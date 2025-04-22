Peskov: Putin ve Witkoff arasındaki görüşmelerle ilgili bir çok sahte haber yayınlanıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. İsmail Mete İtil: 'Gerekçesiz planlı sezaryen yalnızca Türkiye’de değil, dünya genelinde önerilmiyor'
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Menenjit hastalığı artıyor, belirtileri ve alınması gereken önlemler neler?
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir pop ikonu: Prince
15:31
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
‘Türkiye için en büyük tehlike, ülkeyi ahtapot kolları gibi çevreleyen Alman emperyalizmi’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Türk edebiyatının en üretken roman yazarıydı
17:42
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Almanya'nın Eurofighter vetosu
19:08
81 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Yeni düzenleme yolda: Ev Kadınının emekliliğine destek
22:34
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. İsmail Mete İtil: ‘Sezaryen oranlarının düşürülmesi için bir kampanya var’
22:44
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Mitinge katılan kitle büyük ölçüde CHP’nin doğal tabanından oluşuyor'
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Attila Atasoy: 'Sanki yanlış bir geleceğe ışınlanmış gibi yaşıyorum'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
36 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Doç. Dr. Mehmet Perinçek: 'Avrupa Ukrayna'da kaybeden'
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Doç. Dr. Perinçek: 'Avrupa, Rusya-ABD anlaşmasına köstek oluyor'
19:33
8 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/peskov-putin-ve-witkoff-arasindaki-gorusmelerle-ilgili-bir-cok-sahte-haber-yayinlaniyor-1095597066.html
Peskov: Putin ve Witkoff arasındaki görüşmelerle ilgili bir çok sahte haber yayınlanıyor
Peskov: Putin ve Witkoff arasındaki görüşmelerle ilgili bir çok sahte haber yayınlanıyor
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasındaki görüşmenin ayrıntılarıyla... 22.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-22T22:48+0300
2025-04-22T22:46+0300
ukrayna kri̇zi̇
dmitriy peskov
kremlin
vladimir putin
steve witkoff
abd
washington
financial times
rusya
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089293557_0:38:1178:701_1920x0_80_0_0_a9de3fe8e7a94fa37a558505ce22edbc.png
Putin ve Witkoff arasında yapılan görüşmenin ayrıntılarına ilişkin iddiaları Sputnik’e değerlendiren Peskov, şu anda aralarında saygın yayın organlarının da olduğu bazı medya kuruluşları tarafından birçok sahte haber yayınlandığını belirterek, görüşmenin içeriğiyle ilgili olarak birincil kaynaklara odaklanılmasını tavsiye etti.Peskov, “Şu anda, saygın yayın organları da dahil olmak üzere, çok sayıda sahte haber yayınlanıyor” dedi.Financial Times, Putin'in St Petersburg'daki görüşmede Witkoff'a Ukrayna'daki çatışmayı mevcut cephe hattı boyunca durdurma önerisini dile getirdiğini iddia etmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Nisan günü Rusya'yı ziyaret eden Steve Witkoff ile bir araya gelmişti. Yaklaşık dört buçuk saat süren görüşme St. Petersburg'daki Başkanlık Kütüphanesi binasında gerçekleşmişti. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, görüşmede Ukrayna'daki durumun yanı sıra siyasi ve ekonomik nitelikteki diğer konular da gündeme geldiğini belirtmişti.Uşakov daha sonra, Rusya'nın ABD Başkanı'nın özel temsilcisi aracılığıyla ilettiği ihtilafın çözümüne ilişkin mesajlarının Washington’da ele alındığını ifade etmişti.Witkoff ise yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çözüm çerçevesinde, “küresel anlamda dünya için çok önemli olacak bir şeyin eşiğinde” olma fırsatının ortaya çıktığını, bu sürecin Rusya’ya katılan beş bölgenin ötesine geçtiğini, barış anlaşmasının güvenlik garantilerini ve Ukrayna'yı NATO'ya kabul etme planlarından vazgeçilmesini içerdiğini dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/abd-londradaki-gorusmede-ab-ve-ukraynaya-kirimi-rus-topragi-olarak-tanimalarini-onerecek-1095596076.html
washington
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089293557_97:0:1082:739_1920x0_80_0_0_64e90ad13ab6f3de9bf34a2aeca4d01a.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dmitriy peskov, kremlin, vladimir putin, steve witkoff, abd, washington, financial times, rusya, ukrayna, yuriy uşakov
dmitriy peskov, kremlin, vladimir putin, steve witkoff, abd, washington, financial times, rusya, ukrayna, yuriy uşakov

Peskov: Putin ve Witkoff arasındaki görüşmelerle ilgili bir çok sahte haber yayınlanıyor

22:48 22.04.2025
© SputnikDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2025
© Sputnik
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasındaki görüşmenin ayrıntılarıyla ilgili olarak şu anda birçok sahte haber yayınlandığını belirtti.
Putin ve Witkoff arasında yapılan görüşmenin ayrıntılarına ilişkin iddiaları Sputnik’e değerlendiren Peskov, şu anda aralarında saygın yayın organlarının da olduğu bazı medya kuruluşları tarafından birçok sahte haber yayınlandığını belirterek, görüşmenin içeriğiyle ilgili olarak birincil kaynaklara odaklanılmasını tavsiye etti.
Peskov, “Şu anda, saygın yayın organları da dahil olmak üzere, çok sayıda sahte haber yayınlanıyor” dedi.
Financial Times, Putin'in St Petersburg'daki görüşmede Witkoff'a Ukrayna'daki çatışmayı mevcut cephe hattı boyunca durdurma önerisini dile getirdiğini iddia etmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Nisan günü Rusya'yı ziyaret eden Steve Witkoff ile bir araya gelmişti. Yaklaşık dört buçuk saat süren görüşme St. Petersburg'daki Başkanlık Kütüphanesi binasında gerçekleşmişti. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, görüşmede Ukrayna'daki durumun yanı sıra siyasi ve ekonomik nitelikteki diğer konular da gündeme geldiğini belirtmişti.
Uşakov daha sonra, Rusya'nın ABD Başkanı'nın özel temsilcisi aracılığıyla ilettiği ihtilafın çözümüne ilişkin mesajlarının Washington’da ele alındığını ifade etmişti.
Witkoff ise yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çözüm çerçevesinde, “küresel anlamda dünya için çok önemli olacak bir şeyin eşiğinde” olma fırsatının ortaya çıktığını, bu sürecin Rusya’ya katılan beş bölgenin ötesine geçtiğini, barış anlaşmasının güvenlik garantilerini ve Ukrayna'yı NATO'ya kabul etme planlarından vazgeçilmesini içerdiğini dile getirmişti.
Kırım - Sputnik Türkiye, 1920, 22.04.2025
UKRAYNA KRİZİ
‘ABD, Londra'daki görüşmede AB ve Ukrayna'ya Kırım'ı Rus toprağı olarak tanımalarını önerecek’
21:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала