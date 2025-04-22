https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/sakir-pasa-ailesi-dizisi-icin-karar-verildi-dizi-finale-mi-gidiyor-1095585010.html
Şakir Paşa Ailesi dizisi için karar verildi: Dizi finale mi gidiyor?
Şakir Paşa Ailesi dizisi için karar verildi: Dizi finale mi gidiyor?
Sputnik Türkiye
Ekranlara geldiği günden beri gündemden düşmeyen Şakir Paşa Ailesi: Skandallar ve Mucizeler dizisi hakkında yeni karar verildi., Dizi 15. bölümle sezon arasına... 22.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-22T13:10+0300
2025-04-22T13:10+0300
2025-04-22T13:10+0300
yaşam
şakir paşa ailesi: mucizeler ve skandallar
şakir paşa ailesi
dizi
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Şakir Paşa Ailesi: Skandallar ve Mucizeler dizisi, televizyon ekranlarına geldiğinden beri gündemden düşmedi. Dizi üzerinden 'kara bulutlar' dağılmazken, dizinin sezon final tarihi netleşti. Dizi, 15. bölümle sezon arasına giriyor. RTÜK'ten iki kez ceza alan, Şakir Paşa'nın torunlarının açtığı dava sonucunda mahkeme kararıyla yayından kaldırılan anlaşma sonucunda yeniden ekrana dönen, sette çıkan yangında bir set çalışanını kaybeden dizi sezon finaline gidiyor. Yapım ekibine yapılan bilgilendirmeye göre normal şartlarda 16. bölümde sezon finali yapılması planlanan dizi için yeni bir karar alındı. Dizi, 15. bölüm itibarıyla sezon arasına giriyor.13 bölümü yayımlanmadı Yapımın geçtiğimiz günlerde yayınlanması planlanan 13. bölümü ise, düşük reklam geliri nedeniyle ekrana gelmemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/sakir-pasa-dizisinde-kara-bulutlar-dagilmiyor-cikan-yanginda-bir-kisi-hayatini-kaybettigi-iddia-1095433395.html
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şakir paşa dizisi, şakir paşa dizisi bitiyor mu, şakir paşa ailesi ne zaman bitiyor, şakir paşa ailesi kaç bölüm
şakir paşa dizisi, şakir paşa dizisi bitiyor mu, şakir paşa ailesi ne zaman bitiyor, şakir paşa ailesi kaç bölüm
Şakir Paşa Ailesi dizisi için karar verildi: Dizi finale mi gidiyor?
Ekranlara geldiği günden beri gündemden düşmeyen Şakir Paşa Ailesi: Skandallar ve Mucizeler dizisi hakkında yeni karar verildi., Dizi 15. bölümle sezon arasına giriyor.
Şakir Paşa Ailesi: Skandallar ve Mucizeler dizisi, televizyon ekranlarına geldiğinden beri gündemden düşmedi. Dizi üzerinden 'kara bulutlar' dağılmazken, dizinin sezon final tarihi netleşti. Dizi, 15. bölümle sezon arasına giriyor.
RTÜK'ten iki kez ceza alan, Şakir Paşa'nın torunlarının açtığı dava sonucunda mahkeme kararıyla yayından kaldırılan anlaşma sonucunda yeniden ekrana dönen, sette çıkan yangında bir set çalışanını kaybeden dizi sezon finaline gidiyor. Yapım ekibine yapılan bilgilendirmeye göre normal şartlarda 16. bölümde sezon finali yapılması planlanan dizi için yeni bir karar alındı. Dizi, 15. bölüm itibarıyla sezon arasına giriyor.
Yapımın geçtiğimiz günlerde yayınlanması planlanan 13. bölümü ise, düşük reklam geliri nedeniyle ekrana gelmemişti.