ilgili hiçbir resmi plan veya girişim bulunmamaktadır.

4. Hava Harp Okulu’nda ne tür çalışmalar yapılıyor?

Yerleşkede depreme karşı güçlendirme ve kapasite artırımı çalışmaları yapılmaktadır.

5. Bu açıklamayı kim yaptı?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılmıştır.

6. Teknik yazı ne anlama geliyor?

Bu yazı, olası afet senaryoları kapsamında yapılan değerlendirme notudur. Taşınma anlamına gelmemektedir.
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