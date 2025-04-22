https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/sakir-pasa-ailesi-dizisi-icin-karar-verildi-dizi-finale-mi-gidiyor-1095585010.html

Şakir Paşa Ailesi dizisi için karar verildi: Dizi finale mi gidiyor?

Şakir Paşa Ailesi dizisi için karar verildi: Dizi finale mi gidiyor?

Sputnik Türkiye

Ekranlara geldiği günden beri gündemden düşmeyen Şakir Paşa Ailesi: Skandallar ve Mucizeler dizisi hakkında yeni karar verildi., Dizi 15. bölümle sezon arasına... 22.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-22T13:10+0300

2025-04-22T13:10+0300

2025-04-22T13:10+0300

yaşam

şakir paşa ailesi: mucizeler ve skandallar

şakir paşa ailesi

dizi

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Şakir Paşa Ailesi: Skandallar ve Mucizeler dizisi, televizyon ekranlarına geldiğinden beri gündemden düşmedi. Dizi üzerinden 'kara bulutlar' dağılmazken, dizinin sezon final tarihi netleşti. Dizi, 15. bölümle sezon arasına giriyor. RTÜK'ten iki kez ceza alan, Şakir Paşa'nın torunlarının açtığı dava sonucunda mahkeme kararıyla yayından kaldırılan anlaşma sonucunda yeniden ekrana dönen, sette çıkan yangında bir set çalışanını kaybeden dizi sezon finaline gidiyor. Yapım ekibine yapılan bilgilendirmeye göre normal şartlarda 16. bölümde sezon finali yapılması planlanan dizi için yeni bir karar alındı. Dizi, 15. bölüm itibarıyla sezon arasına giriyor.13 bölümü yayımlanmadı Yapımın geçtiğimiz günlerde yayınlanması planlanan 13. bölümü ise, düşük reklam geliri nedeniyle ekrana gelmemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/sakir-pasa-dizisinde-kara-bulutlar-dagilmiyor-cikan-yanginda-bir-kisi-hayatini-kaybettigi-iddia-1095433395.html

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