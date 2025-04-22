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Rusya ve Umman arasında yeni sayfa: İki ülkenin liderleri ilk kez bir arada
Rusya ve Umman arasında yeni sayfa: İki ülkenin liderleri ilk kez bir arada
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1985 yılında diplomatik ilişki tesis eden Rusya ve Umman arasında en üst düzeydeki ilk görüşme Moskova'da yapılıyor. 22.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-22T14:47+0300
2025-04-22T15:01+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Umman Sultanı Heysem bin Tarık El Said ile Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi.Bu, Rusya ve Umman arasında diplomatik ilişkilerin süregeldiği 40 yıllık süre zarfında en üst düzeyde gerçekleşen ilk görüşme olma özelliğini taşıyor. 2 sene önce telefonda konuştularUmman Sultanı, diplomatik protokole göre en üst düzey olarak tanımlanan resmi ziyaret kapsamında bir Rus liderle ilk kez görüşmek üzere Rusya'da bulunuyor.Putin'in El Said ile tek telefon görüşmesi 23 Mart 2023'te gerçekleşti. Bu, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana en üst düzeyde gerçekleşen ilk ikili temastı.Putin, El Said'i Rusya ile Arap ülkeleri arasındaki zirveye davet ettiRus lider Putin, Umman Sultanı El Said'i bu yıl yapılması planlanan Rusya ile Arap ülkeleri arasındaki zirveye davet etti.Putin, "Arap dünyasındaki pek çok dostumuz da bu düşünceyi destekliyor. Eğer Majesteleri, vakit bulursanız, Arap Birliği ve Rusya'nın bu zirvesinde sizi de görmekten mutluluk duyarız" dedi.'Umman'la enerji işbirliğini geliştirmeyi umuyoruz'Rusya Devlet Başkanı Putin, Umman'la enerji sektöründeki işbirliğinde ilave adımlar atılmasını beklediklerini söyledi.Rus lider şu ifadeleri kullandı:'Çeşitli alanlarda işbirliğine ilgi duyuyoruz'Umman Sultanı El Said, Rusya ile enerji, tarım, ticaret alanlarında işbirliğine ve karşılıklı yatırım çekmeye ilgi duyduklarını söyledi.El Said, "İşbirliği yapabileceğimiz birçok alan var. Bunlar enerji, tarım ve ticaret. Rus iş dünyasının temsilcilerini Umman'da şube, temsilcilik açmaya, ülkemize ziyaretlerde bulunmaya, karşılıklı yatırımları çekmeye çağırdım" diye konuştu.
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haberler, rusya, umman, kremlin sarayı, vladimir putin
haberler, rusya, umman, kremlin sarayı, vladimir putin

Rusya ve Umman arasında yeni sayfa: İki ülkenin liderleri ilk kez bir arada

14:47 22.04.2025 (güncellendi: 15:01 22.04.2025)
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Multimedya arşivine gidinالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي بسلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد في موسكو
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي بسلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد في موسكو - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2025
© Sputnik / Kristina Kormilitsyna
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1985 yılında diplomatik ilişki tesis eden Rusya ve Umman arasında en üst düzeydeki ilk görüşme Moskova'da yapılıyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Umman Sultanı Heysem bin Tarık El Said ile Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi.

Bu, Rusya ve Umman arasında diplomatik ilişkilerin süregeldiği 40 yıllık süre zarfında en üst düzeyde gerçekleşen ilk görüşme olma özelliğini taşıyor.

2 sene önce telefonda konuştular

Umman Sultanı, diplomatik protokole göre en üst düzey olarak tanımlanan resmi ziyaret kapsamında bir Rus liderle ilk kez görüşmek üzere Rusya'da bulunuyor.

Putin'in El Said ile tek telefon görüşmesi 23 Mart 2023'te gerçekleşti. Bu, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana en üst düzeyde gerçekleşen ilk ikili temastı.

Putin, El Said'i Rusya ile Arap ülkeleri arasındaki zirveye davet etti

Rus lider Putin, Umman Sultanı El Said'i bu yıl yapılması planlanan Rusya ile Arap ülkeleri arasındaki zirveye davet etti.

Putin, "Arap dünyasındaki pek çok dostumuz da bu düşünceyi destekliyor. Eğer Majesteleri, vakit bulursanız, Arap Birliği ve Rusya'nın bu zirvesinde sizi de görmekten mutluluk duyarız" dedi.

'Umman'la enerji işbirliğini geliştirmeyi umuyoruz'

Rusya Devlet Başkanı Putin, Umman'la enerji sektöründeki işbirliğinde ilave adımlar atılmasını beklediklerini söyledi.

Rus lider şu ifadeleri kullandı:

Rus şirketler, Umman'la ilişkileri geliştirmeye büyük ilgi gösteriyor. Ticaret ve ekonomik ilişkiler alanında yapılacak çok şey var, ancak şu anda lojistik alanında, ulaştırma alanında, karşılıklı yatırımlar alanında, tarım alanında ilişkilerimizi geliştirme fırsatı var. Bu alanlar üzerinde, her iki tarafın devlet fonları düzeyinde işbirliği de dahil olmak üzere meslektaşlarımız tarafından çalışma yapılıyor."

'Çeşitli alanlarda işbirliğine ilgi duyuyoruz'

Umman Sultanı El Said, Rusya ile enerji, tarım, ticaret alanlarında işbirliğine ve karşılıklı yatırım çekmeye ilgi duyduklarını söyledi.

El Said, "İşbirliği yapabileceğimiz birçok alan var. Bunlar enerji, tarım ve ticaret. Rus iş dünyasının temsilcilerini Umman'da şube, temsilcilik açmaya, ülkemize ziyaretlerde bulunmaya, karşılıklı yatırımları çekmeye çağırdım" diye konuştu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2025
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