https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/sakir-pasa-dizisinde-kara-bulutlar-dagilmiyor-cikan-yanginda-bir-kisi-hayatini-kaybettigi-iddia-1095433395.html

Şakir Paşa dizisinde kara bulutlar dağılmıyor: Çıkan yangında bir kişi hayatını kaybettiği iddia edildi

Şakir Paşa dizisinde kara bulutlar dağılmıyor: Çıkan yangında bir kişi hayatını kaybettiği iddia edildi

Sputnik Türkiye

Şakir Paşa dizisinin çekildiği konakta bir kez daha yangın çıktı. Yangında set amirinin hayatını kaybettiği iddia edildi. 16.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-16T13:18+0300

2025-04-16T13:18+0300

2025-04-16T13:18+0300

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Şakir Paşa dizisi yayın hayatına başladığı günden beridir üzerindeki kara bulutlar dağılmıyor. Daha önce yangın çıkan dizinin çekildiği yer, küle dönmüş ve yeniden inşa edilerek çekimlere devam edilmişti. Basına yansıyan bilgilere göre dizinin çekildiği yerde bir kez daha yangın çıktı. Olayda bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Dizinin geçtiği konak aslında bir dizi seti olup ailenin hikayesinin geçtiği Büyükada'daki tarihi köşke benzetilerek 7 dönümlük bir platoda, titiz bir çalışmanın sonucunda yeniden tasarlanmıştı. Daha önce küle dönen set köşk, bir kez daha yandı.

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şakir paşa ailesi, şakir paşa ailesi: mucizeler ve skandallar, yangın, yangın felaketi