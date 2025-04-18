https://anlatilaninotesi.com.tr/20250418/iran-her-turlu-tehdide-karsi-kendimizi-savunmaya-haziriz-1095484509.html

İran: Her türlü tehdide karşı kendimizi savunmaya hazırız

İran: Her türlü tehdide karşı kendimizi savunmaya hazırız

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran'ın her türlü saldırı ve tehdide karşı kendisini savunmaya hazır olduğunu söyledi. 18.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-18T02:29+0300

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İran Ulusal Ordu Günü münasebetiyle Moskova'daki İran Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyonda konuşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'ın herhangi bir saldırı yahut tehdide hazırlıklı olduklarını ifade etti.Açıklamasında Arakçi, “Tüm askeri potansiyelimiz ülkenin savunması için hazırdır, çevremizdeki bölge için bir tehdit olma niyetinde değiliz, ancak herhangi bir tehdit ve saldırı karşısında kendimizi kararlılıkla savunacağız” dedi. Arakçi'nin bugün (18 Nisan) Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesi bekleniyor. Perşembe günü bir ziyaret için Moskova'ya gelen Arakçi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelerek kendisine İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in mesajını iletmişti. Arakçi, Rus lider ile İran ve ABD arasındaki dolaylı görüşmeler dahil pek çok konunun ele alındığını ifade etmişti.ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Whitkoff ve Arakçi arasında 12 Nisan'da Umman'ın başkenti dolaylı görüşmeler gerçekleşmişti.ABD liderinin özel temsilcisi, görüşmelerin olumlu ve yapıcı geçtiğini açıklamıştı. Görüşmelerin yapıcı ve sakin bir atmosferde geçtiğini ifade eden Arakçi, Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi'ye İran ve ABD heyetleri arasındaki görüş alışverişi için gösterdiği çabalardan dolayı teşekkür ederek İslam Cumhuriyeti ve ABD arasındaki ikinci tur görüşmelerin 19 Nisan'da yapılacağını duyurmuştu.

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