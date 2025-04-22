https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/putin-umman-sultani-el-saidin-ulkesini-ziyaret-davetini-kabul-etti-1095593849.html

Putin, Umman Sultanı El Said’in ülkesini ziyaret davetini kabul etti

Putin, Umman Sultanı El Said’in ülkesini ziyaret davetini kabul etti

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Umman Sultanı Heysem bin Tarık El Said'in ülkesini ziyaret davetini kabul ettiği bildirildi. 22.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-22T18:41+0300

2025-04-22T18:41+0300

2025-04-22T18:39+0300

dünya

rusya

umman

vladimir putin

heysem bin tarık bin teymur el said

moskova

ziyaret

görüşme

kremlin

davet

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/16/1095593674_45:0:1183:640_1920x0_80_0_0_01767f5e4fcde7860d7e71e400e53469.jpg

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Moskova'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Umman Sultanı Heysem bin Tarık El Said’in ülkesini ziyaret davetini kabul ettiği belirtildi.Umman Sultanı Heysem bin Tarık El Said’in 21-22 Nisan tarihlerinde Rusya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaretinin sonuçlarına ilişkin ortak açıklama Kremlin'in internet sitesinde yayınlandı.Açıklamada, “Umman Sultanı Heysem bin Tarık El Said, Rusya Devlet Başkanı V.V. Putin, Rusya Federasyonu Hükümeti ve Rus halkına sıcak karşılamaları ve cömert misafirperverlikleri için teşekkür ederek, Rusya Federasyonu'nun daha fazla ilerlemesi ve refahının devamını diledi ve Rusya Devlet Başkanı V.V. Putin’i Umman Sultanlığı'nı ziyaret etmeye davet etti. Davet memnuniyetle kabul edildi” ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/rusya-ve-umman-arasinda-yeni-sayfa-iki-ulkenin-liderleri-ilk-kez-bir-arada-1095589557.html

rusya

umman

moskova

rusya federasyonu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, umman, vladimir putin, heysem bin tarık bin teymur el said, moskova, ziyaret, görüşme, kremlin, davet, rusya federasyonu