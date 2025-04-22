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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/kremlin-ukrayna-muzakereler-konusunda-istekli-ve-samimiyse-bunun-onundeki-yasal-engelleri-kaldirsin-1095584249.html
Kremlin: Ukrayna müzakereler konusunda istekli ve samimiyse, bunun önündeki yasal engelleri kaldırsın
Kremlin: Ukrayna müzakereler konusunda istekli ve samimiyse, bunun önündeki yasal engelleri kaldırsın
Sputnik Türkiye
Kiev'in müzakereler konusunda samimi olduğunu düşünmeyen Moskova, Ukrayna yönetiminin bu konudaki ciddiyetini göstermek için 3 yıl önce koyulan yasağı... 22.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-22T12:53+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eğer Ukrayna müzakereler konusunda istekli ve samimiyse, Kiev'in Rusya'yla müzakerelerin önündeki engelleri hukuken ortadan kaldıracak adımlar atması gerektiğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova’nın müzakerelere hazır olduğunu tekrar tekrar belirttiğini vurgulayan Peskov, Rus liderin dün sivil hedeflere yönelik saldırıların durdurulmasıyla ilgili sözlerinin bu hazır olma durumunun bir başka tekrarı olduğunun altını çizdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ekim 2022'de mevcut Rus yönetimiyle müzakereleri yasaklayan bir kararname imzalamıştı.❗️Peskov'un öne çıkan diğer açıklamaları: 🔻Kiev'in sivil hedeflere yönelik saldırıları durdurma önerisini öncelikle istişare etmeliyiz 🔻Sivil hedeflere yönelik saldırıların askıya alınması konusu, Paskalya ateşkesi deneyimi dikkate alınarak tartışılmalıdır 🔻 Ukrayna'nın söz konusu saldırıları gerçekleştirmemeye hazır olduğunu anlamalıyız 🔻Bu inisiyatifi görüşmek için Kiev'in Rusya ile müzakere yasağını kaldırma yönünde adımlar atması gerekiyor 🔻Papa Francis'in cenaze töreninde Rusya'yı kimin temsil edeceğine dair karar henüz verilmedi 🔻ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Witkoff'un Rusya'yı yeniden ziyaret etmesi halinde, bu konuda kamuoyunu bilgilendireceğiz 🔻Putin, bugün Umman Sultanı ile görüşecek ve belge teatisi gerçekleştirecek
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haberler, papa francis, ukrayna, rusya, kiev, dmitriy peskov, ateşkes
haberler, papa francis, ukrayna, rusya, kiev, dmitriy peskov, ateşkes

Kremlin: Ukrayna müzakereler konusunda istekli ve samimiyse, bunun önündeki yasal engelleri kaldırsın

12:53 22.04.2025
© Sputnik / Сергей БобылевKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Kiev'in müzakereler konusunda samimi olduğunu düşünmeyen Moskova, Ukrayna yönetiminin bu konudaki ciddiyetini göstermek için 3 yıl önce koyulan yasağı kaldırması gerektiğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eğer Ukrayna müzakereler konusunda istekli ve samimiyse, Kiev'in Rusya'yla müzakerelerin önündeki engelleri hukuken ortadan kaldıracak adımlar atması gerektiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova’nın müzakerelere hazır olduğunu tekrar tekrar belirttiğini vurgulayan Peskov, Rus liderin dün sivil hedeflere yönelik saldırıların durdurulmasıyla ilgili sözlerinin bu hazır olma durumunun bir başka tekrarı olduğunun altını çizdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ekim 2022'de mevcut Rus yönetimiyle müzakereleri yasaklayan bir kararname imzalamıştı.
❗️Peskov'un öne çıkan diğer açıklamaları:
🔻Kiev'in sivil hedeflere yönelik saldırıları durdurma önerisini öncelikle istişare etmeliyiz
🔻Sivil hedeflere yönelik saldırıların askıya alınması konusu, Paskalya ateşkesi deneyimi dikkate alınarak tartışılmalıdır
🔻 Ukrayna'nın söz konusu saldırıları gerçekleştirmemeye hazır olduğunu anlamalıyız
🔻Bu inisiyatifi görüşmek için Kiev'in Rusya ile müzakere yasağını kaldırma yönünde adımlar atması gerekiyor
🔻Papa Francis'in cenaze töreninde Rusya'yı kimin temsil edeceğine dair karar henüz verilmedi
🔻ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Witkoff'un Rusya'yı yeniden ziyaret etmesi halinde, bu konuda kamuoyunu bilgilendireceğiz
🔻Putin, bugün Umman Sultanı ile görüşecek ve belge teatisi gerçekleştirecek
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