https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/rossiya-segodnya-ve-umman-iletisim-bakanligi-mutabakat-zapti-imzaladi-1095593531.html
Rossiya Segodnya ve Umman İletişim Bakanlığı mutabakat zaptı imzaladı
Rossiya Segodnya ve Umman İletişim Bakanlığı mutabakat zaptı imzaladı
Sputnik Türkiye
Rossiya Segodnya Uluslararası Medya Grubu ile Umman Ulaştırma, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nın mutabakat zaptı imzaladıkları bildirildi. 22.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-22T18:33+0300
2025-04-22T18:33+0300
2025-04-22T18:33+0300
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heysem bin tarık
heysem bin tarık bin teymur el said
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Sputnik muhabirinin aktardığı üzere, Rossiya Segodnya Uluslararası Medya Grubu ile Umman Enformasyon Ajansı şahsında Ulaştırma, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, mutabakat zaptı imzaladı.Belge, Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdürü Dmitriy Kiselev ve Umman’ın Rusya Büyükelçisi Hamoud bin Salem Al Tuwaih tarafından imzalandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık El Said arasında Kremlin Sarayı'nda gerçekleşen görüşme sonrasında taraflar arasında karşılıklı belge imzalama töreni gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/rusya-ve-umman-arasinda-yeni-sayfa-iki-ulkenin-liderleri-ilk-kez-bir-arada-1095589557.html
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rusya, rossiya segodnya, rossiya segodnya uluslararası haber ajansı, vladimir putin, kremlin sarayı, umman, heysem bin tarık, heysem bin tarık bin teymur el said, sputnik, haberler, mutabakat zaptı, i̇mza töreni
Rossiya Segodnya ve Umman İletişim Bakanlığı mutabakat zaptı imzaladı
Rossiya Segodnya Uluslararası Medya Grubu ile Umman Ulaştırma, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nın mutabakat zaptı imzaladıkları bildirildi.
Sputnik muhabirinin aktardığı üzere, Rossiya Segodnya Uluslararası Medya Grubu ile Umman Enformasyon Ajansı şahsında Ulaştırma, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, mutabakat zaptı imzaladı.
Belge, Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdürü Dmitriy Kiselev ve Umman’ın Rusya Büyükelçisi Hamoud bin Salem Al Tuwaih tarafından imzalandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık El Said arasında Kremlin Sarayı'nda gerçekleşen görüşme sonrasında taraflar arasında karşılıklı belge imzalama töreni gerçekleşti.