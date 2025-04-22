https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/rossiya-segodnya-ve-umman-iletisim-bakanligi-mutabakat-zapti-imzaladi-1095593531.html

Rossiya Segodnya ve Umman İletişim Bakanlığı mutabakat zaptı imzaladı

Rossiya Segodnya ve Umman İletişim Bakanlığı mutabakat zaptı imzaladı

Sputnik Türkiye

Rossiya Segodnya Uluslararası Medya Grubu ile Umman Ulaştırma, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nın mutabakat zaptı imzaladıkları bildirildi. 22.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-22T18:33+0300

2025-04-22T18:33+0300

2025-04-22T18:33+0300

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rossiya segodnya uluslararası haber ajansı

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heysem bin tarık

heysem bin tarık bin teymur el said

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Sputnik muhabirinin aktardığı üzere, Rossiya Segodnya Uluslararası Medya Grubu ile Umman Enformasyon Ajansı şahsında Ulaştırma, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, mutabakat zaptı imzaladı.Belge, Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdürü Dmitriy Kiselev ve Umman’ın Rusya Büyükelçisi Hamoud bin Salem Al Tuwaih tarafından imzalandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık El Said arasında Kremlin Sarayı'nda gerçekleşen görüşme sonrasında taraflar arasında karşılıklı belge imzalama töreni gerçekleşti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/rusya-ve-umman-arasinda-yeni-sayfa-iki-ulkenin-liderleri-ilk-kez-bir-arada-1095589557.html

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