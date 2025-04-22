https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/putin-umman-sultani-el-saidin-ulkesini-ziyaret-davetini-kabul-etti-1095593849.html
Putin, Umman Sultanı El Said’in ülkesini ziyaret davetini kabul etti
Putin, Umman Sultanı El Said’in ülkesini ziyaret davetini kabul etti
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Umman Sultanı Heysem bin Tarık El Said'in ülkesini ziyaret davetini kabul ettiği bildirildi. 22.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-22T18:41+0300
2025-04-22T18:41+0300
2025-04-22T18:39+0300
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moskova
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görüşme
kremlin
davet
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Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Moskova'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Umman Sultanı Heysem bin Tarık El Said’in ülkesini ziyaret davetini kabul ettiği belirtildi.Umman Sultanı Heysem bin Tarık El Said’in 21-22 Nisan tarihlerinde Rusya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaretinin sonuçlarına ilişkin ortak açıklama Kremlin'in internet sitesinde yayınlandı.Açıklamada, “Umman Sultanı Heysem bin Tarık El Said, Rusya Devlet Başkanı V.V. Putin, Rusya Federasyonu Hükümeti ve Rus halkına sıcak karşılamaları ve cömert misafirperverlikleri için teşekkür ederek, Rusya Federasyonu'nun daha fazla ilerlemesi ve refahının devamını diledi ve Rusya Devlet Başkanı V.V. Putin’i Umman Sultanlığı'nı ziyaret etmeye davet etti. Davet memnuniyetle kabul edildi” ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/rusya-ve-umman-arasinda-yeni-sayfa-iki-ulkenin-liderleri-ilk-kez-bir-arada-1095589557.html
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rusya, umman, vladimir putin, heysem bin tarık bin teymur el said, moskova, ziyaret, görüşme, kremlin, davet, rusya federasyonu
rusya, umman, vladimir putin, heysem bin tarık bin teymur el said, moskova, ziyaret, görüşme, kremlin, davet, rusya federasyonu
Putin, Umman Sultanı El Said’in ülkesini ziyaret davetini kabul etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Umman Sultanı Heysem bin Tarık El Said'in ülkesini ziyaret davetini kabul ettiği bildirildi.
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Moskova'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Umman Sultanı Heysem bin Tarık El Said’in ülkesini ziyaret davetini kabul ettiği belirtildi.
Umman Sultanı Heysem bin Tarık El Said’in 21-22 Nisan tarihlerinde Rusya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaretinin sonuçlarına ilişkin ortak açıklama Kremlin'in internet sitesinde yayınlandı.
Açıklamada, “Umman Sultanı Heysem bin Tarık El Said, Rusya Devlet Başkanı V.V. Putin, Rusya Federasyonu Hükümeti ve Rus halkına sıcak karşılamaları ve cömert misafirperverlikleri için teşekkür ederek, Rusya Federasyonu'nun daha fazla ilerlemesi ve refahının devamını diledi ve Rusya Devlet Başkanı V.V. Putin’i Umman Sultanlığı'nı ziyaret etmeye davet etti. Davet memnuniyetle kabul edildi” ifadelerine yer verildi.