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Pezeşkiyan: ABD ile müzakerelerde ulusal çıkarlarımızı koruyarak bir anlaşmaya varmaya hazırız
Pezeşkiyan: ABD ile müzakerelerde ulusal çıkarlarımızı koruyarak bir anlaşmaya varmaya hazırız
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile müzakere süreci hakkındaki konuşmasında, "ABD ile müzakerelerde belirlenen çerçevede ve ulusal çıkarlarımızı... 22.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-22T01:06+0300
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'da düzenlenen bir toplantıda ABD ile müzakerelerde belirlenen çerçevede ve ulusal çıkarlarını koruyarak bir anlaşmaya varmaya hazır olduklarını söyledi.Konuşmasında, Pezeşkiyan, "ABD ile müzakerelerde belirlenen çerçevede ve ulusal çıkarlarımızı koruyarak bir anlaşmaya varmaya hazırız ancak onlar bizimle eşit konumda müzakere etmek istemezlerse yolumuza devam ederiz. Devrim Rehberi'nin (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney) dediği gibi, biz ne iyimseriz, ne de kötümser. Biz kavga etmek için burada değiliz fakat zorbalığı da kabul etmiyoruz" dedi.Daha önce, ABD Başkanı Donald Trump ABD ve İran'ın bir anlaşmaya varmaması halinde 'benzeri görülmemiş bombalamalar' yapma tehdidinde bulunmuştu. Şubat ayında ise Trump, İran'a karşı askeri harekat yerine bir anlaşma yapmaya hazır olduğunu söylemiş, barışçıl bir şekilde Tahran'ın gelişmesine ve zenginleşmesine olanak tanıyacak 'doğrulanmış' bir nükleer barış anlaşması yapmak için çalışmalara derhal başlanması çağrısında bulunmuştu.Mart ayı başında Trump, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e bir mektup gönderdiğini ve bu mektupta İran'ın nükleer programı konusunda Tahran ile bir anlaşmayı tercih edeceğini ifade etmişti. Trump, Washington'un İran nükleer meselesini çözmek için askeri ya da diplomatik iki olası yol üzerinde durduğunu belirterek tercihinin müzakerelerden yana olduğunu vurgulamıştı.
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mesud pezeşkiyan, abd, ayetullah ali hamaney, donald trump, i̇ran, tahran
mesud pezeşkiyan, abd, ayetullah ali hamaney, donald trump, i̇ran, tahran

Pezeşkiyan: ABD ile müzakerelerde ulusal çıkarlarımızı koruyarak bir anlaşmaya varmaya hazırız

01:06 22.04.2025
© AA / İran Cumhurbaşkanlığı / Handoutİran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2025
© AA / İran Cumhurbaşkanlığı / Handout
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile müzakere süreci hakkındaki konuşmasında, "ABD ile müzakerelerde belirlenen çerçevede ve ulusal çıkarlarımızı koruyarak bir anlaşmaya varmaya hazırız ancak onlar bizimle eşit konumda müzakere etmek istemezlerse yolumuza devam ederiz" ifadelerini kullandı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'da düzenlenen bir toplantıda ABD ile müzakerelerde belirlenen çerçevede ve ulusal çıkarlarını koruyarak bir anlaşmaya varmaya hazır olduklarını söyledi.
Konuşmasında, Pezeşkiyan, "ABD ile müzakerelerde belirlenen çerçevede ve ulusal çıkarlarımızı koruyarak bir anlaşmaya varmaya hazırız ancak onlar bizimle eşit konumda müzakere etmek istemezlerse yolumuza devam ederiz. Devrim Rehberi'nin (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney) dediği gibi, biz ne iyimseriz, ne de kötümser. Biz kavga etmek için burada değiliz fakat zorbalığı da kabul etmiyoruz" dedi.
Daha önce, ABD Başkanı Donald Trump ABD ve İran'ın bir anlaşmaya varmaması halinde 'benzeri görülmemiş bombalamalar' yapma tehdidinde bulunmuştu. Şubat ayında ise Trump, İran'a karşı askeri harekat yerine bir anlaşma yapmaya hazır olduğunu söylemiş, barışçıl bir şekilde Tahran'ın gelişmesine ve zenginleşmesine olanak tanıyacak 'doğrulanmış' bir nükleer barış anlaşması yapmak için çalışmalara derhal başlanması çağrısında bulunmuştu.
Mart ayı başında Trump, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e bir mektup gönderdiğini ve bu mektupta İran'ın nükleer programı konusunda Tahran ile bir anlaşmayı tercih edeceğini ifade etmişti. Trump, Washington'un İran nükleer meselesini çözmek için askeri ya da diplomatik iki olası yol üzerinde durduğunu belirterek tercihinin müzakerelerden yana olduğunu vurgulamıştı.
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