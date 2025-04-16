https://anlatilaninotesi.com.tr/20250416/sakir-pasa-dizisinde-kara-bulutlar-dagilmiyor-cikan-yanginda-bir-kisi-hayatini-kaybettigi-iddia-1095433395.html
Şakir Paşa dizisinde kara bulutlar dağılmıyor: Çıkan yangında bir kişi hayatını kaybettiği iddia edildi
Şakir Paşa dizisinde kara bulutlar dağılmıyor: Çıkan yangında bir kişi hayatını kaybettiği iddia edildi
Sputnik Türkiye
Şakir Paşa dizisinin çekildiği konakta bir kez daha yangın çıktı. Yangında set amirinin hayatını kaybettiği iddia edildi. 16.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-16T13:18+0300
2025-04-16T13:18+0300
2025-04-16T13:18+0300
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şakir paşa ailesi: mucizeler ve skandallar
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Şakir Paşa dizisi yayın hayatına başladığı günden beridir üzerindeki kara bulutlar dağılmıyor. Daha önce yangın çıkan dizinin çekildiği yer, küle dönmüş ve yeniden inşa edilerek çekimlere devam edilmişti. Basına yansıyan bilgilere göre dizinin çekildiği yerde bir kez daha yangın çıktı. Olayda bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Dizinin geçtiği konak aslında bir dizi seti olup ailenin hikayesinin geçtiği Büyükada'daki tarihi köşke benzetilerek 7 dönümlük bir platoda, titiz bir çalışmanın sonucunda yeniden tasarlanmıştı. Daha önce küle dönen set köşk, bir kez daha yandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/oyuncusu-cem-yigit-uzumoglu-gozaltina-alinmisti-sakir-pasa-ailesi-dizisi-bu-hafta-yayimlanacak-mi--1095165934.html
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şakir paşa ailesi, şakir paşa ailesi: mucizeler ve skandallar, yangın, yangın felaketi
şakir paşa ailesi, şakir paşa ailesi: mucizeler ve skandallar, yangın, yangın felaketi
Şakir Paşa dizisinde kara bulutlar dağılmıyor: Çıkan yangında bir kişi hayatını kaybettiği iddia edildi
Şakir Paşa dizisinin çekildiği konakta bir kez daha yangın çıktı. Yangında set amirinin hayatını kaybettiği iddia edildi.
Şakir Paşa dizisi yayın hayatına başladığı günden beridir üzerindeki kara bulutlar dağılmıyor. Daha önce yangın çıkan dizinin çekildiği yer, küle dönmüş ve yeniden inşa edilerek çekimlere devam edilmişti. Basına yansıyan bilgilere göre dizinin çekildiği yerde bir kez daha yangın çıktı. Olayda bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Dizinin geçtiği konak aslında bir dizi seti olup ailenin hikayesinin geçtiği Büyükada'daki tarihi köşke benzetilerek 7 dönümlük bir platoda, titiz bir çalışmanın sonucunda yeniden tasarlanmıştı. Daha önce küle dönen set köşk, bir kez daha yandı.