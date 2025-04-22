https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/peskov-putin-ve-witkoff-arasindaki-gorusmelerle-ilgili-bir-cok-sahte-haber-yayinlaniyor-1095597066.html
Peskov: Putin ve Witkoff arasındaki görüşmelerle ilgili bir çok sahte haber yayınlanıyor
Peskov: Putin ve Witkoff arasındaki görüşmelerle ilgili bir çok sahte haber yayınlanıyor
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasındaki görüşmenin ayrıntılarıyla... 22.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-22T22:48+0300
2025-04-22T22:48+0300
2025-04-22T22:46+0300
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Putin ve Witkoff arasında yapılan görüşmenin ayrıntılarına ilişkin iddiaları Sputnik’e değerlendiren Peskov, şu anda aralarında saygın yayın organlarının da olduğu bazı medya kuruluşları tarafından birçok sahte haber yayınlandığını belirterek, görüşmenin içeriğiyle ilgili olarak birincil kaynaklara odaklanılmasını tavsiye etti.Peskov, “Şu anda, saygın yayın organları da dahil olmak üzere, çok sayıda sahte haber yayınlanıyor” dedi.Financial Times, Putin'in St Petersburg'daki görüşmede Witkoff'a Ukrayna'daki çatışmayı mevcut cephe hattı boyunca durdurma önerisini dile getirdiğini iddia etmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Nisan günü Rusya'yı ziyaret eden Steve Witkoff ile bir araya gelmişti. Yaklaşık dört buçuk saat süren görüşme St. Petersburg'daki Başkanlık Kütüphanesi binasında gerçekleşmişti. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, görüşmede Ukrayna'daki durumun yanı sıra siyasi ve ekonomik nitelikteki diğer konular da gündeme geldiğini belirtmişti.Uşakov daha sonra, Rusya'nın ABD Başkanı'nın özel temsilcisi aracılığıyla ilettiği ihtilafın çözümüne ilişkin mesajlarının Washington’da ele alındığını ifade etmişti.Witkoff ise yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çözüm çerçevesinde, “küresel anlamda dünya için çok önemli olacak bir şeyin eşiğinde” olma fırsatının ortaya çıktığını, bu sürecin Rusya’ya katılan beş bölgenin ötesine geçtiğini, barış anlaşmasının güvenlik garantilerini ve Ukrayna'yı NATO'ya kabul etme planlarından vazgeçilmesini içerdiğini dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/abd-londradaki-gorusmede-ab-ve-ukraynaya-kirimi-rus-topragi-olarak-tanimalarini-onerecek-1095596076.html
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dmitriy peskov, kremlin, vladimir putin, steve witkoff, abd, washington, financial times, rusya, ukrayna, yuriy uşakov
dmitriy peskov, kremlin, vladimir putin, steve witkoff, abd, washington, financial times, rusya, ukrayna, yuriy uşakov
Peskov: Putin ve Witkoff arasındaki görüşmelerle ilgili bir çok sahte haber yayınlanıyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasındaki görüşmenin ayrıntılarıyla ilgili olarak şu anda birçok sahte haber yayınlandığını belirtti.
Putin ve Witkoff arasında yapılan görüşmenin ayrıntılarına ilişkin iddiaları Sputnik’e değerlendiren Peskov, şu anda aralarında saygın yayın organlarının da olduğu bazı medya kuruluşları tarafından birçok sahte haber yayınlandığını belirterek, görüşmenin içeriğiyle ilgili olarak birincil kaynaklara odaklanılmasını tavsiye etti.
Peskov, “Şu anda, saygın yayın organları da dahil olmak üzere, çok sayıda sahte haber yayınlanıyor” dedi.
Financial Times, Putin'in St Petersburg'daki görüşmede Witkoff'a Ukrayna'daki çatışmayı mevcut cephe hattı boyunca durdurma önerisini dile getirdiğini iddia etmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Nisan günü Rusya'yı ziyaret eden Steve Witkoff ile bir araya gelmişti. Yaklaşık dört buçuk saat süren görüşme St. Petersburg'daki Başkanlık Kütüphanesi binasında gerçekleşmişti. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, görüşmede Ukrayna'daki durumun yanı sıra siyasi ve ekonomik nitelikteki diğer konular da gündeme geldiğini belirtmişti.
Uşakov daha sonra, Rusya'nın ABD Başkanı'nın özel temsilcisi aracılığıyla ilettiği ihtilafın çözümüne ilişkin mesajlarının Washington’da ele alındığını ifade etmişti.
Witkoff ise yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki çözüm çerçevesinde, “küresel anlamda dünya için çok önemli olacak bir şeyin eşiğinde” olma fırsatının ortaya çıktığını, bu sürecin Rusya’ya katılan beş bölgenin ötesine geçtiğini, barış anlaşmasının güvenlik garantilerini ve Ukrayna'yı NATO'ya kabul etme planlarından vazgeçilmesini içerdiğini dile getirmişti.