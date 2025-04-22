https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/kremlin-ukrayna-muzakereler-konusunda-istekli-ve-samimiyse-bunun-onundeki-yasal-engelleri-kaldirsin-1095584249.html

Kremlin: Ukrayna müzakereler konusunda istekli ve samimiyse, bunun önündeki yasal engelleri kaldırsın

Kremlin: Ukrayna müzakereler konusunda istekli ve samimiyse, bunun önündeki yasal engelleri kaldırsın

Sputnik Türkiye

Kiev'in müzakereler konusunda samimi olduğunu düşünmeyen Moskova, Ukrayna yönetiminin bu konudaki ciddiyetini göstermek için 3 yıl önce koyulan yasağı... 22.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-22T12:53+0300

2025-04-22T12:53+0300

2025-04-22T12:53+0300

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eğer Ukrayna müzakereler konusunda istekli ve samimiyse, Kiev'in Rusya'yla müzakerelerin önündeki engelleri hukuken ortadan kaldıracak adımlar atması gerektiğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova’nın müzakerelere hazır olduğunu tekrar tekrar belirttiğini vurgulayan Peskov, Rus liderin dün sivil hedeflere yönelik saldırıların durdurulmasıyla ilgili sözlerinin bu hazır olma durumunun bir başka tekrarı olduğunun altını çizdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ekim 2022'de mevcut Rus yönetimiyle müzakereleri yasaklayan bir kararname imzalamıştı.❗️Peskov'un öne çıkan diğer açıklamaları: 🔻Kiev'in sivil hedeflere yönelik saldırıları durdurma önerisini öncelikle istişare etmeliyiz 🔻Sivil hedeflere yönelik saldırıların askıya alınması konusu, Paskalya ateşkesi deneyimi dikkate alınarak tartışılmalıdır 🔻 Ukrayna'nın söz konusu saldırıları gerçekleştirmemeye hazır olduğunu anlamalıyız 🔻Bu inisiyatifi görüşmek için Kiev'in Rusya ile müzakere yasağını kaldırma yönünde adımlar atması gerekiyor 🔻Papa Francis'in cenaze töreninde Rusya'yı kimin temsil edeceğine dair karar henüz verilmedi 🔻ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Witkoff'un Rusya'yı yeniden ziyaret etmesi halinde, bu konuda kamuoyunu bilgilendireceğiz 🔻Putin, bugün Umman Sultanı ile görüşecek ve belge teatisi gerçekleştirecek

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/15-rus-sirketi-istanbuldaki-expomed-eurasia-2025-fuarinda-tibbi-yeniliklerini-tanitacak-1095578412.html

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